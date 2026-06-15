WALLOWS sauna&diner(所在地：栃木県塩谷郡塩谷町、運営：株式会社スリールースターズ)は、2026年6月1日(月)～7月31日(金)の期間限定で薪サウナを特別価格にて提供いたします。





外観





また、併設のサウナでは、ロウリュを楽しめるフィンランド式薪サウナ、名水十傑に選出された地下水を使用した水風呂や薪風呂、田舎の景色が広がる外気浴が楽しめます。

https://wallows-sauna-diner.com/









■テキサスバーベキューとは

巨大な塊肉を専用の窯(スモーカー)に入れ、薪の煙で10～15時間以上かけて低温でじっくりと燻し焼きにするアメリカ南部の伝統的な料理です。

日本の「焼肉」とは異なり、肉を「焼く」のではなく「燻す」究極のスローフード文化を指します。

ほぐれるような柔らかさ、香り高く、深い味わいです。





テキサスバーベキューコンボ





■代表的な肉料理

テキサスバーベキューの真骨頂である「三大料理」





＊ブリスケット(牛の肩バラ肉)

テキサスバーベキューの王様と言われる、最も代表的な料理。

硬い肉質を長時間スモークしてトロトロに仕上げる、ピットマスター(BBQ職人)の腕が試される部位。





ブリスケット





＊バックリブ (豚の背中側の骨付き肉)

骨から肉がホロホロと外れる柔らかさが特徴。





＊プルドポーク (豚肩ロース)

豚の塊肉を柔らかく燻製し、細かく裂いたもの。柔らかく食べやすい。





プルドポークプレート





本場アメリカのレストランのように、マカロニ&チーズやチリコンカン、コールスローなど、サイドメニューも豊富にあり、栃木県でアメリカに旅行したような体験ができます。





イートインでプレートスタイルやテイクアウトでお弁当スタイルでも食べられます。

湯煎するだけで簡単に食べられる冷凍真空パックでお持ち帰りもできます。

お肉料理が全て食べられるテキサスバーベキューコンボがおすすめです。





バーベキューコンロ





■サウナ

＊自然の光とロウリュを楽しむ薪サウナ

フィンランド製『Harvia』の薪ストーブ『LEGEND240』を使用。

80度前後の温度で、ロウリュを楽しみ、新鮮な外気が循環しているので、ゆっくり話しながら入れる心地よい温かさのサウナです。





サウナ室内





＊名水十傑の水風呂

文星芸術大学教授 島野安雄氏が「日本の名水百選」を全部回って、名水百選を上回る

「名水十傑」という新たなランク付けを発表しました。

この名水十傑は全てが飲める水で、水質もよく、一定以上の水量があるところ、という条件のもとに選ばれました。その中に栃木県塩谷町の『尚仁沢湧水』が選ばれました。

名水十傑の水風呂に是非入ってもらいたいです。





水風呂

ガッシングシャワー





＊田舎の風景を見ながら外気浴

サウナを出たら目の前は広々と開けた敷地が広がります。

アメリカから取り寄せたヴィンテージのローンチェアで休んでも良し。大きなウッドデッキで寝転んでも良し。

都会では味わえない広い青空、燃えあがるような美しい夕焼け、夜は圧巻の星空を見ながら外気浴ができます。





外気浴





《6・7月はサウナを特別価格でご案内》





【パブリック制】

平日 ： 3,500円 → 2,500円

土日祝： 4,000円 → 3,000円





【貸切制】

平日 ： 20,000円 → 16,000円

土日祝： 25,000円 → 20,000円





是非この機会にサウナをお楽しみください





ダイナー店内





■施設概要

施設名： WALLOWS sauna&diner (ワロウズ サウナアンドダイナー)

所在地： 〒329-2331 栃木県塩谷郡塩谷町田所1740-19

営業 ： 定休日《水、木》

ランチ / カフェ 11:00-16:00 (L.O 15:30)

ディナー 17:00-20:00 (L.O 19:00)

サウナ 《2時間予約制》

11:00～、13:30～、16:00～、18:30～

開業 ： 2025年10月

URL ： https://wallows-sauna-diner.com/





都内から2時間！那須,日光,宇都宮の中心に位置し、どこからも車で約30分で到着します。