創業50周年の明日香野、千葉県野田市と「災害時等における物資供給及び施設利用に関する協定」を締結
和菓子専科・明日香野は全国でスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。
季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。
このたび明日香野は、千葉県野田市様と「災害時等における物資供給及び施設利用に関する協定」を締結いたしました。
■野田市ホームページ「株式会社明日香様と「災害時等における物資供給及び施設利用に関する協定」を締結」
https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/anzen/1051341.html
協定は2026年6月11日に締結。締結式では、当社代表取締役社長・此下竜矢と鈴木有野田市長がそれぞれ協定書に署名いたしました。
本協定により、災害発生時などにおいて市からの要請を受け、被災された方々に和菓子を提供いたします。長期化した避難生活を送る皆さまに「ちょっと食べる喜び」をお届けいたします。
また、同市に所在する東日本製造工場の敷地を提供して、災害時の一時避難所や車中避難所として活用いただきます。
本協定を通じて野田市様との連携を一層強化し、有事の際には地域の皆様の安全・安心に貢献できる体制を整えてまいります。平時においても、首都圏における和菓子の生産拠点として、より多くのお客様においしい和菓子をお届けできるよう努めてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352315/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352315/images/bodyimage2】
【明日香野の定番和菓子】
明日香野は、愛され続けて30年“コシ自慢”の「あんこ餅」のほか、ブルートレーでお馴染みの「わらび餅」、ちょっと食べる大人の贅沢「大人の団子」など、人気のシリーズをはじめ、季節に適した和菓子を販売しております。
あんこ餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/daifuku/
わらび餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/warabi/
季節の和菓子：https://www.asukafoods.co.jp/products/season/
大人の団子 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/otona/
明日香野の和菓子をお取り扱いいただいている店舗様の一部をホームページに掲載しております。
お買い求めの際はお近くの店舗様に足をお運びください。
お取り扱い店舗：https://www.asukafoods.co.jp/products/shop/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。
このたび明日香野は、千葉県野田市様と「災害時等における物資供給及び施設利用に関する協定」を締結いたしました。
■野田市ホームページ「株式会社明日香様と「災害時等における物資供給及び施設利用に関する協定」を締結」
https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/anzen/1051341.html
本協定により、災害発生時などにおいて市からの要請を受け、被災された方々に和菓子を提供いたします。長期化した避難生活を送る皆さまに「ちょっと食べる喜び」をお届けいたします。
また、同市に所在する東日本製造工場の敷地を提供して、災害時の一時避難所や車中避難所として活用いただきます。
本協定を通じて野田市様との連携を一層強化し、有事の際には地域の皆様の安全・安心に貢献できる体制を整えてまいります。平時においても、首都圏における和菓子の生産拠点として、より多くのお客様においしい和菓子をお届けできるよう努めてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352315/images/bodyimage1】
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【明日香野の定番和菓子】
明日香野は、愛され続けて30年“コシ自慢”の「あんこ餅」のほか、ブルートレーでお馴染みの「わらび餅」、ちょっと食べる大人の贅沢「大人の団子」など、人気のシリーズをはじめ、季節に適した和菓子を販売しております。
あんこ餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/daifuku/
わらび餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/warabi/
季節の和菓子：https://www.asukafoods.co.jp/products/season/
大人の団子 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/otona/
明日香野の和菓子をお取り扱いいただいている店舗様の一部をホームページに掲載しております。
お買い求めの際はお近くの店舗様に足をお運びください。
お取り扱い店舗：https://www.asukafoods.co.jp/products/shop/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
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