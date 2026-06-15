国際派アクション俳優・倉田保昭、サモ・ハン・キンポー、堀田眞三、藤岡弘、と香港映画界のレジェンド・染野行雄らと共演――パワー系アクション俳優・大東賢が歩んだ35年の軌跡

国際派アクション俳優・倉田保昭、サモ・ハン・キンポー、堀田眞三、藤岡弘、と香港映画界のレジェンド・染野行雄らと共演――パワー系アクション俳優・大東賢が歩んだ35年の軌跡