日本の放射性リガンド療法（RLT）市場展望 2036：業界分析、技術革新、および将来の成長機会
Survey Reportsは、「日本の放射性リガンド療法（RLT）市場分析、動向、機会および予測（2026年～2036年）」と題した市場調査レポートを発刊したことを発表しました。本調査レポートでは、最新の市場動向や将来の成長機会について詳細な分析を提供しており、読者がより適切な経営判断を行うための有益な情報を掲載しています。また、本レポートでは、一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、および各社の市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
日本の放射性リガンド療法（RLT）市場：精密腫瘍治療の最前線
日本の放射性リガンド療法（RLT）市場は、国内の先進的ながん治療分野において最も革新的かつ急成長している市場の一つです。放射性リガンド療法は、標的分子リガンドを利用して放射性同位体をがん細胞へ直接送達する最先端の精密医療技術です。
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前立腺がんにおける前立腺特異的膜抗原（PSMA）や神経内分泌腫瘍（NETs）におけるソマトスタチン受容体（SSTR）など、腫瘍細胞上で過剰発現している特定の受容体に結合することで、周囲の正常組織への影響を最小限に抑えながら、がん細胞を高精度に破壊することが可能です。
日本では急速な高齢化とがん患者数の増加が進行しており、放射性リガンド療法市場は今後10年間で大きな成長が期待されています。
市場規模と成長見通し
日本の放射性リガンド療法（RLT）市場は、2025年に16億2,060万米ドルと評価されました。市場は2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）10.6％で拡大すると予測されており、2036年末までに46億2,870万米ドルを超える見込みです。
主な成長要因
1. がん患者数の増加と高齢化の進展
日本は世界でも有数の高齢化社会であり、がんの発症率は年齢とともに大きく上昇します。この人口動態の変化により、効果的かつ標的型のがん治療に対する需要が継続的に高まっています。放射性リガンド療法（RLT）は、前立腺がんや神経内分泌腫瘍（NETs）など、高齢者に多く見られるがんに対して有効な治療法として注目されています。
2. 精密医療および個別化治療への移行
個別化医療への移行は、RLT導入を促進する主要な要因の一つです。前立腺がんにおけるPSMA（前立腺特異的膜抗原）や神経内分泌腫瘍におけるSSTR（ソマトスタチン受容体）などの特定受容体を標的とすることで、患者ごとの生物学的特性に応じた治療が可能になります。この精密医療アプローチは、日本の医療政策や副作用を抑えながら治療効果を最大化したいというニーズと一致しています。
3. 政府支援と規制手続きの効率化
日本政府は、核医学の活用促進に向けて積極的な支援策を実施しています。規制手続きの効率化、医療インフラへの投資、および放射性医薬品の研究開発支援を通じて、新たな治療法の商業化促進と患者アクセスの向上を目指しています。
主な市場課題
1. 規制上の課題と承認期間の長期化
政府支援が進む一方で、日本における新規放射性医薬品の承認プロセスは依然として厳格であり、時間を要する場合があります。承認取得には大規模な臨床試験や膨大な申請資料が必要となるため、新規治療法の市場投入が遅れる可能性があります。
2. 専門インフラの不足
RLTの製造、流通、および投与には、同位体製造用サイクロトロン、高度な画像診断設備、放射性物質を取り扱うための専用施設など、専門的なインフラが必要です。こうした設備は都市部に集中しており、地方では十分に整備されていないため、市場拡大の制約要因となっています。
日本の放射性リガンド療法（RLT）市場：精密腫瘍治療の最前線
日本の放射性リガンド療法（RLT）市場は、国内の先進的ながん治療分野において最も革新的かつ急成長している市場の一つです。放射性リガンド療法は、標的分子リガンドを利用して放射性同位体をがん細胞へ直接送達する最先端の精密医療技術です。
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前立腺がんにおける前立腺特異的膜抗原（PSMA）や神経内分泌腫瘍（NETs）におけるソマトスタチン受容体（SSTR）など、腫瘍細胞上で過剰発現している特定の受容体に結合することで、周囲の正常組織への影響を最小限に抑えながら、がん細胞を高精度に破壊することが可能です。
日本では急速な高齢化とがん患者数の増加が進行しており、放射性リガンド療法市場は今後10年間で大きな成長が期待されています。
市場規模と成長見通し
日本の放射性リガンド療法（RLT）市場は、2025年に16億2,060万米ドルと評価されました。市場は2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）10.6％で拡大すると予測されており、2036年末までに46億2,870万米ドルを超える見込みです。
主な成長要因
1. がん患者数の増加と高齢化の進展
日本は世界でも有数の高齢化社会であり、がんの発症率は年齢とともに大きく上昇します。この人口動態の変化により、効果的かつ標的型のがん治療に対する需要が継続的に高まっています。放射性リガンド療法（RLT）は、前立腺がんや神経内分泌腫瘍（NETs）など、高齢者に多く見られるがんに対して有効な治療法として注目されています。
2. 精密医療および個別化治療への移行
個別化医療への移行は、RLT導入を促進する主要な要因の一つです。前立腺がんにおけるPSMA（前立腺特異的膜抗原）や神経内分泌腫瘍におけるSSTR（ソマトスタチン受容体）などの特定受容体を標的とすることで、患者ごとの生物学的特性に応じた治療が可能になります。この精密医療アプローチは、日本の医療政策や副作用を抑えながら治療効果を最大化したいというニーズと一致しています。
3. 政府支援と規制手続きの効率化
日本政府は、核医学の活用促進に向けて積極的な支援策を実施しています。規制手続きの効率化、医療インフラへの投資、および放射性医薬品の研究開発支援を通じて、新たな治療法の商業化促進と患者アクセスの向上を目指しています。
主な市場課題
1. 規制上の課題と承認期間の長期化
政府支援が進む一方で、日本における新規放射性医薬品の承認プロセスは依然として厳格であり、時間を要する場合があります。承認取得には大規模な臨床試験や膨大な申請資料が必要となるため、新規治療法の市場投入が遅れる可能性があります。
2. 専門インフラの不足
RLTの製造、流通、および投与には、同位体製造用サイクロトロン、高度な画像診断設備、放射性物質を取り扱うための専用施設など、専門的なインフラが必要です。こうした設備は都市部に集中しており、地方では十分に整備されていないため、市場拡大の制約要因となっています。