2026年最新 EU化学品規制セミナー REACH・CLP規則の基礎とPFAS制限案など最新規制動向 9/15（火）［オンライン］
三菱ケミカル株式会社 鶴田 ?子様をお迎えし、化学品管理担当者の実務に役立つREACH規則とCLP規則の基礎についてご講演いただきます。
ハニカム・テクノリサーチ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：陳梅官）は、以下の内容でセミナーを開催いたします。
本セミナーでは、三菱ケミカル株式会社 鶴田 ?子様をお迎えし、
化学品管理担当者の実務に役立つREACH規則とCLP規則の基礎についてご講演いただきます。
■本講座のポイント
EU REACH規則は、2026年も規制動向に引き続き注意が必要です。
すでに2026年前半にはPFAS制限案に関する意見募集が行われ、規制導入に向けた最終段階に進んでいますし、
ビスフェノール類（BPA等）の制限案についても再び検討が進み始めています。
加えてSVHC候補物質の継続的な追加や、マイクロプラスチック規制の施行など、複数の追加規制が同時並行で進展しています。
さらに、CLP規則においては近年改正が行われ、新たな有害性クラスの導入や表示・包装要件の見直しが進んでおり、今後の適用にも注意が必要です。
これらの最新動向を正しく理解するためには、REACH規則およびCLP規則の基礎からの理解が不可欠です。
本セミナーでは、REACH規則・CLP規則の基礎知識の習得に加え、PFASに関する規制をはじめとする最新規制トピックスを交えながら、 欧州化学品管理実務において押さえるべきポイントを分かりやすく解説いたします。
■本講習会で得られる知識
主に海外SDSの作成と管理方法
■こんな方にオススメ
企業の化学品管担当者、営業
品質保証など業務でREACH規則、CLP規則に携わる皆様
本セミナーは、「オンライン形式」で開催いたします。
また、化学品法規制に関するお困り事を抱える企業様を対象としたものです。
弊社が提供しているコンサルティングなど各サービスと競合する事業を営む方は、本セミナーへの参加をご遠慮下さい。
■申込期限について
9月14日（月）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
申込が最低開催人数に満たない場合は、セミナーが中止となる場合がございます。
■講師への質問
セミナー終了後の質問は受付いたしません。
ご質問がある場合には、申し込み完了メール内にあるリンクもしくは当日に専用フォームより投稿ください。
事前質問受付締め切り：9月8日（火）23:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352293/images/bodyimage1】
【日 時】2026年09月15日（火）13:30-16:30（開場 13:15）
【テーマ】2026年最新 EU化学品規制セミナー REACH・CLP規則の基礎とPFAS制限案など最新規制動向 9/15（火）［オンライン］
【要 旨】
1.最新トピックス
1.1 持続可能性のための化学物質戦略
1.2 CLP規則の改正
1.3 PFASの制限規制案
1.4 BPAの制限規制案
2.REACH規則とCLP規則
2.1 登録
2.2 評価
2.3 調和分類
2.4 認可
2.5 制限
2.6 サプライチェーンコミュニケーション
3.規制対応とサプライチェーン対応
※内容は状況に応じて調整、変更の可能性がありますのでご了承ください。
【講 師】
三菱ケミカル株式会社
PS・品質保証本部
化学品＆輸出管理部 化学品管理グループ
マネジャー
鶴田 ?子様
【講師情報】
■ご略歴
2002年 三菱化学(株)（現 三菱ケミカル(株)）入社。触媒、無機材料の研究開発に従事。
2013年 三菱化学(株)(現 三菱ケミカル(株)) 機能商品管理部で化学品管理業務に従事。
ハニカム・テクノリサーチ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：陳梅官）は、以下の内容でセミナーを開催いたします。
本セミナーでは、三菱ケミカル株式会社 鶴田 ?子様をお迎えし、
化学品管理担当者の実務に役立つREACH規則とCLP規則の基礎についてご講演いただきます。
■本講座のポイント
EU REACH規則は、2026年も規制動向に引き続き注意が必要です。
すでに2026年前半にはPFAS制限案に関する意見募集が行われ、規制導入に向けた最終段階に進んでいますし、
ビスフェノール類（BPA等）の制限案についても再び検討が進み始めています。
加えてSVHC候補物質の継続的な追加や、マイクロプラスチック規制の施行など、複数の追加規制が同時並行で進展しています。
さらに、CLP規則においては近年改正が行われ、新たな有害性クラスの導入や表示・包装要件の見直しが進んでおり、今後の適用にも注意が必要です。
これらの最新動向を正しく理解するためには、REACH規則およびCLP規則の基礎からの理解が不可欠です。
本セミナーでは、REACH規則・CLP規則の基礎知識の習得に加え、PFASに関する規制をはじめとする最新規制トピックスを交えながら、 欧州化学品管理実務において押さえるべきポイントを分かりやすく解説いたします。
■本講習会で得られる知識
主に海外SDSの作成と管理方法
■こんな方にオススメ
企業の化学品管担当者、営業
品質保証など業務でREACH規則、CLP規則に携わる皆様
本セミナーは、「オンライン形式」で開催いたします。
また、化学品法規制に関するお困り事を抱える企業様を対象としたものです。
弊社が提供しているコンサルティングなど各サービスと競合する事業を営む方は、本セミナーへの参加をご遠慮下さい。
■申込期限について
9月14日（月）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
申込が最低開催人数に満たない場合は、セミナーが中止となる場合がございます。
■講師への質問
セミナー終了後の質問は受付いたしません。
ご質問がある場合には、申し込み完了メール内にあるリンクもしくは当日に専用フォームより投稿ください。
事前質問受付締め切り：9月8日（火）23:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352293/images/bodyimage1】
【日 時】2026年09月15日（火）13:30-16:30（開場 13:15）
【テーマ】2026年最新 EU化学品規制セミナー REACH・CLP規則の基礎とPFAS制限案など最新規制動向 9/15（火）［オンライン］
【要 旨】
1.最新トピックス
1.1 持続可能性のための化学物質戦略
1.2 CLP規則の改正
1.3 PFASの制限規制案
1.4 BPAの制限規制案
2.REACH規則とCLP規則
2.1 登録
2.2 評価
2.3 調和分類
2.4 認可
2.5 制限
2.6 サプライチェーンコミュニケーション
3.規制対応とサプライチェーン対応
※内容は状況に応じて調整、変更の可能性がありますのでご了承ください。
【講 師】
三菱ケミカル株式会社
PS・品質保証本部
化学品＆輸出管理部 化学品管理グループ
マネジャー
鶴田 ?子様
【講師情報】
■ご略歴
2002年 三菱化学(株)（現 三菱ケミカル(株)）入社。触媒、無機材料の研究開発に従事。
2013年 三菱化学(株)(現 三菱ケミカル(株)) 機能商品管理部で化学品管理業務に従事。