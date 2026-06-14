一般財団法人夢投資財団







飯田市天竜川にのぼる初日の出（2026.1.1）

「難民になんてなるもんじゃないよ」





1993年夏、北海道南西沖地震。





当時学生だった田辺大は災害ボランティアとして駆けつけ、

焼け野原となった奥尻島で

着の身着のままで避難所に逃げ込んできた

被災者の言葉を聞きました。





「地震と津波で、たった一夜で人生が変わってしまった。惨めなもんだよ」





その瞬間から、一つの問いが田辺の人生を動かし続けています。





「全てを失った人でも、どうすれば社会の中でささえを得られるのか？」

「ささえ」とは何か





災害だけではありません。

病気、貧困、疎外、事業の挫折 -

人生が変わってしまう瞬間は、誰にでも訪れます。





そのとき、隣に「ささえ」があるかどうかは、

大きな分かれ道ではないでしょうか？





福祉、教育、農林水産業、人権、自然保護、まちづくり -

非営利事業の本質とは、突き詰めれば「ささえ」です。





そして「ささえ」がなければ、どの人間も生きられません。

毛細血管こそ、社会の「ささえ」





大都会を心臓部とすれば、地方は毛細血管です。

水、食料、人材を生み出し、社会全体をささえています。

酸素や栄養を届ける役割は心臓部ではなく、毛細血管が担っています。





しかし今、その毛細血管が空前の危機にあります。

人口減少、物価高騰、燃料危機 -





「ささえ」る存在こそが、最も「ささえ」を必要としています。

私たちのPurpose（存在理由）





奥尻島の問いを抱えたまま、田辺は経営の世界で歩み続けました。

起業支援、事業再生、障害者就労支援 -

現場で汗をかくほどに、「ささえ」が社会で大切な領域に届かない現実を痛感してきました。





しかし同時に、全てを失うほどの逆境から奮起する人間の、

計り知れない力強さも目の当たりにしてきました。





ささえがあれば、人は必ず飛び立てる。上昇気流を生み出せる。





その田辺が、同じ問いを持ち続けてきた仲間たちとともに、本財団を立ち上げました。





本財団は、「ささえ」を社会に編み込むために存在します。





研修で人を育て、助成で挑戦を支え、経営支援で事業を立て直す。

誰もが、必要なとき、必要な「ささえ」にアクセスできる。

そんな場を、私たちが根を下ろす飯田の地から、日本各地へ。

あなたへ





あなた、あなたの事業、そしてあなたが愛する地元を

ささえる財団であり続けたい。





あなたは、誰をささえますか？





https://sasae-fdn.org/( https://sasae-fdn.org/ )