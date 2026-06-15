ABphone株式会社が「ACCEL JAPAN（アクセルジャパン）」に参画。アンバサダーの長嶋一茂さんが登場するプロモーションを開始。
企業のコミュニケーション基盤と受付ソリューションをシームレスに支えるICTパートナー、ABphone株式会社（本社：東京都中央区日本橋浜町２－７－５、代表取締役社長：川井 龍太郎）は、株式会社ブランジスタエール (本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上秀嗣)が運営するプロジェクト「ACCEL JAPAN（アクセルジャパン）」に参画。
プロジェクト参画に伴い、アクセルジャパンアンバサダーである長嶋一茂さんが登場するプロモーションを開始いたします。
アクセルジャパン公式サイト：https://accel-japan.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351261/images/bodyimage1】
プロジェクト参画の背景
ABphone株式会社は、人と人をつなげる技術で新しい未来を切り開くべく、2014年12月に誕生しました。2017年には、企業向け受付システムをリリースし、ネットワークを活用したコミュニケーション領域を拡大、柔軟な働き方や新しいオフィスの変革を支え続けています。この度、より多くの方に当社の魅力を知っていただきたいと思い、「ACCEL JAPAN」に参画する運びとなりました。
「ACCEL JAPAN（アクセルジャパン）」について
https://accel-japan.com/
アクセルジャパンは、全国の企業の成長を後押しするプロジェクト。参画企業は、著名タレントの写真素材・動画素材を初期費用なし、月額定額制で使用することができ、プロモーション効果の高いタレント広告をこれまでより低コストで実現可能。また、日本最大級の経営者交流団体・パッションリーダーズと連携して経営者の学びと交流の場も提供し、日本経済の発展に貢献することを目指しています。
（ACCEL JAPAN公式サイト： https://accel-japan.com/ ）
長嶋一茂さんのプロフィール
出身地：
東京都
生年月日：
1966年1月26日
幼少期から野球に親しみ、立教大学を経て、プロ野球選手として東京ヤクルトスワローズ、読売ジャイアンツなどで活躍。球界引退後はタレントへ転身。スポーツキャスター、コメンテーター、俳優などで幅広く活動する。MCを務める「ザワつく！金曜日」「出川一茂ホラン☆フシギの会」（テレビ朝日系）など、従来のテレビタレントの枠に収まらない歯に衣着せぬ物言いが好感を得ている。
【会社概要・お問い合わせ】
名称 ：ABphone株式会社
住所 ：東京都中央区日本橋浜町２－７－５ 伊藤紅浜町ビル５階
ホームページ ：https://abphone.co.jp/
お問い合わせ先 ：
TEL：03-6868-5151
Mail：sales@abphone.co.jp
配信元企業：ABphone株式会社
プロジェクト参画に伴い、アクセルジャパンアンバサダーである長嶋一茂さんが登場するプロモーションを開始いたします。
アクセルジャパン公式サイト：https://accel-japan.com/
プロジェクト参画の背景
ABphone株式会社は、人と人をつなげる技術で新しい未来を切り開くべく、2014年12月に誕生しました。2017年には、企業向け受付システムをリリースし、ネットワークを活用したコミュニケーション領域を拡大、柔軟な働き方や新しいオフィスの変革を支え続けています。この度、より多くの方に当社の魅力を知っていただきたいと思い、「ACCEL JAPAN」に参画する運びとなりました。
「ACCEL JAPAN（アクセルジャパン）」について
https://accel-japan.com/
アクセルジャパンは、全国の企業の成長を後押しするプロジェクト。参画企業は、著名タレントの写真素材・動画素材を初期費用なし、月額定額制で使用することができ、プロモーション効果の高いタレント広告をこれまでより低コストで実現可能。また、日本最大級の経営者交流団体・パッションリーダーズと連携して経営者の学びと交流の場も提供し、日本経済の発展に貢献することを目指しています。
（ACCEL JAPAN公式サイト： https://accel-japan.com/ ）
長嶋一茂さんのプロフィール
出身地：
東京都
生年月日：
1966年1月26日
幼少期から野球に親しみ、立教大学を経て、プロ野球選手として東京ヤクルトスワローズ、読売ジャイアンツなどで活躍。球界引退後はタレントへ転身。スポーツキャスター、コメンテーター、俳優などで幅広く活動する。MCを務める「ザワつく！金曜日」「出川一茂ホラン☆フシギの会」（テレビ朝日系）など、従来のテレビタレントの枠に収まらない歯に衣着せぬ物言いが好感を得ている。
【会社概要・お問い合わせ】
名称 ：ABphone株式会社
住所 ：東京都中央区日本橋浜町２－７－５ 伊藤紅浜町ビル５階
ホームページ ：https://abphone.co.jp/
お問い合わせ先 ：
TEL：03-6868-5151
Mail：sales@abphone.co.jp
配信元企業：ABphone株式会社
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