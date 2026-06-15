株式会社サンライン(本社：山口県岩国市、代表取締役社長：梶尾 延行)は、2026年7月28日(火)、地域貢献活動の一環として、地元の小学生を対象とした体験型学習イベント「なつやすみオープンラボ2026」を開催いたします。

本イベントは、フリーアナウンサーの佐藤けいさんをSpecial MCとしてお迎えし、毎年ご好評をいただいている地域貢献イベントで、今年で4回目の開催となります。





佐藤けい フリーアナウンサー





当日は、日本屈指の釣り糸メーカーである当社より、釣り糸ができるまでの紡糸工程から製品化に至るまでを、子どもたちにも分かりやすく紹介します。また、工場見学や工作体験を通じて、ものづくりの楽しさや科学の面白さを体感していただける内容となっています。









≪釣り糸が支える「浮いて見える構造」の秘密を学ぶ≫

今回の工作体験では、当社の主力製品である釣り糸を活用し、「テンセグリティ」と呼ばれる不思議な立体構造づくりに挑戦します。

テンセグリティとは、部材同士がどこも触れ合っていないのに、「引っ張る力」と「押し返す力」のバランスだけで形を保つ構造のことです。まるで物体が空中に浮いているように見えるその不思議さから、建築やデザイン、工学の世界でも広く注目されています。

子どもたちは実際に釣り糸を手に取りながら組み立てていく中で、力の働きや構造の仕組みを体感できます。完成した作品を手にしたとき、「なんで浮いて見えるの？」「なんで倒れないの？」という疑問が自然と湧いてくるはず。そこには、釣り糸ならではの張力特性がしっかりと活きています。この体験が、科学への興味関心を深めるきっかけとなります。





釣り糸で支えられているテンセグリティ





≪工場見学で地域産業とものづくりに触れる≫

工作体験に加え、当社工場の見学も実施します。

釣り糸の原料から製品になるまでの工程を見学し、普段目にすることのない製造現場を体感していただきます。世界中のアングラーに愛用される製品がどのように作られているのかを知ることで、地域産業やものづくりへの理解を深めていただきます。





また、佐藤けいさんによる進行のもと、子どもたちが楽しみながら学べるイベントを目指します。









≪過去の様子≫

1回目は光通信受信機の作り方、2回目は糸染色の仕組みを知ってアクセサリーを作ろう、3回目はペットボトルキャップでチャームを作ろう、とこれまで3回にわたって開催してきました。毎年大盛況であっという間に募集枠が埋まる夏休みの人気イベントです。





昨年の様子1

昨年の様子2

昨年の様子3





≪地域とともに未来を育む≫

サンラインは、創業以来培ってきたものづくり技術を次世代へ伝えるとともに、地域の子どもたちに学びの機会を提供する活動を継続しています。

本イベントでは、工場見学や工作体験を通じて、「なぜ？」「どうして？」という好奇心を育み、科学やものづくりへの関心を高めることを目的としています。





今後も地域とのつながりを大切にしながら、子どもたちの成長を支える取り組みを継続してまいります。





ポスター表面

ポスター裏面





【イベント概要】

イベント名： なつやすみオープンラボ2026

開催日時 ： 2026年7月28日(火)13：00～16：00

会場 ： 株式会社サンライン 本社 食堂(山口県岩国市玖珂町1600-21)

対象者 ： 小学4年生～6年生(先着20名)

参加費 ： 無料

申込方法 ： 事前申込制

https://sunline.co.jp/information/openlabo2026/

体験内容 ： ・釣り糸製造工程の学習

・工場見学

・釣り糸を用いたテンセグリティ工作

目的 ： 科学への興味関心を育む、ものづくりの楽しさを体感する、

地域産業への理解を深める

取材対応 ： 当日受付可能、代表者コメント対応可能

後援 ： 岩国市教育委員会、柳井市教育委員会









■会社案内

商号 ： 株式会社サンライン

代表者 ： 代表取締役 梶尾 延行

所在地 ： 〒742-0315 山口県岩国市玖珂町1600-21

設立 ： 1977年8月8日

事業内容： レジャー、水産、業務用釣り糸の製造、加工、販売

産業資材用モノフィラメントの製造・加工・販売、

各種釣具の仕入・販売、大気圧低温、プラズマ技術の実験・開発・加工等

資本金 ： 9,600万円





■各種URL

公式サイト： https://sunline.co.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/sunline_japan/

YouTube ： https://www.youtube.com/@sunlinefishing

Facebook ： https://www.facebook.com/people/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/100089795766976/