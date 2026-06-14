６０代７０代女性向け美容応援プロジェクト

株式会社リュールプラス

本プロジェクトは、60代・70代の女性を美容の力で応援し、「もう年だから」と諦めていた気持ちを前向きな一歩へと変えることを目的としています。目元美容を通じて自信や笑顔を取り戻し、外出や人との交流を楽しむきっかけを届けたいと考えています。女性が元気になることで地域も元気になる。そんな想いのもと、大人女性の背中を押し、地域でいきいきと活躍する女性を増やしていくことを目指しています。

大人女性を意識した店内半個室の施術ブース

背景

当サロンに通われている60代以上のお客様からは

「老眼で眉毛が見えづらく、うまく描けない」「左右のバランスが分からなくなってきた」

「見えないから、だんだんメイクを諦めてしまった」というお声を多くいただいています。

lueurでは、美容は若い女性だけのものではなく、

年齢を重ねた女性の気持ちを前向きにする力があると考えています。

特に目元や眉は、表情や印象だけでなく、「外に出てみよう」「人に会いたい」

という気持ちにも繋がる大切な部分です。



今回のイベントでは、60代70代女性6名限定で、プロによる眉スタイリングを無料体験いただきます。

地域で大人女性に特化したサロンだからこそ、「今さら行っていいのかな」

という心理的ハードルを少しでも減らし、美容をもっと身近に感じていただきたいと思っています。

「見えないから、メイクを諦める。それなら、サロンに任せてほしい。」

そんな想いを込めた、地域女性向け美容応援プロジェクトです。

【イベント概要】

■イベント名

60代70代女性向け美容応援プロジェクト

～「今さら行っていいのかな」をなくしたい～

■日時 2026年7月16日（木）14:00～

■場所 lueur（リュール）静岡県富士市

■内容 60代70代女性向け眉スタイリング無料体験会

■募集人数 6名限定

【お問い合わせ先】

株式会社リュールプラス 担当：瀬川那美

〔 Instagram 〕 nami_lueur

(メール)︎ nami07082000@yahoo.co.jp

富士市天間1565-5 TEL：0545 87 0411(#)

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