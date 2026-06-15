フェリス女学院では、亀紱　忠正理事長（80）の退任に伴う後任として、2026年6月11日付で、神谷　明　氏（72）が理事長に就任いたします。

（任期：2026年6月11日から2029年度に開催される定時評議員会の終結時まで）

下記のとおり新理事長のプロフィールをご紹介いたします。

神谷　　明（かみや　あきら）　略歴

1953年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。1977年、蟷杏銀行（現三菱UFJ銀行）に入行、その後スタンフォード大学経営大学院でMBA取得。蟷杏UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員、三菱UFJ証券ホールディングス蠎萃役副社長、三菱UFJモルガン・スタンレー証券蠎萃役ほか数々の要職を歴任。学校法人フェリス女学院理事を経て、2024年4月より学校法人フェリス女学院常務理事。現在、岡三証券株式会社社外取締役。

【お問い合わせ先】

学校法人フェリス女学院

本部事務局総務課

〒231-8660　横浜市中区山手町178

電話：045（662）4511

E-mail：hsoumu@ferris.ac.jp

▼本件に関する問い合わせ先

広報課

荒井（薫）、荒井（萌）、中井

住所：〒245-8650 横浜市泉区緑園4-5-3

TEL：045-812-9624

FAX：045-812-8395

メール：kikaku@ferris.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/