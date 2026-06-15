通販コンサルノウハウと自社原料を活かした健康食品・サプリメントOEM供給を行う株式会社アンチエイジング・プロ(本社：東京都新宿区)は、OEM顧客向けサポートサービスとして、プレスリリース配信サービスと通販リピートスキーム構築サービスを2026年6月11日開始しました。





通販スキーム





■プレスリリース配信サービス

当社OEM事業では、当社が手掛ける全OEM新商品に対して、プレスリリース媒体(アットプレス)を用いて、無料でプレスリリース配信(※当社アカウントでの配信)を行うサービスです。プレスリリースでは、新商品の特徴や商品・ブランドコンセプトを紹介いたします。

基本、アットプレスのライトプラスプランでの配信を行いますが、スタンダードプランへのアップグレードやオプションについては、別途差額料金をいただいて配信いたします。





プレスリリース配信は、各種メディアで記事に取り上げられ、商品PRにつながります。近年は、SNSを通じて告知されるサービスも増えており、商品PRには有効です。一方、当社は、年間50～100商品の新商品(リニューアル新商品を含む)を手掛けていますが、プレスリリースの配信が行われている商品は、1割未満です。経験がないという理由がほとんどです。

そこで、プレスリリース配信にも慣れている当社がOEM顧客(希望企業のみ)と共にプレスリリース配信を行っていくことにいたしました。





詳細： https://www.a2-pro.co.jp/oem/press









■通販リピートスキーム構築

通販事業は、リピート購入させ続けるスキームがなければ、黒字化しないビジネスモデルです。どんなに高い広告費用対効果で集客できるノウハウがあっても、リピートスキームがなければ、事業はなかなか黒字化いたしません。

多くの勝ち組通販会社は、できる限り定期購入コースに誘導し、リピート購入回数を最大化することを重要視しております。





近年、インフルエンサー通販という新しい通販モデルが生まれ、自社メディアで効率的に集客できる通販会社が数多く現れ始めました。当社OEM事業でも、インフルエンサー通販向け商品を手掛ける機会も増えています。一方、リピートスキームがなく、リピート購入を全く追えていない会社も多いのが実際です。

そこで、顧客の成功を最優先させる当社は、リピートスキームを持たない顧客に対して、スキームを構築するサービスを提供し始めました。当社提携会社がランディングページ(LP)や通販カート選定、ロジスティクス選定などを行っていきます。





詳細： https://www.a2-pro.co.jp/ec-system









■株式会社アンチエイジング・プロOEM事業の特徴

大手企業の通販コンサルティングと健康食品・サプリメント原料販売からスタートした会社であり、近年、関連会社GMP工場を活用しながら健康食品・サプリメントOEM事業を展開しています。

本OEM事業は、自社原料(フェリチン鉄、ジオスゲニン、プロテオグリカンなど)を活用しながら、通販コンサルティングのノウハウを活かした広告クリエイティブを想定した商品設計・原料選定が特徴です。原料メーカーノウハウを活用し、5-デアザフラビンやエルゴチオネインなど新原料にいち早く対応する特徴も自慢です。顧客の成功を最優先とした営業方針で展開しており、顧客の希望商品設計にも口を挟む珍しいOEM会社です。そして、そのサポートが顧客の成功へとつながっており、顧客と共に成長し続けています。









【会社概要】

株式会社アンチエイジング・プロ

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目9番地6号 寿ビル5階

代表 ： 天野 弘毅

設立 ： 2011年3月3日

資本金 ： 9,000,000円

事業内容 ： 原料販売事業、OEM商品供給事業、制作事業、

コンサルティング事業、自社商品販売事業

原料供給先 ： 大手の製薬会社・サプリメント企業・食品企業、

各健康食品サプリメント受託加工会社 等100社以上

OEM商品供給先： 主に中小企業

URL ： https://www.a2-pro.co.jp/