【詳細決定＆先行チケット販売中】全国の16酒造集結！ご当地グルメイベントを台東区にて開催｜2026年07月18日-20日 -夏限定日本酒も！『ふるさとグルメてらす～夏酒まつり～』おかちまちパンダ広場-
株式会社インターン（本社：東京都中央区、代表取締役：半澤洋）は、2026年7月18日から20日の3日間、ご当地グルメイベント『ふるさとグルメてらす～夏酒まつり～』をおかちまちパンダ広場（東京都台東区）にて開催します。全国の16酒蔵（64銘柄以上）、ご当地グルメ8店舗が集結する予定です。お得な先行チケットは本日からMakuakeにて販売します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352344/images/bodyimage1】
■開催概要
『ふるさとグルメてらす』は、地域と都市に暮らす人々が魅力を共創し、20代・30代の若者が中心となって発信するご当地グルメイベントです。ミッションは”日本各地の「らしさ」をエンタメ化し、人の心が満たされる場所をつくり続ける”こと。今回のテーマは、「夏酒まつり」で、夏限定の銘柄や東京の飲食店ではなかなか出会えない酒蔵こだわりの銘柄など全国から16酒造・64銘柄以上が集結します。当日は酒造の方にお越しいただき、酒造りに込められた想いやこだわりに触れることができます。
【主催】 御徒町駅南口商店会
【協力企業・団体】松坂屋上野店
【企画・運営】 株式会社インターン
【開催日時】
2026年7月18日（土）12:00～20:00
2026年7月19日（日）12:00～20:00
2026年7月20日（月・祝）12:00～19:00
※当日券の地酒チケット販売：各日終了30分前まで／グルメ販売：各日終了15分前まで
【出店数】 16酒造、ご当地グルメ8店舗、縁日
【場所】 おかちまちパンダ広場（東京都台東区上野3-26）
【入場料】 無料（日本酒：チケット制／ご当地グルメ：キャッシュオン）
【公式HP】 https://furusato-gourmet-terrace.com/
【公式Instagram】https://www.instagram.com/furusato.gourmet.terrace
チケットは、応援購入サービス「Makuake」での事前購入が断然お得！
価格が最大20％オフと割安なだけでなく、当日チケットは列の混雑により通常10分前後お待ちいただく可能性がありますが、Makuakeチケットは優先的にご案内可能です。
・Makuakeでの購入はこちら：https://www.makuake.com/project/furusatogourmetteracce202607/
酒造スタンプラリーを開催
会場にて各酒造を巡るスタンプラリーを開催します。
景品は10酒造制覇／16酒造制覇の2段階でご用意しています。
・10酒造制覇：おちょこ、枡など、日本酒好きにうれしい定番アイテム
・16酒造制覇：オリジナルTシャツや前掛けなど、より豪華な酒造グッズ
※景品の数には限りがあります。あらかじめご了承ください。
※10酒造で景品交換した場合、スタンプラリーはリセットされ、1からスタンプを貯めていただく形になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352344/images/bodyimage2】
■参加酒造について
岩手県
・岩手銘醸株式会社（https://www.iwate-meijo.com/）
・株式会社紫波酒造店（https://www.shiwa-shuzoten.com/）
・泉金ホールディングス株式会社（https://www.ginga.or.jp/senkin/）
山形県
・株式会社六歌仙（https://yamagata-rokkasen.co.jp/）
・米鶴酒造株式会社（https://yonetsuru.com/）
秋田県
・千歳盛酒造株式会社（https://chitosezakari.jp/）
福島県
・株式会社矢澤酒造店（https://www.yazawashuzo.co.jp/）
・有限会社渡辺酒造本店（http://www.yukikomachi.co.jp/）
栃木県
・天鷹酒造株式会社（https://www.tentaka.co.jp/）
神奈川県
・黄金井酒造株式会社（https://koganeishuzou.com/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352344/images/bodyimage1】
■開催概要
『ふるさとグルメてらす』は、地域と都市に暮らす人々が魅力を共創し、20代・30代の若者が中心となって発信するご当地グルメイベントです。ミッションは”日本各地の「らしさ」をエンタメ化し、人の心が満たされる場所をつくり続ける”こと。今回のテーマは、「夏酒まつり」で、夏限定の銘柄や東京の飲食店ではなかなか出会えない酒蔵こだわりの銘柄など全国から16酒造・64銘柄以上が集結します。当日は酒造の方にお越しいただき、酒造りに込められた想いやこだわりに触れることができます。
【主催】 御徒町駅南口商店会
【協力企業・団体】松坂屋上野店
【企画・運営】 株式会社インターン
【開催日時】
2026年7月18日（土）12:00～20:00
2026年7月19日（日）12:00～20:00
2026年7月20日（月・祝）12:00～19:00
※当日券の地酒チケット販売：各日終了30分前まで／グルメ販売：各日終了15分前まで
【出店数】 16酒造、ご当地グルメ8店舗、縁日
【場所】 おかちまちパンダ広場（東京都台東区上野3-26）
【入場料】 無料（日本酒：チケット制／ご当地グルメ：キャッシュオン）
【公式HP】 https://furusato-gourmet-terrace.com/
【公式Instagram】https://www.instagram.com/furusato.gourmet.terrace
チケットは、応援購入サービス「Makuake」での事前購入が断然お得！
価格が最大20％オフと割安なだけでなく、当日チケットは列の混雑により通常10分前後お待ちいただく可能性がありますが、Makuakeチケットは優先的にご案内可能です。
・Makuakeでの購入はこちら：https://www.makuake.com/project/furusatogourmetteracce202607/
酒造スタンプラリーを開催
会場にて各酒造を巡るスタンプラリーを開催します。
景品は10酒造制覇／16酒造制覇の2段階でご用意しています。
・10酒造制覇：おちょこ、枡など、日本酒好きにうれしい定番アイテム
・16酒造制覇：オリジナルTシャツや前掛けなど、より豪華な酒造グッズ
※景品の数には限りがあります。あらかじめご了承ください。
※10酒造で景品交換した場合、スタンプラリーはリセットされ、1からスタンプを貯めていただく形になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352344/images/bodyimage2】
■参加酒造について
岩手県
・岩手銘醸株式会社（https://www.iwate-meijo.com/）
・株式会社紫波酒造店（https://www.shiwa-shuzoten.com/）
・泉金ホールディングス株式会社（https://www.ginga.or.jp/senkin/）
山形県
・株式会社六歌仙（https://yamagata-rokkasen.co.jp/）
・米鶴酒造株式会社（https://yonetsuru.com/）
秋田県
・千歳盛酒造株式会社（https://chitosezakari.jp/）
福島県
・株式会社矢澤酒造店（https://www.yazawashuzo.co.jp/）
・有限会社渡辺酒造本店（http://www.yukikomachi.co.jp/）
栃木県
・天鷹酒造株式会社（https://www.tentaka.co.jp/）
神奈川県
・黄金井酒造株式会社（https://koganeishuzou.com/）