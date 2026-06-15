【参加無料】東京都が中小企業向けサイバーセキュリティ実践力強化プログラムの事業説明会を開催｜令和8年度中小企業サイバーセキュリティ実践力強化プログラム
東京都では、一定程度のサイバーセキュリティ対策を実施し、次のステップを目指す都内中小企業者を対象に、「令和8年度中小企業サイバーセキュリティ実践力強化プログラム」を実施します。
本事業では、セミナー・ワークショップや専門家派遣を通じて、サイバーセキュリティ人材の育成や、社内体制整備、実践的な課題解決を支援します。
このたび、本事業への参加を検討する中小企業の皆様に向けて、オンライン事業説明会を開催します。
説明会では、事業の概要、参加条件、支援内容、申込手続きのほか、警視庁とセキュリティ専門家によるセミナーも実施します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352141/images/bodyimage1】
【事業説明会の概要】
開催日時：
第1回 6月11日（木）14:00～15:50 ※実施済
第2回 6月16日（火）14:00～15:50
第3回 6月17日（水）14:00～15:50
開催方法：
オンライン開催（Zoom）
プログラム：
第1部 セキュリティセミナー
・サイバー犯罪の情勢とセキュリティ対策について
講師：警視庁
・中小企業のためのセキュリティ基本戦略：守るべきものを決める
講師：星野樹昭 氏（株式会社ワールドスカイ 取締役）
第2部 事業説明
・事業概要、参加条件、支援内容、注意点、申込手続きなど
申込方法：
事業ホームページ内の申込フォームよりお申し込みください。
URL：https://zissenkyouka.metro.tokyo.lg.jp/
申込受付期限：
各開催日の前日まで
【本事業について】
本事業では、基本的なセキュリティ機器・ソフトウェアを備え、セキュリティに関する社内方針を整備済みである中小企業を対象に、約8か月間にわたり支援を行います。
全10回のセミナー・ワークショップでは、専門知識や実践的な課題解決の手法を学びます。
また、全4回の専門家派遣では、ワークショップで洗い出した課題を中心に、自社が直面している問題の解決を支援します。
【対象企業】
東京都内に主たる事業所を有する中小企業者
UTMやEDR等の一定程度のセキュリティ機器・ソフトウェアを導入している企業
情報セキュリティポリシーを整備済みの企業
本事業に意欲的に参加できる経営層、セキュリティ担当者等
【参加費用】
無料
※ただし、交通費・通信費等は参加企業の自己負担となります。
【本件に関するお問い合わせ】
東京都「令和8年度中小企業サイバーセキュリティ社内体制整備事業（実践力強化プログラム）」 運営事務局
電話：050-4560-4126
メール：ade.jp.zissenkyouka@cybersecurity-tokyo.com
受付時間：平日9:00～17:00（土日祝休み）
※本事業は東京都より委託を受け、アデコ株式会社が運営しています。
配信元企業：東京都
本事業では、セミナー・ワークショップや専門家派遣を通じて、サイバーセキュリティ人材の育成や、社内体制整備、実践的な課題解決を支援します。
このたび、本事業への参加を検討する中小企業の皆様に向けて、オンライン事業説明会を開催します。
説明会では、事業の概要、参加条件、支援内容、申込手続きのほか、警視庁とセキュリティ専門家によるセミナーも実施します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352141/images/bodyimage1】
【事業説明会の概要】
開催日時：
第1回 6月11日（木）14:00～15:50 ※実施済
第2回 6月16日（火）14:00～15:50
第3回 6月17日（水）14:00～15:50
開催方法：
オンライン開催（Zoom）
プログラム：
第1部 セキュリティセミナー
・サイバー犯罪の情勢とセキュリティ対策について
講師：警視庁
・中小企業のためのセキュリティ基本戦略：守るべきものを決める
講師：星野樹昭 氏（株式会社ワールドスカイ 取締役）
第2部 事業説明
・事業概要、参加条件、支援内容、注意点、申込手続きなど
申込方法：
事業ホームページ内の申込フォームよりお申し込みください。
URL：https://zissenkyouka.metro.tokyo.lg.jp/
申込受付期限：
各開催日の前日まで
【本事業について】
本事業では、基本的なセキュリティ機器・ソフトウェアを備え、セキュリティに関する社内方針を整備済みである中小企業を対象に、約8か月間にわたり支援を行います。
全10回のセミナー・ワークショップでは、専門知識や実践的な課題解決の手法を学びます。
また、全4回の専門家派遣では、ワークショップで洗い出した課題を中心に、自社が直面している問題の解決を支援します。
【対象企業】
東京都内に主たる事業所を有する中小企業者
UTMやEDR等の一定程度のセキュリティ機器・ソフトウェアを導入している企業
情報セキュリティポリシーを整備済みの企業
本事業に意欲的に参加できる経営層、セキュリティ担当者等
【参加費用】
無料
※ただし、交通費・通信費等は参加企業の自己負担となります。
【本件に関するお問い合わせ】
東京都「令和8年度中小企業サイバーセキュリティ社内体制整備事業（実践力強化プログラム）」 運営事務局
電話：050-4560-4126
メール：ade.jp.zissenkyouka@cybersecurity-tokyo.com
受付時間：平日9:00～17:00（土日祝休み）
※本事業は東京都より委託を受け、アデコ株式会社が運営しています。
配信元企業：東京都
プレスリリース詳細へ