「パネルクイズ アタック25」51年の歴史で初めてゴールデン帯にお引越し！初回は「QuizKnock大会」7／3（金）よる９時～ BS10で全国無料放送！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料のBS放送局『BS10（読み：ビーエステン）』で放送中の『BS10パネルクイズ アタック25』。2026年7月3日（金）より「アタック25」の51年の歴史で初めてレギュラー放送時間をゴールデン帯に移動し、毎週金曜よる9:00から放送します。ゴールデン帯の記念すべき第1回は「QuizKnock大会」！クイズ王・伊沢拓司率いる知的エンタメ集団「QuizKnock」から、伊沢拓司・山本祥彰・河村拓哉・ふくらPの4人が参戦！アタック25の4色の解答席で繰り広げる知識の真剣勝負はクイズ好き必見！ぜひご覧ください。

■放送開始51年！日本で最も長く続いているクイズ番組『BS10パネルクイズ アタック25』

1975年4月6日に朝日放送（現：朝日放送テレビ）にて放送を開始した「パネルクイズ アタック25」。2022年3月からは、「BSJapanext（現：BS10）」が放送を引継ぎ、1時間番組に。番組開始50年の節目となった2025年に、アタック25の放送が開始された日を番組の特別な日と位置づけ、4月6日が「パネルクイズ アタック25の日」として日本記念日協会より認定・登録されました。毎週日曜のお昼に放送し、一般参加型クイズ番組として親しまれてきた「アタック25」。7月からは51年の歴史で初めて、毎週ゴールデン帯でクイズの楽しさをお届けします。

■7月3日(金)よる9:00～ ゴールデン帯の初回は「QuizKnock大会」

伊沢拓司・山本祥彰・河村拓哉・ふくらPが参戦！

(C)BS10,ABCテレビ(C)BS10,ABCテレビ(C)BS10,ABCテレビ

ゴールデン帯への引っ越し後、初となる7月3日（金）よる9:00の放送では、クイズ王・伊沢拓司率いる知的エンタメ集団「QuizKnock」から、伊沢拓司・山本祥彰・河村拓哉・ふくらPが参戦。クイズ界を盛り上げてきたQuizKnockが、仲間同士で1/1000秒を争う極限の早押しバトル！

長年アタックを研究してきたメンバーの独自のパネル戦略も…？

果たして、トップ賞はどのメンバーが勝ち取るのか!?クイズを日々研究するQuizKnockが魅せる知識の真剣勝負とパネルの取り合いは必見！ぜひ放送をご覧ください。

■ QuizKnock（クイズノック）とは？

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。 「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTubeチャンネル登録者数は260万人を突破。

伊沢拓司

1994年生まれ。東京大学経済学部卒業。『高校生クイズ』で史上初の個人2連覇を達成。2016年に知的エンタメ集団・QuizKnockを立ち上げ、現在は「株式会社QuizKnock」のCEOを務める。これまで『東大王』『冒険少年』など多くのテレビ番組に出演してきたほか、全国の学校を無償で訪問するプロジェクト「QK GO」は47都道府県訪問を達成するなど、幅広く活動中。

山本祥彰

1996年生まれ。早稲田大学先進理工学部卒業。2017年9月から知的エンタメ集団・QuizKnockに加入し、現在はYouTube動画への出演のほか、謎解きやクイズの制作・監修を主に担当。『Qさま!!』『ネプリーグ』などのクイズ番組でも活躍中。2022年3月には漢検1級を取得。特技はクイズ・謎解きで、2024年の「謎解き能力検定」では満点を取ったこともある。

河村拓哉

1993年生まれ。東京大学理学部卒業。2016年に伊沢拓司らとともに知的エンタメ集団・QuizKnockを創設し、現在はYouTube動画の企画・出演を行う。クイズ大会「WHAT 2022・2023」では大会長を務めた。2023年には妻・篠原かをりとともに『雑学×雑談 勝負クイズ100』を出版。『Qさま!!』『出川哲朗のクイズほぉ～スクール』など、多くのクイズ番組でも活躍中。

ふくらP

1993年生まれ。東京工業大学在学中の2016年12月に、知的エンタメ集団・QuizKnockに加入。翌年、YouTubeチャンネルの開設を提案しプロデューサーを務める。2023年4月より、日テレ『DayDay.』に月1レギュラーとして出演。『クイズ!あなたは小学5年生より賢いの？』で1000万円獲得、『今夜はナゾトレ』優勝などクイズ番組でも活躍中。2024年の「謎解き能力検定」で全国5位の実績を持つ謎解きフリーク。

■放送概要

1975年4月6日朝日放送（現：朝日放送テレビ）にてスタートした「パネルクイズ アタック25」。赤・緑・白・青に分かれた4人の出場者が25枚のパネルをかけて早押しクイズで競い合う、日本で最も長く続いている視聴者参加型のクイズ番組です。パーフェクト達成者には賞金100万円！アタックチャンスで運命（パネル）を変えろ！

【放送時間】※7月より

毎週金曜 よる9:00～9:54

【出演者】

司会：谷原章介

問題出題者：沢木美佳子

【放送形態】

BS10（BS200ch）

※公式アプリ「つながるジャパネット」（無料）、コネクテッドTVサービス（無料）での同時配信あり

※TVerでの見逃し配信あり

■公式アプリ「つながるジャパネット」

本番組をBS放送中に同時配信で視聴することができるほか、放送中にリアルタイムでほかの視聴者の方とコメント投稿を楽しんだり、番組企画への応募をしたりすることができます。※詳細は下記URLをご覧ください

https://www.bs10.jp/app/

■放送局概要

放送局：BS10（読み：ビーエステン）

チャンネル番号：BS200ch

放送エリア：全国（BS放送）

放送形態：無料

BS10公式ホームページ：

https://www.bs10.jp/

BS10公式X：

https://x.com/BS10_TEN