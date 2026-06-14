メジャーデビュー5周年を迎えた神はサイコロを振らないの初のアリーナ単独公演を8月にWOWOWで放送・配信決定！

株式会社WOWOW

神はサイコロを振らないが、結成10周年＆メジャーデビュー5周年に掲げた「10の叶えたいこと」の一つ、ぴあアリーナMMでの初のアリーナ単独公演を放送・配信！

6月14日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催する、神はサイコロを振らないの単独公演の模様をWOWOWにて放送・配信する。2025年に結成10周年、メジャーデビュー5周年を迎えた“神サイ”が、ダブル・アニバーサリー・イヤーに挑むに当たり掲げた「10の叶えたいこと」。その一つが初のアリーナ単独公演である、ぴあアリーナMMでのライブだった。

全国各地のライブハウスで実力を磨いてきた“神サイ”は、コロナ禍中の2020年にメジャーデビュー。キャッチーでありながら聴き手の心に寄り添う優しさとぬくもり、そして強靱さを兼ね備えた音楽性を持つ彼らだが、ロックバンドのライブに不可欠な会場の熱気は“感染症”という不条理によって、いきなりその行き先を阻まれてしまう。それでも、持ち前のポテンシャルの高さは音楽ファンの間に着実に浸透し、やがて大きな渦となって一大シーンを形作ってきた。本公演は彼らにとって初のアリーナ公演であり、ダブル・アニバーサリー・イヤーを締めくくる意義深いステージ。一曲一曲が紡ぎ出す、“神サイ”ならではの景色が広がるステージは必見だ。

＜番組情報＞

神はサイコロを振らない Special Live for Double Anniversary Year 2026 “T.W. -Traversable Wormhole-” at Pia Arena MM

8月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間 WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり

収録日：2026年6月14日

収録場所：神奈川 ぴあアリーナＭＭ

【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/kamisai/