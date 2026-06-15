Smartsheet が MCP サーバーに ChatGPT、Microsoft Copilot、Google Cloud Gemini Enterprise への接続を追加

Smartsheet は Claude の迅速な導入を基に、エンタープライズのお客様向けに新しい AI プラットフォームへのアクセスを拡大しています

新しい Smart アシストは、Smartsheet のパワー ユーザーに、Smartsheet プラットフォーム内で同じ作業コンテキストを直接提供します。

ワシントン州ベルビュー--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 本日、Smartsheet はエンタープライズ チームが既存の Anthropic の Claude のサポートに加え、Microsoft Copilot、ChatGPT、Google Cloud Gemini Enterprise を Smartsheet に接続できるようになったことを発表しました。さらに、Smartsheet 内で作業したいチーム向けに、プラットフォーム内に直接構築された新しい AI の相棒「Smart アシスト」を発表しました。これらを組み合わせると、エンタープライズ チームはプラットフォーム内で、またはすでに使用している AI ツールを通じて、同程度のライブの作業インテリジェンスを得られます。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260611519821/ja/

Smartsheet announced the addition of ChatGPT, Microsoft Copilot and Google Cloud Gemini Enterprise connections for its MCP Server, joining existing support for Anthropic’s Claude.

作業は知性である

大半の AI コネクターが、組織内の業務の流れをあまり理解していない場合でも基本的な読み取りアクセスを許可するものですが、 Smartsheet が構築した MCP サーバーは違います。20 年分の業務データに基づいて、AI アシスタントをライブの作業データに接続し、実際の業務の全体像をチームに提供します。つまり、AI は一般的なサマリーを返すのを止め、チームが行動できる回答を返すようになります。Smart アシストは同様に機能します。Smartsheet 内でネイティブに提供されるライブのプラットフォーム データです。どちらのサーフェスから作業しても、インテリジェンスは同じです。

「ほとんどのチームが直面する問題は、AI へのアクセスではありません。AI が組織の実際の仕組みを把握していないことです」と、Smartsheet の最高技術責任者 (CPO) であるプラティマ・アロラ (Pratima Arora) は述べます。「昨今のアシスタントは、1 つのシステムの中で 1 人のユーザーの作業を加速させます。しかし、エンタープライズはそのようなやり方では納品しません。構築、リリース、変革を、チームとシステム全体で一度に実行します。そのコンテキストが、作業が発生する Smartsheet に反映されます。主要な AI アシスタントがすべて Smartsheet に接続されることで、チームは情報を追うのを止め、意思決定を始めることができます」。

勢いづく導入

3 月に Smartsheet の MCP と Claude の統合が開始されると、結果はすぐに出ました。本日リリースされた Microsoft Copilot、ChatGPT、Google Cloud Gemini Enterprise 接続サポートにより、エンタープライズ チームはロックインなしで、最初からやり直したり進行中の作業を損なったりしてそのビジネスに関する学習を阻害することなく、いかなる AI ツールを通しても、あらゆる AI アクションを実行できるようになります。早期導入に関するデータは、次のとおりです。

・3 月以降、22,000 人以上のユニーク ユーザーと 300 万件以上の AI アクション: 導入は第 1 週以降、ほぼ 9 倍に増加しました。サービス開始時のアクティブ ユーザー数は週 1,000 人未満から 9,000 人以上に増加し、ツールに関する問い合わせの量は週 42,000 件から 700,000 件以上に増加しました。6 月の最初の 10 日間だけで 860,000 件以上の AI アクションが発生し、6 月 9 日と 6 月 10 日は 2 日連続でそれぞれ 1,767 組織と 1,825 組織がアクティブとなり最高記録を示しました。

・業務の前進: AI 主導のアクションの 3 つに 1 つが、実作業の作成、更新、修正を行っています。つまり、接続された AI が単なる回答ではなく、結果をも生み出していることが証明されています。

・組織における大規模な導入: 過去 30 日間に約 3,000 の純新規の組織が導入し、毎週約 700 の新しい組織がサーバーを発見しています。

「当社は大規模なデータセンターの建設から最先端の医療施設まで、複雑で技術的な建設プロジェクトを専門としています」と、DPR Construction (DPR コンストラクション) のリージョナル オペレーション リーダーである Matthew Feagin 氏は述べます。「これらのプロジェクトには何千人も関与しており、Smartsheet がそのプロセスの最も動的な部分すべてを管理する中心的な柱となっています。そして Smartsheet MCP サーバーを使用することで、チームはこれまでの何分の一かの時間で、自分が使っている AI ツールにセキュアに接続し、素早くワークフローを構築したり、アイデアをテストしたり、自然言語を使って回答を得たりすることができます。つまり、最前線の従業員が独自の課題に合わせた Smartsheet ソリューションを簡単に作成できるため、問題を迅速に解決し、エラーを減らすことができます。」と説明しています。

チームが働く場所を問わない

エンタープライズ チームが Smartsheet 内で作業したい場合、プラットフォームに直接組み込まれた新しい AI の相棒「Smart アシスト」を使用できるようになります。Smartsheet を離れることなく、質問し、タスクを説明し、実際の作業方法に基づく回答を得ることができます。先頃リリースされた Smart カラムと AI ダッシュボード ビルダーの統合により、Smartsheet 内で作業する場合でも、既に使用している AI ツールを使用する場合でも、チームが作業する場所を問わずインテリジェンスを活用できるようになります。

Smartsheet は接続性をさらに拡張したい開発者向けに、CLI エージェント パワー ツールもリリースしました。これは、MCP サーバー専用に作られた 6 つの Claude Code エージェントの無料のオープンソース ツールキットで、どのチームも無料で利用できます。

可用性

Smart アシスト、Smartsheet MCP サーバー、Anthropic の Claude とGoogle Cloud Gemini Enterprise への接続は、本日からすべてのお客様にご利用いただけます。Microsoft Copilot および ChatGPT への接続は、本日から米国のすべてのお客様にご利用いただけます。アジア太平洋・日本 (APJ) および欧州・中東・アフリカ (EMEA) のお客様については、まもなく利用可能になる予定です。

これらはすべて同じガバナンスの基盤上に構築されているため、IT 部門は自信を持って組織全体に AI を展開するための監視・監督を行えます。

詳細は https://jp.smartsheet.com/ai をご覧ください。

Smartsheet について

Smartsheet は、人、データ、AI を統合して、戦略を測定可能な企業効果に結び付けます。Smartsheet は、ポートフォリオ、運用、IT にわたる複雑な業務を単一の安全なシステムで実行するためのスピード、ガバナンス、信頼性をエンタープライズに提供します。Smartsheet によって何百万人ものユーザーがより迅速に行動し、リスクを軽減し、自信を持って ROI を実現できるよう支援しています。詳細情報は jp.smartsheet.com をご覧ください。

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Source: Smartsheet