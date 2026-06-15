こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
留学生とチューターが地元中学校と国際交流イベント！ 〜大学生と中学生 国分寺で育む多文化共生の輪
東京経済大学（東京都国分寺市）の留学生や日本人学生で構成する国際交流・多文化共修チューターは、2026年6月24日（水）、14時30分から国分寺市立第一中学校の生徒を本学へ地域連携の一環として国分寺キャンパスに招き、国際交流イベントを行います。
このイベントは、中学生に外国の文化や社会について、楽しみながら知ってもらう機会を提供すると同時に、地域社会へ国際交流や多文化共生の意義を発信するきっかけづくりを目的に2023年から行っており、今回で4回目の開催となります。
当日は、留学生らが中心となって、母国を紹介するスライド発表を行い、続いて中学生が楽しく異国の知識を深められるよう、クイズ形式を取り入れたグループワークなどを予定しています。
■ 開催概要
• 日時：2026年6月24日（水） 14:30〜16:00
• 会場：東京経済大学 国分寺キャンパス
• 参加予定者：国分寺第一中学校の生徒、本学留学生、教職員
• 主催：東京経済大学 国際交流・多文化共修チューター
■ 当日のタイムスケジュール（予定）
• 14:30〜14:45：オリエンテーション
• 14:45〜15:45：グループ別・留学生（ミャンマー、中国、ベトナム、タイ）による母国のスライド紹介（クイズ形式）
• 15:45〜16:00：写真撮影
▼本件に関する問い合わせ先
東京経済大学 広報課
田尻
住所：東京都国分寺市南町1-7-34
TEL：042-328-7724
FAX：042-328-7768
メール：pr@s.tku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
このイベントは、中学生に外国の文化や社会について、楽しみながら知ってもらう機会を提供すると同時に、地域社会へ国際交流や多文化共生の意義を発信するきっかけづくりを目的に2023年から行っており、今回で4回目の開催となります。
■ 開催概要
• 日時：2026年6月24日（水） 14:30〜16:00
• 会場：東京経済大学 国分寺キャンパス
• 参加予定者：国分寺第一中学校の生徒、本学留学生、教職員
• 主催：東京経済大学 国際交流・多文化共修チューター
■ 当日のタイムスケジュール（予定）
• 14:30〜14:45：オリエンテーション
• 14:45〜15:45：グループ別・留学生（ミャンマー、中国、ベトナム、タイ）による母国のスライド紹介（クイズ形式）
• 15:45〜16:00：写真撮影
▼本件に関する問い合わせ先
東京経済大学 広報課
田尻
住所：東京都国分寺市南町1-7-34
TEL：042-328-7724
FAX：042-328-7768
メール：pr@s.tku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/