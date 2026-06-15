船舶用電子機器市場、2035年103億7000万米ドル到達予測｜CAGR5.0％が支えるスマートマリン技術需要
船舶用電子機器市場は、2025年に63億6,700万米ドルと推定され、2035年には103億7,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.0％で拡大すると見込まれています。本市場には、チャートプロッター、船舶用VHF無線機、船舶用レーダーなど、船舶の運航、安全、通信、監視に特化した電子機器が含まれ、衛星通信、燃料管理、オートパイロットシステムなど幅広い用途に活用されています。特にリアルタイムの意思決定や予知保全を可能にするソフトウェア主導型のソリューションが注目されており、船舶の安全性と効率性の向上を支える重要な役割を担っています。
デジタル航法とAIによる市場推進力
世界的な海上貿易量の増加、商船隊の近代化、そして防衛・沿岸警備の高度化が、市場成長を強力に後押ししています。旧式船舶からの電子機器更新需要や、航路最適化、衝突回避、規制順守を支援する統合型ソリューションへの関心も高まっています。さらに、AIやデータ分析の進展により、予知保全や自律航行機能を備えた高度なソフトウェアが市場を牽引し、船舶運航者の意思決定を支援する役割を果たしています。
【 無料サンプル 】
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https://www.reportocean.co.jp/request-sample/marine-electronics-market
市場の制約と課題
一方で、高度な船舶用電子機器の設置・統合・保守には専門知識と高額なコストが伴い、小型船舶やレクリエーション用船舶の導入を制約する要因となっています。さらに、旧式船舶との互換性や海水・振動・温度変化への耐性など、環境要因によるメンテナンス要求も市場成長の抑制要因です。
スマート船舶とコネクテッドシステムの機会
スマート船舶の普及は、市場における新たな成長機会を提供します。デジタル航法、遠隔監視、自動制御システムの採用拡大により、燃料効率の最適化や船隊管理、予知保全を実現するソフトウェア主導型ソリューションの需要が増大しています。統合性とサイバーセキュリティを備えた高度な海洋電子機器プロバイダーは、将来的な市場成長の恩恵を受ける立場にあります。
最近のニュース動向
● 2025年：北米市場は充実した海事インフラと商業港湾の存在により、市場収益をリード。商船と防衛用途の統合型電子機器需要が高まる。
● 2026年：AIとデータ分析を組み込んだソフトウェアモジュールの商用導入が進み、自律航行船舶向けソリューションの市場拡大が加速。
● ベース年：旧式船舶更新による電子機器需要が顕在化し、予知保全や航行安全を支えるシステム投資が増加。
主要企業のリスト：
● Garmin Ltd.
● Furuno Electric Co., Ltd.
● Kongsberg Maritime AS
● Navico
● Wärtsilä Corporation
● Northrop Grumman Corporation
● Thales Group
● Tokyo Keiki Inc.
● L3Harris Technologies, Inc.
● Japan Radio Co., Ltd.
● FLIR Systems, Inc.
● ATLAS ELEKTRONIK GmbH
AIが～に与える影響 船舶用電子機器市場
AIの導入は、市場の競争構造と技術需要を根本的に変化させています。機械学習モデルによる航行最適化、脅威検知、機器健全性モニタリングは、船隊運営の効率化と安全性向上を可能にします。また、AI支援による予知保全は、保守コストの最適化と稼働率向上を促進し、ソフトウェア市場を牽引する主要因となっています。
デジタル航法とAIによる市場推進力
世界的な海上貿易量の増加、商船隊の近代化、そして防衛・沿岸警備の高度化が、市場成長を強力に後押ししています。旧式船舶からの電子機器更新需要や、航路最適化、衝突回避、規制順守を支援する統合型ソリューションへの関心も高まっています。さらに、AIやデータ分析の進展により、予知保全や自律航行機能を備えた高度なソフトウェアが市場を牽引し、船舶運航者の意思決定を支援する役割を果たしています。
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市場の制約と課題
一方で、高度な船舶用電子機器の設置・統合・保守には専門知識と高額なコストが伴い、小型船舶やレクリエーション用船舶の導入を制約する要因となっています。さらに、旧式船舶との互換性や海水・振動・温度変化への耐性など、環境要因によるメンテナンス要求も市場成長の抑制要因です。
スマート船舶とコネクテッドシステムの機会
スマート船舶の普及は、市場における新たな成長機会を提供します。デジタル航法、遠隔監視、自動制御システムの採用拡大により、燃料効率の最適化や船隊管理、予知保全を実現するソフトウェア主導型ソリューションの需要が増大しています。統合性とサイバーセキュリティを備えた高度な海洋電子機器プロバイダーは、将来的な市場成長の恩恵を受ける立場にあります。
最近のニュース動向
● 2025年：北米市場は充実した海事インフラと商業港湾の存在により、市場収益をリード。商船と防衛用途の統合型電子機器需要が高まる。
● 2026年：AIとデータ分析を組み込んだソフトウェアモジュールの商用導入が進み、自律航行船舶向けソリューションの市場拡大が加速。
● ベース年：旧式船舶更新による電子機器需要が顕在化し、予知保全や航行安全を支えるシステム投資が増加。
主要企業のリスト：
● Garmin Ltd.
● Furuno Electric Co., Ltd.
● Kongsberg Maritime AS
● Navico
● Wärtsilä Corporation
● Northrop Grumman Corporation
● Thales Group
● Tokyo Keiki Inc.
● L3Harris Technologies, Inc.
● Japan Radio Co., Ltd.
● FLIR Systems, Inc.
● ATLAS ELEKTRONIK GmbH
AIが～に与える影響 船舶用電子機器市場
AIの導入は、市場の競争構造と技術需要を根本的に変化させています。機械学習モデルによる航行最適化、脅威検知、機器健全性モニタリングは、船隊運営の効率化と安全性向上を可能にします。また、AI支援による予知保全は、保守コストの最適化と稼働率向上を促進し、ソフトウェア市場を牽引する主要因となっています。