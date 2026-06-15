クリーンラベル原料市場、2035年934億米ドル・CAGR5.3％予測｜健康志向と自然由来需要が市場を牽引 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
クリーンラベル原料市場は、2025年に557億米ドルと評価され、2035年には934億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.3％で堅実に拡大すると見込まれています。クリーンラベル原料とは、化学合成成分を使用せず、消費者が理解できる天然由来成分を用いて製品を製造する原材料を指します。この市場の成長は、食品安全性、健康志向、消費者の透明性ニーズの高まりに直接関連しており、企業は革新的な製品設計や代替原料の導入によって、持続可能で信頼性の高い商品を提供しています。
消費者意識と市場成長の連動
パンデミック後の健康志向の高まりにより、消費者は加工度の低い、成分が明確な食品を好む傾向が強まっています。特に30歳以上の都市部および高齢層を中心に、クリーンラベル製品は必須の選択肢となりつつあります。食品業界では、人工香料や着色料を排除した製品や、アレルギー対応の天然成分製品が幅広く提供されるようになりました。こうした消費者主導のトレンドは、市場拡大を持続的に後押ししています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
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技術革新と代替原料の導入
食品技術の進歩により、メーカーは従来の合成添加物を、植物由来タンパク質、天然保存料（ローズマリー抽出物や酢）、有機乳化剤などで置き換えることが可能になっています。これにより、製品の品質や食感を維持しつつ、クリーンラベル基準を満たすことができます。特にヴィーガン・ベジタリアン市場の拡大に伴い、植物性タンパク質の需要は増加しており、動物性タンパク質の代替として広く採用されています。
最近のニュース動向
● 2025年：北米は健康志向と表示透明性の高さから市場をリード。粉末セグメントが売上首位を占める。
● 2026年：天然保存料の研究開発が進み、ローズマリー抽出物や発酵原料を用いた製品が市場投入。粉末ベースの配合汎用性がさらに評価される。
● 2025-2026年：ジボダンとマナス・バイオの提携により、持続可能な柑橘系フレーバー「BioNooKatone」が発売され、自然由来成分の採用拡大に弾み。
主要企業のリスト：
● Cargill
● Archer Daniels Midland
● Koninklijke DSM N.V
● Dupont De Nemours and Company
● Kerry Group Plc
● Tate & Lyle Plc
● Corbion Inc.
● Frutarom
● Kerry Group PLC
● Sensient Technologies
● Ingredion Incorporated
AIが～に与える影響クリーンラベル原料市場
AI技術の導入により、原料配合や製品開発の効率性が大幅に向上しています。製品レシピの最適化、消費者嗜好分析、代替原料の機能予測など、AIを活用したデータ駆動型開発が進んでいます。これにより、メーカーは従来の試行錯誤プロセスを短縮し、より高機能で安全なクリーンラベル製品を市場投入することが可能です。AIは、特に微量成分の組み合わせや食感・風味の最適化において、天然原料の性能向上を支える重要なツールとなっています。
市場の制約と課題
一方で、市場成長を妨げる要因も存在します。天然原料のコストは高く、従来の食感や保存性を維持することが難しい場合があります。保存料や増粘剤など、従来の合成添加物が担っていた機能を完全に天然由来で代替することは容易ではありません。このため、メーカーはコストと品質のバランスを維持しながら、消費者ニーズに応える必要があります。
消費者意識と市場成長の連動
パンデミック後の健康志向の高まりにより、消費者は加工度の低い、成分が明確な食品を好む傾向が強まっています。特に30歳以上の都市部および高齢層を中心に、クリーンラベル製品は必須の選択肢となりつつあります。食品業界では、人工香料や着色料を排除した製品や、アレルギー対応の天然成分製品が幅広く提供されるようになりました。こうした消費者主導のトレンドは、市場拡大を持続的に後押ししています。
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技術革新と代替原料の導入
食品技術の進歩により、メーカーは従来の合成添加物を、植物由来タンパク質、天然保存料（ローズマリー抽出物や酢）、有機乳化剤などで置き換えることが可能になっています。これにより、製品の品質や食感を維持しつつ、クリーンラベル基準を満たすことができます。特にヴィーガン・ベジタリアン市場の拡大に伴い、植物性タンパク質の需要は増加しており、動物性タンパク質の代替として広く採用されています。
最近のニュース動向
● 2025年：北米は健康志向と表示透明性の高さから市場をリード。粉末セグメントが売上首位を占める。
● 2026年：天然保存料の研究開発が進み、ローズマリー抽出物や発酵原料を用いた製品が市場投入。粉末ベースの配合汎用性がさらに評価される。
● 2025-2026年：ジボダンとマナス・バイオの提携により、持続可能な柑橘系フレーバー「BioNooKatone」が発売され、自然由来成分の採用拡大に弾み。
主要企業のリスト：
● Cargill
● Archer Daniels Midland
● Koninklijke DSM N.V
● Dupont De Nemours and Company
● Kerry Group Plc
● Tate & Lyle Plc
● Corbion Inc.
● Frutarom
● Kerry Group PLC
● Sensient Technologies
● Ingredion Incorporated
AIが～に与える影響クリーンラベル原料市場
AI技術の導入により、原料配合や製品開発の効率性が大幅に向上しています。製品レシピの最適化、消費者嗜好分析、代替原料の機能予測など、AIを活用したデータ駆動型開発が進んでいます。これにより、メーカーは従来の試行錯誤プロセスを短縮し、より高機能で安全なクリーンラベル製品を市場投入することが可能です。AIは、特に微量成分の組み合わせや食感・風味の最適化において、天然原料の性能向上を支える重要なツールとなっています。
市場の制約と課題
一方で、市場成長を妨げる要因も存在します。天然原料のコストは高く、従来の食感や保存性を維持することが難しい場合があります。保存料や増粘剤など、従来の合成添加物が担っていた機能を完全に天然由来で代替することは容易ではありません。このため、メーカーはコストと品質のバランスを維持しながら、消費者ニーズに応える必要があります。