ペプチド合成市場：世界調査レポート、需要、シェア、メーカー、市場規模、成長、トレンド、展望（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年4月に、ペプチド合成市場に関する調査レポートを発表したと発表した。本レポートは、APIの種類別（ジェネリックAPI、新規化学物質）、ペプチド合成手法別（化学合成、非化学合成）、化学合成手法別（固相合成、液相合成、ハイブリッド相合成）、運用規模別（商業規模、前臨床／臨床規模）、企業規模別（小規模企業、中規模企業、大規模および超大規模企業）に分類し、2025年から2035年までの世界市場分析、トレンド、機会および予測を提供するものであり、ペプチド合成市場の予測評価を示している。さらに、本レポートは、ペプチド合成市場における成長要因、市場機会、課題および脅威を含む主要な市場ダイナミクスを強調している。
ペプチド合成市場の概要
ペプチド合成とは、ペプチド結合によって結ばれたアミノ酸の短鎖であるペプチドを生成するプロセスを指す。これらのペプチドは、医薬品、バイオテクノロジー、研究分野において重要な役割を果たし、特に医薬品開発、ワクチン、診断分野で広く利用されている。最も一般的な手法は固相ペプチド合成（SPPS）であり、制御された配列に従ってアミノ酸を精密かつ効率的に組み立てることが可能である。ペプチド合成は、がん、糖尿病、感染症などの疾患に対する治療薬の製造に広く用いられている。さらに、自動化および精製技術の進展により、収率、精度、およびスケーラビリティが向上している。個別化医療およびバイオ医薬品に対する需要の増加は、現代医療におけるペプチド合成の重要性を大きく高めている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、ペプチド合成市場規模は2025年に9億2,570万米ドルであった。また、2035年末までに25億7,660万米ドルに達すると予測されている。さらに、同市場は2025年から2035年の予測期間において、約13.3％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038390
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345939/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによるペプチド合成市場の定性的分析によれば、ペプチドベース治療薬に対する需要の増加、バイオテクノロジーおよび研究活動における応用分野の急拡大、ならびにバイオテクノロジーおよび医薬品開発の進展を背景として、市場規模は拡大すると見込まれる。ペプチド合成市場における主要企業としては、Thermo Fisher Scientific、Merck KGaA、Agilent Technologies、GenScript Biotech、Bachem Holding AG、Syngene International、Mesa Labs、Biotage、CEM Corporation、Dalton Pharma Services、Bio-Synthesis Inc.、CSBio、ProteoGenixなどが挙げられる。
また、本ペプチド合成市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析を含んでいる。さらに、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も提供している。
目次
● ペプチド合成市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界のペプチド合成市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：APIの種類別、ペプチド合成手法別、化学合成手法別、運用規模別、企業規模別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
ペプチド合成市場の概要
ペプチド合成とは、ペプチド結合によって結ばれたアミノ酸の短鎖であるペプチドを生成するプロセスを指す。これらのペプチドは、医薬品、バイオテクノロジー、研究分野において重要な役割を果たし、特に医薬品開発、ワクチン、診断分野で広く利用されている。最も一般的な手法は固相ペプチド合成（SPPS）であり、制御された配列に従ってアミノ酸を精密かつ効率的に組み立てることが可能である。ペプチド合成は、がん、糖尿病、感染症などの疾患に対する治療薬の製造に広く用いられている。さらに、自動化および精製技術の進展により、収率、精度、およびスケーラビリティが向上している。個別化医療およびバイオ医薬品に対する需要の増加は、現代医療におけるペプチド合成の重要性を大きく高めている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、ペプチド合成市場規模は2025年に9億2,570万米ドルであった。また、2035年末までに25億7,660万米ドルに達すると予測されている。さらに、同市場は2025年から2035年の予測期間において、約13.3％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345939/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによるペプチド合成市場の定性的分析によれば、ペプチドベース治療薬に対する需要の増加、バイオテクノロジーおよび研究活動における応用分野の急拡大、ならびにバイオテクノロジーおよび医薬品開発の進展を背景として、市場規模は拡大すると見込まれる。ペプチド合成市場における主要企業としては、Thermo Fisher Scientific、Merck KGaA、Agilent Technologies、GenScript Biotech、Bachem Holding AG、Syngene International、Mesa Labs、Biotage、CEM Corporation、Dalton Pharma Services、Bio-Synthesis Inc.、CSBio、ProteoGenixなどが挙げられる。
また、本ペプチド合成市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析を含んでいる。さらに、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も提供している。
目次
● ペプチド合成市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界のペプチド合成市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：APIの種類別、ペプチド合成手法別、化学合成手法別、運用規模別、企業規模別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析