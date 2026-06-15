株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、産業廃棄物処理会社・収集運搬会社・リサイクル会社に向けたM&A・事業承継の相談窓口「産廃M&A総合センター」を開設しました。

対象は、産業廃棄物収集運搬、中間処理、リサイクル、金属スクラップ、積替保管、再資源化、解体関連、最終処分周辺、運搬網承継など、産廃・リサイクル関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

産廃M&A総合センターでは、譲渡企業様から、着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://sanpai-ma-center.jp/

■開設の背景

産廃・リサイクル業界では、経営者の高齢化、後継者不在、許認可の維持、処理施設や車両の更新負担、ドライバー・現場責任者の人材確保、排出事業者との契約継続など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

産業廃棄物処理会社・リサイクル会社の価値は、決算書だけでは判断できません。処分業許可、収集運搬許可、積替保管、処理施設、車両、ヤード、マニフェスト運用、排出事業者との契約、現場を支える人材まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

産廃M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名・施設名を伏せた匿名相談から、産廃・リサイクル業界の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

産廃M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■産廃・リサイクル会社のM&Aで整理すべき論点

産廃・リサイクル会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「許認可、施設、車両、契約、マニフェスト運用、人材、地域商流をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・産業廃棄物収集運搬、中間処理、リサイクル、金属スクラップ、解体関連、積替保管、再資源化などの事業内容

・処分業許可、収集運搬許可、積替保管許可、許可品目、許可エリア、更新時期、行政対応の状況

・処理施設、選別ライン、破砕・圧縮設備、ヤード、保管場所、最終処分周辺施設、設備更新予定

・車両台数、ドライバー、運行エリア、回収ルート、運搬網、車両リース、整備・保険の状況

・排出事業者、建設会社、工場、自治体・一廃連携、仕入先、販売先、リサイクル資源の販路

・マニフェスト運用、契約書、委託契約、処理単価、月次売上、品目別粗利、在庫・スクラップ評価

・現場責任者、ドライバー、重機オペレーター、事務担当、資格者、引継ぎ可能性

・社名・施設名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：産廃M&A総合センター

URL：https://sanpai-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：産業廃棄物収集運搬、中間処理、リサイクル、金属スクラップ、積替保管、再資源化、解体関連、最終処分周辺、運搬網承継など

特徴：産廃・リサイクル業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名・施設名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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