「整足院 春日井店」オープン！外反母趾・足の痛み専門「整足院」が全国82店舗目を2026年6月15日（月）に開院
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352318/images/bodyimage1】
外反母趾・足の痛みの専門施術所『整足院』を運営する「株式会社整足院（本社：東京都大田区田園調布、代表取締役：柏倉清孝）」は、東海エリアを中心に整足院を展開する「株式会社整足院東海（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：深澤哲明）」による9店舗目の出店となる「整足院 春日井店」を、2026年6月15日（月）にオープンいたしました。
なお、オープンを記念し、期間限定で特許取得の「整足テーピング」を体感いただけるオープニングキャンペーンを実施いたします。
【店舗概要】
● 店舗名：整足院 春日井店
● グランドオープン日：2026年6月15日（月）
● 営業時間：10:00～20:00（完全予約制）
● 定休日：木曜、土曜
● 所在地：〒486-0928 愛知県春日井市妙慶町2-1 1F
● アクセス：勝川駅より徒歩20分、車で6分
● 店舗サイト：https://seisokuin.jp/kasugai/
【主なサービス内容】
● 特許取得の「整足テーピング」による専門施術
（外反母趾・足の痛み・浮き指・足底のトラブルなどに対応）
● 足指やアーチ補整を目的とした
「整足インナーサポーター」「整足院トーストレッチソックス」 の販売
● 施術効果を高める「整足インソール」や各種サポーター の販売
● 機能性とデザイン性を兼ね備えたスイス発スポーツブランド「On（オン）」シューズ の取り扱い
● 商品サイト：https://seisokuin.jp/shop/
【整足院（せいそくいん）とは】
「整足院」は、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術所として、2017年3月に東京都・田園調布で開業しました。独自ノウハウと特許を取得した「整足テーピング」による管理型施術を通じて、足本来の機能回復を目指しています。
「どこへ行っても改善されなかった」そんな足のお悩みを抱える多くの方々の“足の駆け込み寺”として、全国で信頼を集めています。
2020年よりフランチャイズ展開を開始し、直営店・加盟店を合わせて全国へ店舗を拡大してまいりました。
今回の「整足院 春日井店」の開院により、全国82店舗体制となります。
今後も「足の悩みなら整足院」と選ばれる存在を目指し、全国100店舗体制に向けて出店を加速してまいります。
【会社概要】
● 会社名：株式会社 整足院（Seisokuin Inc.）
● 所在地：〒145-0071
東京都大田区田園調布2-50-12
● 設立：2019年1月16日
● 代表者：柏倉 清孝（Kiyotaka Kashiwagura）
● 事業内容：
外反母趾・足の痛みに特化した専門施術所
「整足院」の運営（直営およびフランチャイズ）
● 公式サイト：https://seisokuin.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352318/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社整足院
外反母趾・足の痛みの専門施術所『整足院』を運営する「株式会社整足院（本社：東京都大田区田園調布、代表取締役：柏倉清孝）」は、東海エリアを中心に整足院を展開する「株式会社整足院東海（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：深澤哲明）」による9店舗目の出店となる「整足院 春日井店」を、2026年6月15日（月）にオープンいたしました。
なお、オープンを記念し、期間限定で特許取得の「整足テーピング」を体感いただけるオープニングキャンペーンを実施いたします。
【店舗概要】
● 店舗名：整足院 春日井店
● グランドオープン日：2026年6月15日（月）
● 営業時間：10:00～20:00（完全予約制）
● 定休日：木曜、土曜
● 所在地：〒486-0928 愛知県春日井市妙慶町2-1 1F
● アクセス：勝川駅より徒歩20分、車で6分
● 店舗サイト：https://seisokuin.jp/kasugai/
【主なサービス内容】
● 特許取得の「整足テーピング」による専門施術
（外反母趾・足の痛み・浮き指・足底のトラブルなどに対応）
● 足指やアーチ補整を目的とした
「整足インナーサポーター」「整足院トーストレッチソックス」 の販売
● 施術効果を高める「整足インソール」や各種サポーター の販売
● 機能性とデザイン性を兼ね備えたスイス発スポーツブランド「On（オン）」シューズ の取り扱い
● 商品サイト：https://seisokuin.jp/shop/
【整足院（せいそくいん）とは】
「整足院」は、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術所として、2017年3月に東京都・田園調布で開業しました。独自ノウハウと特許を取得した「整足テーピング」による管理型施術を通じて、足本来の機能回復を目指しています。
「どこへ行っても改善されなかった」そんな足のお悩みを抱える多くの方々の“足の駆け込み寺”として、全国で信頼を集めています。
2020年よりフランチャイズ展開を開始し、直営店・加盟店を合わせて全国へ店舗を拡大してまいりました。
今回の「整足院 春日井店」の開院により、全国82店舗体制となります。
今後も「足の悩みなら整足院」と選ばれる存在を目指し、全国100店舗体制に向けて出店を加速してまいります。
【会社概要】
● 会社名：株式会社 整足院（Seisokuin Inc.）
● 所在地：〒145-0071
東京都大田区田園調布2-50-12
● 設立：2019年1月16日
● 代表者：柏倉 清孝（Kiyotaka Kashiwagura）
● 事業内容：
外反母趾・足の痛みに特化した専門施術所
「整足院」の運営（直営およびフランチャイズ）
● 公式サイト：https://seisokuin.jp/
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配信元企業：株式会社整足院
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