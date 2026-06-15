国際派アクション俳優・倉田保昭、サモ・ハン・キンポー、堀田眞三、藤岡弘、と香港映画界のレジェンド・染野行雄らと共演――パワー系アクション俳優・大東賢が歩んだ35年の軌跡
アクション俳優として35年にわたり活動を続ける大東賢が、その独自の存在感で注目を集めている。
アクション俳優・大東賢は元アームレスリング日本王者として培ったパワーと武道経験を活かし、映画や映像作品で数多くのアクションシーンを演じてきた。単なる格闘シーンではなく、実際に鍛え上げられた肉体から生み出される説得力のあるアクションは、多くの関係者から高い評価を受けている。
これまでに国際派アクション俳優・倉田保昭、世界的アクションスターのサモ・ハン・キンポー、日本を代表する俳優・藤岡弘、、数多くの映画やドラマで活躍してきた堀田眞三、そして香港映画界のレジェンド・染野行雄らとの共演を果たしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352328/images/bodyimage1】
また、倉田保昭主演映画「夢物語（不思議の国のドラゴン）」にも出演。同作品は東京、大阪、京都などで上映が予定されており、アクション俳優・大東賢の存在感ある演技にも注目が集まっている。
近年は「パワー系アクション俳優」として独自のスタイルを発信。鍛え上げた肉体と長年培った経験を融合させたアクションは、国内のみならずアジアのアクション映画ファンからも期待を集めている。
35年にわたりアクション一筋で歩み続けてきた大東賢。その挑戦は今も続いている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352328/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352328/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アクション俳優・大東賢は元アームレスリング日本王者として培ったパワーと武道経験を活かし、映画や映像作品で数多くのアクションシーンを演じてきた。単なる格闘シーンではなく、実際に鍛え上げられた肉体から生み出される説得力のあるアクションは、多くの関係者から高い評価を受けている。
これまでに国際派アクション俳優・倉田保昭、世界的アクションスターのサモ・ハン・キンポー、日本を代表する俳優・藤岡弘、、数多くの映画やドラマで活躍してきた堀田眞三、そして香港映画界のレジェンド・染野行雄らとの共演を果たしている。
また、倉田保昭主演映画「夢物語（不思議の国のドラゴン）」にも出演。同作品は東京、大阪、京都などで上映が予定されており、アクション俳優・大東賢の存在感ある演技にも注目が集まっている。
近年は「パワー系アクション俳優」として独自のスタイルを発信。鍛え上げた肉体と長年培った経験を融合させたアクションは、国内のみならずアジアのアクション映画ファンからも期待を集めている。
35年にわたりアクション一筋で歩み続けてきた大東賢。その挑戦は今も続いている。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
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