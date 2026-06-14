Zepp Hanedaにて開催されるTohji - Volcanic Summer 頂上 Dimension終演後、ZEROTOKYOにてオフィシャルアフターパーティー【Mall Nights】開催。

株式会社TSTエンタテイメント

2026年6月23日にZepp Hanedaにて開催される『Tohji - Volcanic Summer 頂上 Dimension』。

同日、24:00よりZEROTOKYO にて『Mall Nights

- Volcanic Summer 頂上 Dimension - Official After Party』の開催が決定。

国境やジャンルの垣根を超え、同世代のカルチャーアイコンとして世界から熱い視線を集めるアーティスト・Tohji。2026年をもって活動引退を表明している彼にとって、今回の『Volcanic Summer 頂上 Dimension』はまさにこれまでの集大成となる。

日本の音楽シーンに刻まれるであろうこの伝説的な一夜。その歴史の目撃者となれ。

EVENT INFO

2026.6.23(火)

Mall Nights

- Volcanic Summer 頂上 Dimension - Official After Party

@ZEROTOKYO

OPEN 24:00

HP：https://zerotokyo.jp/event/mall-nights-0623/

DOOR：\6,000- (別途1ドリンク)

FASTPASS TICKET：\5,000- (別途1ドリンク、優先入場・入場料金含む・整理番号付)

DISCOUNT：Volcanic Summer 頂上 Dimensionのチケット半券提示/チケット購入画面提示でDOOR料金から\2,000OFF（\4,000-(別途1ドリンク)）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/mall-nights-0623

※入場順：FASTPASS TICKET→DOOR・DISCOUNT

【Z HALL】

LIVE：Mall Boyz / Fuji Taito / kegon / Saren / ODETRASH

DJ：Will Be Saiga / dj gummyboy / Rosa / XUNA / ZENDO

【イベントに関して】

・20歳未満の方はご入場できません

・FASTPASS TICKETが完売した際、DOOR・DISCOUNTのお客様はご入場ができない場合がございますので予めご了承ください

・FASTPASS TICKETご購入後の払い戻しや、FASTPASS TICKETご購後にDISCOUNTでご入場される場合、FASTPASS TICKETとの差額分のご返金は不可となりますので予めご了承ください

ARTIST INFO

Tohji, gummyboy

We Mall Boyz.

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hODwB72UKcA ]

Mall Boyz - U my energy feat. Elle Teresa (dir. Spikey John)

ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT

Instagram：zerotokyo_official

X：ZEROTOKYO_JAPAN

TikTok：zerotokyo_official_

LINE：ZEROTOKYO