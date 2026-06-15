借金問題の相談先比較サービスを提供する株式会社cielo azul（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：大泉 聡）が運営する「債務整理相談ナビ」は、自己破産を経験した100人を対象に「自己破産時の生命保険」に関する実態調査を実施し、その結果を公開しました。 本調査では、自己破産の手続きで生命保険がどうなったか、手放した人が感じた不安、破産後の再加入の状況の3点について整理しています。

調査結果のポイント

https://saimu.cieloazul.co.jp/news/jikohasan-seimeihoken-survey/

「自己破産をすると、生命保険は必ず解約される」--そう考える方は少なくありません。しかし今回の調査では、解約返戻金のある保険でも解約は54.0%にとどまり、34.0%は維持できていました。 保険の扱いを分けているのが“解約返戻金の額”であることが見えてきました。

【ポイント1】半数強が「解約」、3人に1人は「維持できた」

自己破産の手続きで生命保険がどうなったかでは、「解約返戻金があるため解約となった（54.0%）」が最多でした。 一方で「解約返戻金が少額で維持できた（34.0%）」が3人に1人を占めています。解約となったのは54.0%にとどまり、「自己破産をすれば生命保険は必ず解約になる」とは限らない実態がうかがえます。 ・解約返戻金があるため解約となった：54.0% ・解約返戻金が少額で維持できた：34.0% ・よくわからないまま手続きが進んだ：8.0% ・手続き前に解約した：2.0% ・掛け捨て型なのでそのまま維持している：2.0%

【ポイント2】手放した人の不安は「家族の将来保障」が76.6%

生命保険を手放した64人に尋ねたところ（複数回答）、「家族の将来保障がなくなり不安だった（76.6%）」が最多となりました。 「子供の学資保険を失って後悔した（29.7%）」も約3割を占め、家族や子どもへの影響を強く意識していたことが読み取れます。 一方で「手続き後に新たに加入できた（26.6%）」も4人に1人を超えています。 ・家族の将来保障がなくなり不安だった：76.6% ・子供の学資保険を失って後悔した：29.7% ・手続き後に新たに加入できた：26.6% ・影響はなかった（解約返戻金が少額だった）：23.4% ・その他：1.6%

【ポイント3】破産後、71.0%が「新たに加入できた」

自己破産後の生命保険への加入では、71.0%が「新たに生命保険に加入できた」と回答しました。 「自己破産をすると二度と生命保険に入れない」というイメージを持つ方もいますが、破産後に加入できたケースが大半を占めます。 一方で「加入しようとしたが審査に通らなかった（20.0%）」も2割あり、誰もがすぐに入り直せるわけではない実態も見られました。 ・新たに生命保険に加入できた：71.0% ・加入しようとしたが審査に通らなかった：20.0% ・加入しようとはしていない（不要と判断した）：9.0%

漫画で振り返る『自己破産と生命保険』

掲載ページ

https://saimu.cieloazul.co.jp/news/jikohasan-seimeihoken-survey/

本調査の詳細データおよびグラフは以下のページでご確認いただけます。自己破産で生命保険は「解約」が54%-経験者100人の実態調査 https://saimu.cieloazul.co.jp/news/jikohasan-seimeihoken-survey/

債務整理相談ナビ®について

債務整理相談ナビは、任意整理・個人再生・自己破産を検討する方に向けて、判断材料を提供しています。経験者調査・全国2,300事務所以上のデータベース・編集部による事務所取材を、専門家監修と公開基準にもとづいて整理しています。 サービス名：債務整理相談ナビ® URL：https://saimu.cieloazul.co.jp/ ※本調査のテーマは、公式Instagramでも図解・漫画形式で発信しています。

会社概要

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会社名：株式会社cielo azul 代表者：代表取締役 大泉 聡 所在地：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目14番12号 南天神ビル3F 設立：2014年2月 事業内容：情報提供事業 コーポレートサイト：https://www.cieloazul.co.jp/

調査概要

調査主体：債務整理相談ナビ編集部（株式会社cielo azul） 調査対象：調査回答時に「自己破産」の手続き（同時廃止または管財事件）を完了した20歳～69歳の男女（当時、解約返戻金のある生命保険に加入していた方） 有効回答数：100人 調査方法：インターネット調査 調査期間：2026年5月21日（木）～2026年5月25日（月） モニター提供元：サクリサ