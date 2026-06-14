【毎日身につけるIDカードに、もっと心地よさを。】SANTLETが提案する、シリコン素材のネームホルダーという選択肢

KIWIDESIGN(HONGKONG)LIMITED

SANTLETは、日々の仕事に寄り添うネームホルダーをより多くの方に体験いただくため、期間限定のタイムセールを実施いたします。本キャンペーンでは、人気のID カードホルダーを対象に、20%OFFでご購入いただける特別セールをご用意しました。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHKQS6VR?th=1

実施期間は2026年6月15日（月）から6月21日（日）までの7日間限定となります。

毎日身につけるアイテムだからこそ、その心地よさをより多くの方へ届けたい。

社員証は毎日身につけるもの。

それにもかかわらず、その使い心地について考えられることは多くありませんでした。

私たちは、仕事中の小さな不快感を見直し、「身につける心地よさ」からネームホルダーを再設計しました。

製品の特徴

■ 一体設計が生む、なめらかな輪郭

SANTLETのネームホルダーは、本体とフレームを一体化したシームレスデザインを採用しています。継ぎ目を抑えたなめらかなフォルムは、見た目の美しさだけでなく、手に触れたときの心地よさも追求しました。

装飾を最小限に抑えたシンプルなデザインは、オフィス、医療現場、教育機関など、さまざまな職場環境に自然に溶け込みます。

■ シリコン素材だから実現できる快適さ

一般的な硬質プラスチック製ホルダーとは異なり、本製品にはソフトなシリコン素材を採用しています。柔らかな質感によって首元や衣類との接触時の違和感を軽減し、歩行時の接触音も抑制。また、・防水・防汚・簡単なお手入れ・優れた耐久性といった特長を備え、日常使いに適した実用性も実現しています。

■ 上質な素材に、こだわりの仕立て

毎日触れるものだからこそ、素材選びと細部の仕上げにこだわりました。視覚的な美しさだけでなく、身につけたときの自然な収まりや扱いやすさまで考慮し、快適な使用体験を目指しています。

■ 静かに使える、調節可能なバッジリール

付属のバッジリールは、スムーズかつ静かな操作感を実現。長さを調節できるため、改札や入退室ゲート、認証端末の利用時も快適です。さらに最大約50cmまで伸長するため、首から外さずにカードを使用できます。

細部の特徴

2枚収納で、複数カード運用にも対応ワークフローに溶け込む、デザイン回転機構によるプライバシーへの配慮安全バックルを採用

こんな方におすすめ

・オフィスで毎日社員証を使用するビジネスパーソン

・入退室カードやICカードを頻繁に使用する方・病院や介護施設で働く医療

・福祉従事者・学校や教育機関で勤務する教職員

・店舗やホテルなど接客業に従事する方

・展示会やイベントでネームカードを着用する機会が多い方

・首元への違和感やホルダーの接触音が気になる方

・シンプルで上質なワークアイテムを求める方

・企業の備品やスタッフ用ネームホルダーを見直したい法人担当者様

SANTLETについて

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DHKQS6VR?th=1

洗練されたプロフェッショナルのために。 すべての細部に、落ち着きを。

私たちは、仕事に多くの時間を費やしています。だからこそ、毎日身につけるものは、単なる道具ではなく、心地よく使える存在であるべきだと考えています。SANTLETは、素材の質感や使い心地、細部の設計にこだわり、働く人の日常に寄り添う製品を提案しています。目指すのは、大きな変化ではなく、日々の中にある小さな心地よさを積み重ねること。それが、SANTLETの考えるデザインです。