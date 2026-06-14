ダンカン(DANKAN)、年に一度の「決算大還元フェア」を全国38店舗で開催｜イタリア名門REDA・Marzottoのオーダースーツが最大40%OFF・税込32,868円から

尾上繊維株式会社

ダンカン(DANKAN)（運営：尾上繊維株式会社、本社：1978年福岡で創業／本社は大阪府吹田市）は、2026年6月12日（金）から7月14日（火）まで、年に一度の「決算大還元フェア」を全国38店舗で開催します。期間中、イタリアの名門生地メーカーREDA・Marzottoを使用したクラシックラインのオーダースーツを40%OFFの税込32,868円から、Ermenegildo Zegna（エルメネジルド ゼニア）・Loro Piana（ロロ・ピアーナ）を使用したプレミアムラインを30%OFFの税込50,666円から提供します。自社バイヤーによる現地直接買い付けと、長崎県平戸市の自社縫製工場「アリエス株式会社」での生産、店舗直販体制により、世界の名門生地を用いたオーダースーツを決算期の特別価格でお届けします。

なぜ「決算還元」ができるのか――直販・直接買い付け・国内自社縫製の一貫体制

ダンカン(DANKAN)は1978年の創業以来、「良いものをより安く」を理念に、オーダースーツ専門店として全国38店舗を展開してきました。生地はイタリア・英国の生地メーカーへ自社バイヤーが直接赴いて買い付け、中間流通を介さずに調達。縫製は2014年に子会社化した長崎県平戸市の自社工場「アリエス株式会社」が担っています。CAD/CAMによる正確なパターン作成と職人の手仕事を組み合わせ、地域に根ざしたものづくりを継承しています。本フェアは、この直販体制を生かし、年に一度、決算期にあわせて名門生地のオーダースーツを特別価格で提供するものです。

長崎県平戸市アリエス株式会社縫製している様子

主なラインナップ――イタリア名門生地が最大40%OFF

期間中の主な対象商品は以下のとおりです（価格はすべて税込）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182746/table/7_1_1a80f7326686da1b3f5724f2253b8172.jpg?v=202606140351 ]

※REDA・Marzottoなどイタリア名門生地の対象商品は、各店舗・各日限定5着です。

レダエルメネジルドゼニア・ロロピアーナコーデュラ

大切な商談にも、日常の買い替えにも

光沢と着心地に優れたプレミアムラインは、重要な商談や式典など「ここぞ」の場面の一着として、高耐久のCORDURAや通年仕様のストレッチ生地は、毎日着るスーツの買い替えとして選べるラインナップです。ご相談・見学のみの来店も歓迎しており、生地選びから採寸まで店舗のフィッターが案内します。来店が難しい方には、自宅からスタッフに相談できるオンライン接客も用意しています。

既製服にはない「長く着る」という選択

オーダースーツは、体型に合わせて仕立てるだけでなく、着続けるための仕組みも備えています。DANKANでは、お渡しから3ヶ月以内の初回サイズ調整を無料、1年間はパンツのウエスト・股下調整を無料で承り、購入後の体型変化にも対応します。お直し・リフォーム事業も全店で展開しており、一着を買い替え続けるのではなく、手を入れながら長く着るという選択肢を提案しています。サステナブルな尾州産ZQウールを使用したラインも、こうした「長く付き合える一着」の考え方に沿うものです。

商品・キャンペーン概要

名称 決算大還元フェア

期間 2026年6月12日（金）～7月14日（火）

対象店舗 ダンカン(DANKAN)全国38店舗

対象商品 オーダースーツ（クラシック／プレミアム各対象生地）、オーダージャケット、

礼服、オーダージーンズ

価格 最大40%OFF、オーダースーツ税込32,868円から

数量制限 イタリア名門生地の対象商品は各店舗・各日限定5着

詳細URL https://dankan.co.jp/blogs/sale-fair/kessan-sale-2026

「決算大還元フェア 特設ページ」）

■会社概要

ダンカン(DANKAN)は、1978年に福岡で創業した、全国38店舗を展開するオーダースーツ専門店です。運営は尾上繊維株式会社。長崎県平戸市にある自社縫製工場「アリエス株式会社」での一貫縫製と、イタリア・英国の生地メーカーからの現地直接買い付けにより、Loro Piana・Ermenegildo Zegna・REDA・CANONICOといった世界の名門生地をお届けします。価格帯は税込18,700円～116,380円のスリーライン構成で、就活生から経営層まで幅広い顧客層に対応しています。

会社名：尾上繊維株式会社

ブランド名：カスタムオーダー ダンカン（DANKAN）

本社所在地：〒564-0054 大阪府吹田市芳野町5-17

代表者：尾上 昭一郎

創業：1978年 事業内容：オーダースーツ／オーダーシャツ／オーダージーンズ／オーダーコート／

お直し・リフォーム／法人ユニフォーム

縫製拠点：アリエス株式会社（長崎県平戸市）

店舗数：全国38店舗

公式サイト：https://dankan.co.jp/

問い合わせ先 報道関係者の方からのお問い合わせ先

会社名：尾上繊維株式会社

部署：広報担当部署

担当：榮岩 和久

TEL：06-6310-8022

MAIL：k-haeiwa@dankan.co.jp