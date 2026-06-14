有限会社ヤマヤ養魚

三代続く養鰻家が育てた希少な国産メスうなぎ

「碧海冷凍メスうなぎ極み」6月16日より全国発売

有限会社ヤマヤ養魚（愛知県高浜市）は、にっぽんの宝物グランプリにおいて審査員特別賞を受賞した「碧海冷凍メスうなぎ極み」を2026年6月16日より全国で発売いたします。

当社は愛知県高浜市で三代にわたり養鰻業を営み、国産稚魚から育てる純国産うなぎの生産にこだわり続けています。今回発売する「碧海冷凍メスうなぎ極み」は、希少価値の高いメスうなぎのみを使用した特別な商品です。

商品開発の背景

近年、食の安全性や生産履歴への関心が高まる中、当社では「安心して食べられる本当に美味しいうなぎ」を追求してまいりました。

養殖には地下100メートルから汲み上げた良質な地下水を使用し、季節によっては矢作川水系の清流を取り入れています。また、水温は年間を通じて約30℃に管理し、養殖池には内張り・外張りともに遮光ビニールを採用することで、うなぎが快適に成長できる環境を整えています。

こうした徹底した環境管理のもと、養鰻師が一尾一尾を丁寧に育て上げたブランドうなぎ「碧海メスうなぎ」が誕生しました。

希少な「新子メスうなぎ」

国内でも数少ない養鰻場のみが実現できる技術として、土用の丑の日に合わせて若いうなぎである「新子うなぎ」の状態でメスうなぎを出荷しています。

メスうなぎは一般的に、

・身がふっくらとして柔らかい

・皮が薄く食べやすい

・小骨が気になりにくい

・臭みが少ない

といった特徴があり、多くのうなぎ愛好家や料理人から高い評価を受けています。

商品概要

【商品名】

碧海冷凍メスうなぎ極み

【発売日】

2026年6月16日

【販売者】

有限会社ヤマヤ養魚

【生産地】

愛知県高浜市

【主な特徴】

・国産稚魚から育てた純国産うなぎ

・地下100mの地下水を使用

・矢作川水系の清流を活用

・水温30℃管理による徹底した養殖環境

・希少なメスうなぎのみを使用

・ふっくらとした身質と上品な脂

・皮が薄く小骨が少ない

・臭みのない食べやすさ

・にっぽんの宝物グランプリ審査員特別賞受賞

代表コメント

「私たちは三代にわたり、うなぎと真剣に向き合ってまいりました。今回発売する『碧海冷凍メスうなぎ極み』は、長年培ってきた養殖技術と品質へのこだわりを結集した商品です。全国の皆様に、メスうなぎならではのふっくらとした食感と豊かな旨味をお楽しみいただければ幸いです。」

有限会社ヤマヤ養魚

代表取締役 糟谷 禎

会社概要

【会社名】

有限会社ヤマヤ養魚

【所在地】

愛知県高浜市

【事業内容】

うなぎ養殖・加工・販売

【創業】

三代続く養鰻事業

【特徴】

国産稚魚のみを使用し、地下水と清流を活用した高品質なうなぎ養殖を行う。希少なメスうなぎの生産にも取り組み、地域ブランドの発信に力を注いでいる。

本件に関するお問い合わせ先

有限会社ヤマヤ養魚

担当：糟谷 禎

TEL：090-8078-2509

E-mail：unagi-house@katch.ne.jp