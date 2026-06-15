こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
学校法人フェリス女学院 理事長の交代について
フェリス女学院では、亀紱 忠正理事長（80）の退任に伴う後任として、2026年6月11日付で、神谷 明 氏（72）が理事長に就任いたします。
（任期：2026年6月11日から2029年度に開催される定時評議員会の終結時まで）
下記のとおり新理事長のプロフィールをご紹介いたします。
神谷 明（かみや あきら） 略歴
1953年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。1977年、蟷杏銀行（現三菱UFJ銀行）に入行、その後スタンフォード大学経営大学院でMBA取得。蟷杏UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員、三菱UFJ証券ホールディングス蠎萃役副社長、三菱UFJモルガン・スタンレー証券蠎萃役ほか数々の要職を歴任。学校法人フェリス女学院理事を経て、2024年4月より学校法人フェリス女学院常務理事。現在、岡三証券株式会社社外取締役。
【お問い合わせ先】
学校法人フェリス女学院
本部事務局総務課
〒231-8660 横浜市中区山手町178
電話：045（662）4511
E-mail：hsoumu@ferris.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
荒井（薫）、荒井（萌）、中井
住所：〒245-8650 横浜市泉区緑園4-5-3
TEL：045-812-9624
FAX：045-812-8395
メール：kikaku@ferris.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
（任期：2026年6月11日から2029年度に開催される定時評議員会の終結時まで）
下記のとおり新理事長のプロフィールをご紹介いたします。
神谷 明（かみや あきら） 略歴
1953年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。1977年、蟷杏銀行（現三菱UFJ銀行）に入行、その後スタンフォード大学経営大学院でMBA取得。蟷杏UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員、三菱UFJ証券ホールディングス蠎萃役副社長、三菱UFJモルガン・スタンレー証券蠎萃役ほか数々の要職を歴任。学校法人フェリス女学院理事を経て、2024年4月より学校法人フェリス女学院常務理事。現在、岡三証券株式会社社外取締役。
学校法人フェリス女学院
本部事務局総務課
〒231-8660 横浜市中区山手町178
電話：045（662）4511
E-mail：hsoumu@ferris.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
荒井（薫）、荒井（萌）、中井
住所：〒245-8650 横浜市泉区緑園4-5-3
TEL：045-812-9624
FAX：045-812-8395
メール：kikaku@ferris.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/