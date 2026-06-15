日本のプラスチック市場インテリジェンスレポート2036：市場シェア、戦略的動向、および将来展望
Survey Reportsは、「日本のプラスチック市場分析、動向、機会および予測（2026年～2036年）」と題した市場調査レポートを発刊したことを発表しました。本調査レポートでは、最新の市場動向や将来の成長機会について詳細な分析を提供しており、読者がより適切な経営判断を行うための有益な情報を掲載しています。また、本レポートでは、一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、および各社の市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
日本のプラスチック市場：変革期を迎える産業
日本のプラスチック市場は成熟した市場である一方、国内製造業において極めて重要な役割を果たす戦略的産業です。現在、この市場は人口動態の変化、積極的な持続可能性目標の推進、そして激化する国際競争を背景に大きな転換期を迎えています。プラスチックは包装、自動車、電子機器、医療など幅広い分野で不可欠な素材ですが、国内需要の減少、高齢化社会の進展、そして循環型経済への対応圧力に直面しています。その結果、業界大手企業による統合・再編が進むとともに、バイオプラスチックをはじめとする高付加価値かつ環境配慮型素材へのシフトが急速に進展しています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038512
市場規模と成長見通し
日本のプラスチック市場は、2025年に378億米ドルと評価されました。市場は2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）5.4％で拡大すると予測されており、2036年末までに639億米ドルを超える見込みです。
主な成長要因
1. バイオプラスチックおよび持続可能材料市場の急成長
最も大きな成長エンジンとなっているのが、持続可能なプラスチックへの移行です。環境意識の高まりと政府規制の強化を背景に、バイオプラスチック市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）18.4％という高い成長が見込まれています。
大手企業がこの流れを主導しています。東レ株式会社は2025年4月にバイオマス由来樹脂コンパウンドの量産を開始し、カネカはCO?由来の生分解性プラスチックの開発を推進しており、その成果は大阪・関西万博2025でも紹介されています。
2. 自動車および電子機器分野における軽量化需要
自動車産業は依然として重要な需要先であり、軽量化による燃費向上や電動車の効率改善を目的としてプラスチックの利用が拡大しています。ポリアミド、PEEK、ABSなどのエンジニアリングプラスチックは、金属部品の代替として需要が高まっており、設計自由度の向上にも貢献しています。
3. 医療および衛生分野での需要拡大
医療分野では、衛生性と使い捨て可能という特性からプラスチックへの安定した需要が存在します。医療機器の筐体、滅菌医療機器、医療用包装材などへの利用拡大が市場成長を支えています。
4. 環境配慮型ソリューションを促進する規制強化
環境配慮型プラスチックの利用を奨励または義務付ける政府規制も市場成長の重要な要因です。責任ある消費の推進や使い捨てプラスチック削減政策により、メーカーはリサイクル可能および生分解性プラスチックへの投資を加速しています。
主な市場課題
1. 国内需要の減少と構造的な市場停滞
日本では人口減少やライフスタイルの変化により、プラスチック製品に対する国内需要が継続的に減少しています。プラスチック消費量の約半分を占めるポリオレフィン（PE・PP）の需要は停滞しており、業界は慢性的な供給過剰に直面しています。
日本のプラスチック市場：変革期を迎える産業
日本のプラスチック市場は成熟した市場である一方、国内製造業において極めて重要な役割を果たす戦略的産業です。現在、この市場は人口動態の変化、積極的な持続可能性目標の推進、そして激化する国際競争を背景に大きな転換期を迎えています。プラスチックは包装、自動車、電子機器、医療など幅広い分野で不可欠な素材ですが、国内需要の減少、高齢化社会の進展、そして循環型経済への対応圧力に直面しています。その結果、業界大手企業による統合・再編が進むとともに、バイオプラスチックをはじめとする高付加価値かつ環境配慮型素材へのシフトが急速に進展しています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038512
市場規模と成長見通し
日本のプラスチック市場は、2025年に378億米ドルと評価されました。市場は2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）5.4％で拡大すると予測されており、2036年末までに639億米ドルを超える見込みです。
主な成長要因
1. バイオプラスチックおよび持続可能材料市場の急成長
最も大きな成長エンジンとなっているのが、持続可能なプラスチックへの移行です。環境意識の高まりと政府規制の強化を背景に、バイオプラスチック市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）18.4％という高い成長が見込まれています。
大手企業がこの流れを主導しています。東レ株式会社は2025年4月にバイオマス由来樹脂コンパウンドの量産を開始し、カネカはCO?由来の生分解性プラスチックの開発を推進しており、その成果は大阪・関西万博2025でも紹介されています。
2. 自動車および電子機器分野における軽量化需要
自動車産業は依然として重要な需要先であり、軽量化による燃費向上や電動車の効率改善を目的としてプラスチックの利用が拡大しています。ポリアミド、PEEK、ABSなどのエンジニアリングプラスチックは、金属部品の代替として需要が高まっており、設計自由度の向上にも貢献しています。
3. 医療および衛生分野での需要拡大
医療分野では、衛生性と使い捨て可能という特性からプラスチックへの安定した需要が存在します。医療機器の筐体、滅菌医療機器、医療用包装材などへの利用拡大が市場成長を支えています。
4. 環境配慮型ソリューションを促進する規制強化
環境配慮型プラスチックの利用を奨励または義務付ける政府規制も市場成長の重要な要因です。責任ある消費の推進や使い捨てプラスチック削減政策により、メーカーはリサイクル可能および生分解性プラスチックへの投資を加速しています。
主な市場課題
1. 国内需要の減少と構造的な市場停滞
日本では人口減少やライフスタイルの変化により、プラスチック製品に対する国内需要が継続的に減少しています。プラスチック消費量の約半分を占めるポリオレフィン（PE・PP）の需要は停滞しており、業界は慢性的な供給過剰に直面しています。