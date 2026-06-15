ノマズライフ株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：石井 信良）は、CAMPFIREにて実施中の冷却シリーズ クラウドファンディングが、2026年6月22日（日）をもって終了することをお知らせします。現時点での支援総額は1,189万円超・支援者数726人に達しており、目標額10万円に対して11,898％を達成しています。 当初の目標をはるかに超えるご支援をいただいたことで、猛暑・熱中症対策において、2つの特許構造と3つの冷却技術を融合した本シリーズへの関心の高さを実感する結果となりました。電源不要・28℃設計・水洗い可能という日常使いのしやすさと、長時間冷却を両立した冷却シリーズは、記録的な猛暑が続く日本の夏における新たな暑さ対策の選択肢として提供してまいります。 URL：https://camp-fire.jp/projects/937384/

製品の特徴

2つの特許 × 3つの冷却技術

全製品に、独自の3段階冷却設計を採用しています。第1段階：2段階冷却構造（特許取得済み） 独自の多段階構造接触面により、熱を一気に吸わずじっくりと長く吸熱します。従来製品と比較して保冷時間2倍を実現しています。第2段階：グレードアップPCM素材（ISO 9001認証工場製造） PCM（相変化素材）とは、一定の温度で熱を吸収・放出する特殊素材です。従来より持続時間を重視したグレードアップPCM素材を採用し、保冷時間2倍を達成しています。第3段階：断熱レイヤー（特許取得済み） 高性能背面断熱シートにより外気の熱をブロックし、真夏でも冷却効率をキープします。 ※ICE&HOT魔法瓶を除く

人が快適に感じる「28℃」設計

冷えすぎず、体に負担をかけない温度帯である28℃に設計。長時間使用でも自然でやさしい冷却を持続します。

電源不要・水洗い可能

充電や電池が不要で、どこでも手軽に使用できます。また水洗いが可能（洗濯機不可）なため、汗をかく季節でも清潔に保てます。

使用テスト結果

テスト条件結果36℃環境・光なし（室内・身体密着）完全融化まで4.5～5時間45℃熱風送風・距離0.5m完全融化まで3.5時間45℃熱風送風・距離1m完全融化まで6時間冷蔵（3℃）で結晶化完全結晶まで3時間冷凍（-18℃）で結晶化完全結晶まで2時間

製品仕様

製品名主な特徴冷却マット（第6世代）S／Lサイズ。ヘルメット・帽子の内側に装着して頭皮を冷却。ブラック／ホワイト／シルバーの3色展開冷却ベスト（第4世代・3WAY）前側400×150mm／側面80×150mm／背面450×320mm、約1.4kg。全身・部分・背中の3WAY使用。ブラック／ホワイト／シルバーの3色展開アイスバッグパッド450×320mm、約800g。リュック装着で背中を冷却。訪問先の室内（28℃以下）で自然再凍結。ブラック／ホワイト／シルバーの3色展開冷感ランドセルパッド245×225mm、約400g。ランドセル・小型バッグに装着。子ども・女性向け。ブラック／ホワイト／シルバーの3色展開ペット（犬）用アイスベスト（業界初※）S／ML（延長ベルト付属、胴回り約80cmまで対応）。多段階構造で毛をかき分けて地肌に密着。28℃設計。ブラック／ホワイト／シルバーの3色展開ICE＆HOT 魔法瓶220mL、175g。冷温両用・全パーツ取り外し洗浄可。ABS真空蓋採用。ブラック／ミルクホワイト／チェリーピンク／ミントグリーン／ペールブルー／タンの6色展開 ※業界初：2026年3月当社調べ／国内犬用冷却ベスト分野

展示会出展実績

レジャー＆アウトドアジャパン 2025秋 第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026

会社・開発者について

ノマズライフ株式会社は、暑さ対策商品などのライフ関連商品の企画・開発を行い、「暑さを我慢しない生活」をテーマに製品づくりを行っています。合従商事株式会社の支援のもと、商品企画・製造・販売のノウハウを活かしながら事業を展開しています。

開発者：石井 信良

「もっと手軽に使えて、しっかり涼しさを感じられる冷却アイテムを作れないか」と考え、この商品の開発をスタートしました。暑い環境でも快適に過ごせるよう、使いやすさと冷却効果の両方にこだわりながら、試作と改良を重ねてきました。

会社概要

会社名 ：ノマズライフ株式会社（Mr.Nomads） 代表者 ：代表取締役 石井 信良 所在地 ：東京都新宿区北新宿4丁目1-4 カテリーナエンナ3F 創業年 ：2025年 資本金 ：999万円 事業内容：冷却商品など、ライフ関係グッズの企画・制作・販売 サイト ：https://www.nomadsstyle.com