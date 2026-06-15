ピュア・リチウム・コーポレーション、世界経済フォーラムの「テクノロジー・パイオニア」に選出

リチウム金属電池の革新企業が、エネルギーと先端材料の未来を形作る世界選りすぐりの先駆的企業100社の一員に

シカゴ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 革新的なリチウム金属電池技術企業のピュア・リチウム・コーポレーションは、このたび世界経済フォーラムの2026年度「テクノロジー・パイオニア」に選出されました。

2000年に発足した「テクノロジー・パイオニア」は、画期的な技術とイノベーションを通じて未来を形作る世界中の企業を対象とした主要なコミュニティーです。これらの企業は、ビジネスや社会に多大な影響を与える可能性を評価されて選出され、世界経済フォーラムのグローバル・プラットフォームを通じて官民両部門のリーダーと連携する機会が与えられます。

「当社が世界経済フォーラムのテクノロジー・パイオニアに選出されたことは大変な喜びです。このような栄誉を賜り、世界経済フォーラムに深く感謝の意を表します」と、ピュア・リチウムの創業者兼会長兼最高経営責任者（CEO）であるエミリー・ボドワンは述べています。「ピュア・リチウムが選ばれたことは、当社の画期的なリチウム金属電池技術が認められた証しです。次世代のエネルギー集約型技術への移行を促進するためには、半世紀前から使われている既存のリチウムイオン電池よりも優れたエネルギー効率とエネルギー密度を持つ電池が早急に必要であるということを常に痛感しています。当社のリチウム金属電池はその解決策となるはずです」

ピュア・リチウムの創業者兼会長兼最高経営責任者（CEO）であるエミリー・ボドワンは、6月23日から25日まで開催される世界経済フォーラムの「ニュー・チャンピオン年次総会」に、ピュア・リチウムを代表して出席します。ビジネス、政府、学術界のリーダーやイノベーターら1500人以上が集結するこの会議は、技術的な可能性を経済的進歩、事業、雇用として実現するものとなります。

ピュア・リチウムについて

ピュア・リチウムは、シカゴを拠点とする革新的な垂直統合型の次世代リチウム金属電池技術企業です。当社の特許取得済みの垂直統合技術は、リチウム金属の抽出、アノード生産、電池生産を統合しています。その結果として得られる純リチウム金属アノードは、当社のリチウム金属電池のコア・コンポーネントであり、今日のリチウムイオン電池と比較して飛躍的な性能向上を実現します。また、この電池はグラファイト、コバルト、ニッケル、マンガンを使用していないため、中国に依存しない初のサプライチェーンを可能にします。詳細については、www.purelithium.ioをご覧いただくか、news@purelithium.ioまでメールでお問い合わせください。

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Source: Pure Lithium Corporation