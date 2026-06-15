株式会社中島大祥堂(本社：大阪府八尾市、代表取締役：中島 慎介)は、2026年6月より、丹波本店(兵庫県丹波市)と淀屋橋店(大阪市中央区)のカフェメニューにて、夏季限定のかき氷を発売いたします。





中島大祥堂の夏季限定贅沢かき氷





自然豊かな丹波の厳選素材を活かし、贅沢な味わいと繊細な食感に仕上げました。

エスプーマのなめらかさや純氷のふわふわ感、トッピングのアクセントなどが特長で、夏のカフェタイムを彩るラインナップです。









【かき氷販売期間】

＜丹波本店＞2026年6月12日～9月13日予定

＜淀屋橋店＞2026年6月15日～9月30日予定









【丹波本店 限定メニュー】

■丹波産ほうじ茶と黒豆きなこエスプーマ 1,760円(税込)

芳ばしい丹波産ほうじ茶ソースと黒豆きなこのやさしい香り。さらに丹波産大納言小豆の豊かな甘みが重なり、素材の深みを感じられるかき氷です。中には丹波大納言小豆餡を忍ばせ、食べ進めるごとに異なる味わいが広がります。





丹波産ほうじ茶と黒豆きなこエスプーマ／丹波本店限定





■丹波産大納言小豆と宇治抹茶エスプーマ 1,760円(税込)

宇治抹茶を贅沢に使用したシロップと、抹茶のエスプーマを重ねた和の風味あふれる一品。中には丹波大納言小豆餡とバニラアイスを忍ばせており、暑い季節にすっきりと味わえる大人のかき氷です。





丹波産大納言小豆と宇治抹茶エスプーマ／丹波本店限定





■丹波産いちごの贅沢かき氷 1,760円(税込)

華やかな丹波産いちごの風味を楽しめるかき氷。中には自家製丹波産いちごのコンフィチュールとバニラアイスを忍ばせ、トップにはくちどけなめらかなエスプーマと、香ばしく焼き上げた玄米ローストメレンゲを添えました。苺の果実感に加え、エスプーマの軽やかな口あたりや、玄米ローストメレンゲの食感が重なり、食べ進めるごとに変化する味わいをお楽しみいただけます。





丹波産いちごの贅沢かき氷／丹波本店









【淀屋橋店 限定メニュー】

■丹波大納言小豆と宇治抹茶モンブラン 1,705円(税込)

香り高い宇治抹茶を贅沢に使用した、モンブラン仕立てのかき氷です。ふわりと削った氷に抹茶シロップを重ね、仕上げに極細に絞った抹茶クリームをまとわせました。中には、自家製丹波大納言小豆餡とバニラアイスを忍ばせており、食べ進めるごとに抹茶のほろ苦さと上品な甘みが重なります。





丹波大納言小豆と宇治抹茶モンブラン／淀屋橋店限定





■丹波産いちごの贅沢かき氷 1,705円(税込)

※丹波本店と金額・サイズが異なります。





丹波産いちごの贅沢かき氷／淀屋橋店









【夏季限定のアイス仕立てのモンブランも】

■丹波栗のしぼりたてモンブラン～夏季限定 やわもちアイス仕立て～

中島大祥堂の定番デザート「丹波栗のしぼりたてモンブラン」を、夏季限定のアイス仕立てでご用意しました。サクサクのパイ生地の上にアイスクリームをのせ、やわらかな求肥で包み込み、その上から希少な丹波栗を使用したモンブランクリームをたっぷりとしぼっています。ご注文ごとにクリームをしぼることで、出来立てならではのなめらかな口当たりと、栗の豊かな風味をお楽しみいただけます。昨年ご好評いただいた夏季限定モンブランです。





＜丹波本店＞丹波栗のしぼりたてモンブラン～夏季限定 やわもちアイス仕立て～

断面イメージ





＜丹波本店＞

価格 ： 2,970円(税込)

販売期間： 2026年5月11日～9月30日





＜淀屋橋店＞

価格 ： 1,650円(税込)

販売期間： 2026年5月1日～9月30日

※アイスクリームは抹茶・バニラからお選びいただけます。

※丹波本店とサイズが異なります。









【展開店舗情報】

■中島大祥堂 丹波本店

所在地 ： 〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原448番地

TEL ： 0795-73-0160

店舗形態： カフェ併設／テイクアウト可





■中島大祥堂 淀屋橋店

所在地 ： 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-2-23 新・大阪信愛ビル1F

TEL ： 06-6926-8152

店舗形態： カフェ併設／テイクアウト可









【中島大祥堂ブランドとは】

中島大祥堂は、丹波の実り豊かな素材にこだわった和洋菓子をお届けする菓子ブランドです。栗・黒豆・大納言小豆など、丹波の風土が育んだ食材を丁寧に生かし、素朴で上質な美味しさに仕立てています。

兵庫県丹波市の「丹波本店」を旗艦店とし、大阪では淀屋橋店をはじめ、府内に5店舗を展開しています。四季折々の景色に寄り添う、やさしい甘さのお菓子をお届けしています。

中島大祥堂ブランドページ https://www.ntdshop.jp/





中島大祥堂 丹波本店／外観