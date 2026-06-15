林技研株式会社が展開するJIN活研究所は、家庭のトイレで猫の尿を確認し、愛猫の「いつもの違い」に気づくきっかけをつくる猫尿健康チェックシート「JINにゃんサイン」のクラウドファンディングを、2026年6月15日午前8時よりCAMPFIREにて開始いたします。





CAMPFIRE： https://camp-fire.jp/projects/953220/view





愛猫の腎臓を見守るきっかけシートを開発中(特許出願済)クラウドファンディングCAMPFIREに掲載





■JINにゃんサインについて

JINにゃんサインは、正式名称を「猫尿健康チェックシート」とする、開発中の新しいチェックシートです。

ご家庭のトイレで猫の尿を確認し、飼い主様が日常の中で「いつもと少し違うかもしれない」と気づくきっかけをつくることを目指しています。





本技術は、特許申請済みです。





近年、AIMタンパク質に関連する研究や治療の可能性など、猫の腎臓病をめぐる新しい動きに大きな注目が集まっています。

治療やケアの選択肢が以前よりも広がりつつある一方で、飼い主様にとって大きな課題となるのが、「愛猫の異変にいつ気づけるか」です。





JINにゃんサインは、家庭での小さな気づきを動物病院への相談につなげることを目指して開発しています。





猫の腎臓病は、初期段階では見た目の変化が分かりにくいことがあります。

また、猫は室内飼いが多く、犬ほど定期的に動物病院へ行く機会が少ないのも現実です。





その背景には、単に「連れて行くのが大変」という理由だけではありません。





キャリーに入れることへの強いストレス。

病院で他の猫や動物と偶発的に接触する不安。

帰宅後に、猫が飼い主を警戒してしまうこと。

一度崩れた猫と飼い主の信頼関係を、再び築き直す大変さ。





こうした現実があるため、飼い主様は、





「なんとなく元気がないかも」

「でも、病院へ連れて行くほどなのか分からない」

「ストレスをかけるくらいなら、もう少し様子を見よう」





と迷ってしまうことがあります。





しかし、その「様子を見よう」という時間の中で、体調の変化が静かに進んでしまうことがあります。

実際に、なかなか動物病院へ連れて行きにくい状況の中で様子を見ていた結果、ある日ぐったりしてしまい、慌てて病院へ連れて行った時には、腎臓病がかなり進行していて、治療の選択肢が限られる段階だったというケースも少なくありません。





猫を動物病院へ連れて行く際には、猫へのストレス、飼い主様の負担、受診判断の難しさなど、さまざまなハードルがあります。





一方で、猫の腎臓病をめぐる医療は、少しずつ変わり始めています。

AIMに代表される新しい研究や治療法への期待を含め、以前よりも「早く気づき、早く相談すること」の価値は高まっていると考えています。





もちろん、どの治療がその子に合うのか。

どのタイミングで、どのような判断をするべきなのか。





それを決めるのは、必ず動物病院の獣医師です。





JINにゃんサインは、病気を診断するものではありません。

病名を判定するものでも、治療を行うものでもありません。





目指しているのは、日常の中での小さな気づきです。

「これは少し気になる」

「一度、動物病院で相談してみよう」

そう思えるきっかけを、ご家庭のトイレからつくることにあります。





治療やケアの選択肢が広がりつつある今だからこそ、その前段階にある「気づき」も進化させたい。





その想いから、JINにゃんサインの開発を進めています。





最終的な判断は、必ず動物病院の獣医師にご相談いただく必要があります。

その前段階として、飼い主様が愛猫の小さなサインに気づくための新しい選択肢をつくりたいと考えています。





JIN活研究所では、これまで犬猫の腎臓を中心とした健康維持に関する情報発信と製品開発を進めてきました。





林技研株式会社が開発した、イヌトウキ100％使用の「JINパワー100」は、この1年半で認知度を高めてきました。

楽天市場では、大手サプリメントと並ぶランキング内で1位を獲得することがあり、さらに査読付き専門誌「New Food Industry」2026年1月号の巻頭掲載などを通じて、獣医師をはじめとする専門家からも注目されつつあります。





また、昨年CAMPFIREで実施した電子書籍プロジェクト「猫の腎臓病が治った」では、多くの支援をいただき、CAMPFIRE総合ランキング1位を獲得しました。





今回のJINにゃんサインは、その流れの中で生まれた新しい挑戦です。





ただし、今回のプロジェクトは、完成品を一方的に販売するためのものではありません。

現在もモニター試験と改良を重ねており、開発の途中で見えてきた課題も隠さず公開しています。





2026年4月に実施したモニター試験では、当初のマニュアル通り「3日間放置」とした結果、想定以上の尿量がシートに残り、正しく確認することが難しいケースが発生しました。

