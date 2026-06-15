プレミアムキャットフード専門店・通販「tama（たまのおねだり）」 『t a m a E a t t h e M e a t （イートミート） 』 素材のおいしさ重視のニュージーランド産総合栄養食を新発売
マーケティングパートナー株式会社（社長：泰地正人、本社：東京都新宿区）が運営するプ
レミアムキャットフード通販「tama（たまのおねだり）」のオリジナルブランド「tama」は、
猫用総合栄養食の新シリーズを６月12 日より発売いたしました。今回の新シリーズは、ニュージーランド産の肉や魚を中心に、素材のおいしさをしっかり味わえる設計をそのまま表した、シンプルで力強いシリーズです。素材の魅力をそのまま活かし、ひと口ごとにおいしさと満足感が広がる総合栄養食シリーズです。■商品の特長
（１）肉や魚がたっぷり重なる美味しさ
肉食の猫が食べ進めたくなる味わいを追求し、肉や魚のおいしさを主役に仕上げました。ツナやチキン、キングサーモンなどを89％以上使用し、メインの原材料は単一ではなく、ツナとラム、チキンとキングサーモンなど、異なる素材を組み合わせることで、ひとつだけでは出せない奥行きのある味わいに仕上げました。うまみが重なり合い、味にこだわりのある猫にも、しっかりおいしさを楽しんでもらえる総合栄養食です。
（２）猫が好む、なめらかなムースタイプ
肉や魚のうまみをたっぷり詰め込み、おいしさを引き出すテクスチャーにもこだわりました。なめらかなムースタイプは、舌でそっとなめとるように食べられて、ひとくちごとに香りが広がるのも特長です。食べやすさや香りの広がり方から好む猫が多い、なめらかな舌触りのムースタイプに仕上げました。
（３）ニュージーランド政府準拠の安全管理工場で製造
HACCP（MPI認証）を核に、ニュージーランド政府基準に準拠した安全管理工場で製造しています。原材料だけでなく製造工程にも目を向け、毎日の食事として安心して続けられる品質を支えています。
（４）猫の毎日を支える機能性成分も厳選配合
毎日のコンディション維持に配慮した機能性成分も厳選し、配合しています。猫のウィークポイントである下部尿路の健康維持をサポートする成分として知られる「クランベリー（ポリフェノール）」や、水分を含んでふくらむ特性があり、食物繊維を豊富に含み、おなかのコンディション維持に配慮したスーパーフード「チアシード」、腎臓の負担を軽減する栄養素としても知られる〈オメガ3脂肪酸〉と〈DHA〉を豊富に含む「シゾキトリウムオイル」を配合しています。
（５）オススメの猫・シーン
なめらかで食べやすいムースタイプは、好みが分かれやすい猫でも受け入れられやすく、さまざまな場面で取り入れやすいのが特長です。
・舌でなめとって食べる子や、柔らかい食事を好むシニア猫に
・食欲が少し落ちている子に
・ドライフードにトッピングして食いつきを高めたいときに
・水分も一緒に摂らせたいときに
■ウェブサイト
・tama 総合栄養食 Eat the Meat（イートミート）
https://www.tamaone.jp/ext/magazine/2026/06/eatmeat-new202605.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352303/images/bodyimage1】
■商品の概要
・商品名
tama 総合栄養食 Eat the Meat（イートミート）ツナ＆ラム
・ライフステージ
成猫用ウェットフード（アダルトメンテナンス総合栄養食）
・原材料名
ツナ、ラムスープ、フィッシュスープ、ラム、ラムキドニー、ラムラング、ラムレバー、ラムハート、タピオカデンプン、レシチン、クランベリー、チアシード、ラムボーン、シゾキトリウムオイル、ケルプ、食塩、DL-メチオニン、タウリン、ミネラル類（K、Mg、Zn、Fe、Mn、Cu、Se）、ビタミン類（塩化コリン、Ｅ、ナイアシン、ビオチン、チアミン、パントテン酸、リボフラビン、ピリドキシン、葉酸、D3）
レミアムキャットフード通販「tama（たまのおねだり）」のオリジナルブランド「tama」は、
猫用総合栄養食の新シリーズを６月12 日より発売いたしました。今回の新シリーズは、ニュージーランド産の肉や魚を中心に、素材のおいしさをしっかり味わえる設計をそのまま表した、シンプルで力強いシリーズです。素材の魅力をそのまま活かし、ひと口ごとにおいしさと満足感が広がる総合栄養食シリーズです。■商品の特長
（１）肉や魚がたっぷり重なる美味しさ
肉食の猫が食べ進めたくなる味わいを追求し、肉や魚のおいしさを主役に仕上げました。ツナやチキン、キングサーモンなどを89％以上使用し、メインの原材料は単一ではなく、ツナとラム、チキンとキングサーモンなど、異なる素材を組み合わせることで、ひとつだけでは出せない奥行きのある味わいに仕上げました。うまみが重なり合い、味にこだわりのある猫にも、しっかりおいしさを楽しんでもらえる総合栄養食です。
（２）猫が好む、なめらかなムースタイプ
肉や魚のうまみをたっぷり詰め込み、おいしさを引き出すテクスチャーにもこだわりました。なめらかなムースタイプは、舌でそっとなめとるように食べられて、ひとくちごとに香りが広がるのも特長です。食べやすさや香りの広がり方から好む猫が多い、なめらかな舌触りのムースタイプに仕上げました。
（３）ニュージーランド政府準拠の安全管理工場で製造
HACCP（MPI認証）を核に、ニュージーランド政府基準に準拠した安全管理工場で製造しています。原材料だけでなく製造工程にも目を向け、毎日の食事として安心して続けられる品質を支えています。
（４）猫の毎日を支える機能性成分も厳選配合
毎日のコンディション維持に配慮した機能性成分も厳選し、配合しています。猫のウィークポイントである下部尿路の健康維持をサポートする成分として知られる「クランベリー（ポリフェノール）」や、水分を含んでふくらむ特性があり、食物繊維を豊富に含み、おなかのコンディション維持に配慮したスーパーフード「チアシード」、腎臓の負担を軽減する栄養素としても知られる〈オメガ3脂肪酸〉と〈DHA〉を豊富に含む「シゾキトリウムオイル」を配合しています。
（５）オススメの猫・シーン
なめらかで食べやすいムースタイプは、好みが分かれやすい猫でも受け入れられやすく、さまざまな場面で取り入れやすいのが特長です。
・舌でなめとって食べる子や、柔らかい食事を好むシニア猫に
・食欲が少し落ちている子に
・ドライフードにトッピングして食いつきを高めたいときに
・水分も一緒に摂らせたいときに
■ウェブサイト
・tama 総合栄養食 Eat the Meat（イートミート）
https://www.tamaone.jp/ext/magazine/2026/06/eatmeat-new202605.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352303/images/bodyimage1】
■商品の概要
・商品名
tama 総合栄養食 Eat the Meat（イートミート）ツナ＆ラム
・ライフステージ
成猫用ウェットフード（アダルトメンテナンス総合栄養食）
・原材料名
ツナ、ラムスープ、フィッシュスープ、ラム、ラムキドニー、ラムラング、ラムレバー、ラムハート、タピオカデンプン、レシチン、クランベリー、チアシード、ラムボーン、シゾキトリウムオイル、ケルプ、食塩、DL-メチオニン、タウリン、ミネラル類（K、Mg、Zn、Fe、Mn、Cu、Se）、ビタミン類（塩化コリン、Ｅ、ナイアシン、ビオチン、チアミン、パントテン酸、リボフラビン、ピリドキシン、葉酸、D3）