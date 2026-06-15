株式会社ユニヴァ・ペイキャスト（東京都港区、代表取締役：中尾 周平）は、現地消費型ふるさと納税「ココふる」を広島県安芸高田市で2026年6月15日にオープンしました。返礼品の配送を伴わず、寄附した地域を実際に訪れて体験として消費する新しいかたちで、寄附金をより直接的に地域支援につなげます。

従来のふるさと納税は、返礼品の配送料や在庫管理のコストが課題のひとつでした。「ココふる」は、寄附者が現地を訪れ、その場でチケットを使って体験・サービスを消費する仕組みのため、配送コストがかかりません。寄附金がダイレクトに地域や事業者の支援につながり、来訪による地域経済の活性化と観光促進を同時に実現します。

利用方法はシンプルです。旅先で設置されたポスターやPOPのQRコードをスマートフォンのカメラで読み込むだけで、寄附からチケットの利用までブラウザ内で完結。アプリのダウンロードは一切不要です。

第一弾の返礼品は、神楽門前湯治村より

https://akitakata-city.cocofuru.jp/

広島県の北部中央に位置する安芸高田市は、戦国武将・毛利元就ゆかりの地であり、伝統芸能「神楽」が今も受け継がれる「歴史」「自然」「文化」豊かなまちです。第一弾の返礼品として、市内の観光拠点「神楽門前湯治村」と連携します。

・天然ラドン温泉『岩戸屋』入湯ご招待券（11枚セット）：寄附額 29,500円 ・『神楽門前湯治村』ペア宿泊券：寄附額 97,500円 ・元祖うまから 冷凍夜叉うどん（4個／6個セット）：寄附額 15,500円～（「OK!!広島 “推し食”グランプリ」グランプリ受賞）

今後の展望

「安芸高田市ココふる」では、今回の神楽門前湯治村を皮切りに、市内の宿泊・グルメ・体験施設へと利用可能な店舗を順次拡大していく予定です。ユニヴァ・ペイキャストは、導入いただく地域を増やし、日本各地の地域活性化に貢献できるサービスを目指してまいります。

ココふる サービス概要（自治体・事業者向け）

サービス名：ココふる（現地消費型ふるさと納税サービス） 導入料金：初期費用・月額費用は頂いておりません（※2026年 月現在） 手数料：寄附発生時にのみ手数料を頂戴します。詳細はお問い合わせください。

https://cocofuru.jp/contact/

会社概要 / お問い合わせ

社名：株式会社ユニヴァ・ペイキャスト ／ 事業内容：決済代行事業（PSP） URL：https://univapaycast.com/ ／ サービス公式サイト：https://cocofuru.jp/

【報道関係者からのお問合せ先】 株式会社ユニヴァ・ペイキャスト 広報担当 ／ Email：pr@univapay.com