その後、マニュアルを「排尿後すぐに取り出す」形へ修正し、反応を確認できるケースも出てきましたが、同時に新たな課題も見えてきました。





特に大きかったのが、猫の尿量の個体差です。

当初は100倍を超える差が見られ、マニュアル修正後も30倍近い差が確認されています。





実験室の理想的な環境ではうまくいっても、実際の家庭環境ではそう簡単にはいきません。

だからこそ、現場のリアルなデータをもとに、再テストと改良を重ねながら、より使いやすい製品化を目指しています。





また、多頭飼いのご家庭では、「どの子のおしっこか分からない」という問題もあります。

そのため、今回のクラウドファンディングでは、尿を採取してスポイトで滴下する方法にも対応できる「多頭飼い安心セット」もリターンとして用意しています。





JIN活研究所は、今回のクラウドファンディングを通じて、JINにゃんサインを必要としてくださる飼い主様と共に育てていきたいと考えています。





改良版JINにゃんサインの概念説明図です。尿の流れや判定部分への接触を考慮し、より使いやすい構造を検討しています。





■クラウドファンディング概要

プロジェクト名：未完成だからこそ共に育てたい！

猫尿健康チェックシート「JINにゃんサイン」

開始日時 ：2026年6月15日 午前8時

実施サイト ：CAMPFIRE

https://camp-fire.jp/projects/953220/view

目標金額 ：300,000円





＜主なリターン＞

・JINにゃんサイン超早割

・JINにゃんサイン早割

・JINにゃんサインクラファン限定価格

・多頭飼い安心セット

・まとめ買い10枚セット

・HanaUly特別優待プラン

・応援メール、開発進捗レポート

・VIPカードスポンサー枠





CAMPFIREでは、超早割、早割、多頭飼い安心セット、まとめ買いセットなど、複数のリターンをご用意しています。

企業・法人向けには、JINにゃんサインの未来を応援していただくVIPスポンサー枠もご用意しています。





＜JINにゃんサインでできること＞

・日常の中での小さな気づき

・動物病院へ相談するためのきっかけ

・家庭での観察サポート





＜JINにゃんサインでできないこと＞

・病気の診断

・病名の判定

・病気の治療

・100％の判定





※気になる変化がある場合は、必ず動物病院の獣医師へご相談ください。









■林技研株式会社／JIN活研究所について

林技研株式会社は、絶滅危惧種である植物「イヌトウキ」に着目し、犬猫の健康維持をサポートする研究・製品開発を行っています。





イヌトウキ100％使用の「JINパワー100」は、猫や犬の健康維持を願う飼い主様を中心に認知が広がり、楽天市場でランキング1位を獲得することがありました。

また、査読付き専門誌「New Food Industry」2026年1月号の巻頭掲載などを通じて、専門家からの関心も高まりつつあります。





さらに、昨年CAMPFIREで実施した電子書籍プロジェクト「猫の腎臓病が治った」では、CAMPFIRE総合ランキング1位を獲得しました。





JIN活研究所では、愛猫・愛犬の腎臓を中心に、日々の食事、生活、健康維持について、飼い主様が「知っておいてよかった」と思える情報発信を行っています。





今回のJINにゃんサインは、家庭での小さな気づきを通じて、愛猫との大切な時間を守るための新しい選択肢として開発を進めています。









■代表コメント

猫の腎臓病は、とても静かに進むことがあります。

飼い主様が気づいた時には、すでにかなり進んでいたという話も少なくありません。





「少し様子を見よう」

その判断が、飼い主様にとって決して間違いだったわけではないと思います。





猫を病院へ連れて行くことには、猫にも飼い主様にも大きな負担があります。

だからこそ、迷ってしまうのは当然です。





でも、その間に病気が進んでしまうことがあります。





一方で、AIMタンパク質に関連する研究や新しい治療法への期待など、猫の腎臓病をめぐる可能性にも注目が集まっています。

治療やケアの選択肢が進化する時代だからこそ、その前にある「気づき」も進化させたい。





JINにゃんサインは、まだ完成していません。

失敗もありました。

想定外の課題もありました。





それでも、確実に前に進んでいます。





この小さなシートが、

「うちの子は大丈夫」から、

「一度、見てみようか」へ変わるきっかけになれたら。





すべての猫の飼い主様と一緒に、JINにゃんサインを育てていければ嬉しく思います。









■会社概要

会社名 ： 林技研株式会社

代表取締役： 林 基弘

事業内容 ： 建設事業・カイロサロン事業(Ulyseeed)・ペットウェルネス事業

所在地 ： 東京都新宿区歌舞伎町2-3-21 明治通りビル606









＜JIN活研究所／関連リンク＞

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＜CAMPFIREリンク＞

https://camp-fire.jp/projects/953220/view