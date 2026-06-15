次はオリンピアン――。 株式会社オフィス清家BOOKS（東京都）は、北京オリンピック日本代表として活躍した堀籠佳宏氏の初著書『年商1億スプリンター』を2026年6月18日に発売する。 本書は単なるアスリートの自伝ではない。 北京オリンピック日本代表として世界を経験した著者が、競技人生で培った知見に加え、引退後に年商1億円規模の陸上クラブを運営し、日本初となる陸上クラブM&Aを実現するまでの軌跡を体系化した一冊である。

スポーツ界の常識を書き換える一冊

本書で堀籠氏は、スポーツを「根性論」や「感覚論」で語るのではなく、「再現可能な理論」として後世へ残す必要性を提唱している。 現役時代の競技経験だけでなく ・北京オリンピック日本代表としての経験 ・年商1億円規模の陸上クラブ経営 ・日本初の陸上クラブM&A ・スポーツ指導の仕組み化 ・アスリートのセカンドキャリア構築 など、スポーツとビジネスの両面から培われた実践知が惜しみなく公開されている。

オリンピアンの知見を書籍化した株式会社オフィス清家 BOOKS

株式会社オフィス清家 BOOKSは、「眠っている才能を世に出す」を理念に、専門家・経営者・インフルエンサーなど、さまざまな分野で活躍する著者の出版プロデュースを手掛けてきた。 今回の出版プロジェクトでは、北京オリンピック日本代表という世界最高峰の舞台を経験し、その後は経営者としても成功を収めた堀籠氏の知見を書籍として体系化。 競技実績だけではなく、「スポーツを社会に実装する方法」までを一冊にまとめた。 近年はスポーツ選手による出版も増えているが、競技・教育・経営・M&Aという複数のテーマを横断して語られるケースは極めて珍しい。

スポーツは社会を豊かにするインフラになれる

本書では 「勝てる土俵を自ら創る戦略思考」 「属人性を排除した組織づくり」 「スポーツを社会資産へ変える仕組み」 など、スポーツ業界だけでなく経営者や教育関係者にも応用できる考え方が数多く紹介されている。 スポーツを単なる競技ではなく、社会を豊かにするインフラとして再定義する。 そんな堀籠氏の挑戦と理論が詰まった一冊となっている。

書籍情報

書籍名：『年商1億スプリンター 才能を資産に変える400mの戦略』 著者：堀籠佳宏 発売日：2026年6月18日 出版社：株式会社オフィス清家 BOOKS 【Amazon購入ページ】

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