クラスター株式会社は、世界最大のAR/VRカンファレンス「AWE（Augmented World Expo）USA 2026」で開催されるグローバルアワード「AUGGIE AWARDS 2026」において、トヨタ自動車株式会社と共創したポータブルLBE型XR体験「爆創クラブ Portable LBE Edition」が、一般投票を経て「Best Location-Based Entertainment」部門のファイナリストに選出されたことをお知らせいたします。投票にご協力いただいた皆様に、心より感謝申し上げます。

同アワードは2010年より毎年開催されており、今年で17回目を迎えます。世界中のXR・空間コンピューティング分野における優れたプロダクトを表彰するもので、2026年は過去最多のノミネート数を記録。受賞者は2026年6月17日（現地時間）にカリフォルニア州ロングビーチで開催される「AWE USA 2026」の授賞式にて発表されます。

【爆創クラブ Portable LBE Edition】

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=yyRabSNEq38

Bakusō Club: Portable LBE Edition by Cluster & TOYOTA MOTOR CORPORATION

「爆創クラブ」は、clusterプラットフォーム上で2023年にリリースされたメタバースゲームです。プレイヤーはバーチャル空間で自分だけのクルマを作り、カスタマイズし、走らせることができる、クルマと人の関係を新しい視点で問い直す創造的な体験です。

2025年、クラスター社とトヨタ自動車株式会社はこの体験を本格的なロケーションベースXRシステムへと進化させました。「VRゴーグル」「市販レーシングホイールコントローラー」「リアルタイムで360°回転するコックピット筐体」の3要素をゲーム内の車両動作とリアルタイムに完全同期させた体験は、世界でも類例のない取り組みです。

鈴鹿サーキット（全日本スーパーフォーミュラ選手権、来場者約6万9,200名・2日間で約1,000名体験）や富士スピードウェイ（約800名体験）をはじめ、日本各地6会場のモータースポーツイベントへ出展し、累計1,800名以上が体験。参加者の約8割が子どもであり、説明不要ですぐに楽しめる直感的なUXが幅広い世代から高い評価を受けています。

また、会場の体験者と遠方のタブレット・PCユーザーが同じバーチャル空間をリアルタイムで共有できるポータブルLBEとして設計されており、テーマパーク・学校・博物館など、世界中のさまざまな施設へのグローバル展開も視野に入れています。

https://auggies.awexr.com/gallery/bwGlvylK?per_page=25&category=qMKlWGLe

AUGGIE AWARDSについて

AUGGIE AWARDSとは、世界最大のAR/VRカンファレンス「AWE（Augmented World Expo）」内で開催されるグローバルアワードです。2010年より毎年開催され、今年で17回目を迎える本アワードは、AR・VR・MR分野における最高峰の作品を表彰します。専門家審査員による審査と一般投票を経て受賞者が決定され、2026年は過去最多のノミネート数を記録しました。

クラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。 また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。 テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。

https://corp.cluster.mu/

▼クラスター株式会社の法人向けビジネスの最前線を知ることができるオウンドメディア

https://metaversebiznews.cluster.mu/