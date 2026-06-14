【フジテレビ】『ケツメイシ 25th Anniversary TOUR　ケツメンCAMP 2026』 ８月22日（土）20時～22時(予定)フジテレビTWO ドラマ・アニメ

株式会社フジテレビジョン番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/tour2026ketsume/９月、10月には過去のライブの中から選りすぐりの４作品も放送！３か月連続でケツメイシが楽しめるスペシャル企画でお届け！！

2026年４月より、6月13日（土）、14日（日）の横浜アリーナ(神奈川県)公演を含む、全13会場23公演で開催中の全国アリーナツアー『ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026』。



フジテレビTWO ドラマ・アニメでは、横浜アリーナ公演の模様を独占放送することが決定した。

人生の機微に触れる歌詞に定評があり、ラブソングをはじめ、友情ソング、人生応援ソング、パーティーチューン、社会風刺から下ネタまで、豊富な語彙と独特の着眼点で日常の喜怒哀楽を巧みに切り取るケツメイシ。



ライブパフォーマンスも評価が高く、これまでにアリーナツアーを含む12回の全国ツアーを開催。笑いと涙、興奮と感動が一度に味わえるステージで多くの観客を魅了している。

今回の放送では、メジャーデビュー25周年を迎えた最新の全国アリーナツアーの中から横浜アリーナ公演の模様を特典映像付きで独占放送する。メンバーのサイン入りグッズが当たるキャンペーンも実施予定。

また、９月、10月には過去のライブの中から、前回のツアーとなる2024年の全国ツアー『ケツメイシ TOUR 2024 あっちこっちでマリアッチ♪』 、2016年開催で、初のファン投票による“ベスト”なセットリストを披露し、日産スタジアムに７万人を動員したメジャーデビュー15周年ライブ『15th Anniversary「一五の夜」 ～今夜だけ練乳ぶっかけますか？～ 』など、選りすぐりの４作品を放送するスペシャル企画でお届けする。

豪華なステージの数々をぜひ永久保存版にしてお楽しみいただきたい。

■番組概要

番組タイトル：『ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026』

放送日時：８月22日（土）20時～22時（予定）

放送チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ

※スカパー! 放送サービスでフジテレビONE/TWO契約の方はスマホ・PCでも同時視聴可能。見逃し配信７日間あり。

番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/tour2026ketsume/

＜関連番組＞

［９月放送］

番組タイトル：『15th Anniversary「一五の夜」 ～今夜だけ練乳ぶっかけますか？～ 』

(開催年：2016年/日産スタジアム)

番組タイトル：『ケツメイシ LIVE 2018 お義兄さん!! ライナを嫁にくださいm(_ _)m in メットライフドーム』

(開催年：2018年/メットライフドーム)

［10月放送］

番組タイトル：『KTM リクエストライブ【ケツメ兄さん達と一緒に歌おう2023】』

(開催年：2023年/ベルーナドーム)

番組タイトル：『ケツメイシ TOUR 2024 あっちこっちでマリアッチ♪』

(開催年：2024年/横浜アリーナ)

放送チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ

※スカパー! 放送サービスでフジテレビONE/TWO契約の方はスマホ・PCでも同時視聴可能。見逃し配信７日間あり。

番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/tour2026ketsume/

※放送日時は変更になる場合があります。