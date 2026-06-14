神戸海洋博物館

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神戸海洋博物館ボトルシップ作品展「見れば見るほど、瓶の中の不思議な世界」

神戸海洋博物館では、2026年6月23日（火）から7月26日（日）まで恒例の企画展ボトルシップ作品展「見れば見るほど、瓶の中の不思議な世界」を開催します。

今年の作品展では、神戸海洋博物館ボトルシップ愛好会の会員が独自の工夫で製作した珠玉の作品２８点（予定）を展示します。

瓶の口より大きく広がる精巧な模型。どうやって作られたのか「見れば見るほど、不思議な世界」をお楽しみください。



企画展名：ボトルシップ作品展「見れば見るほど、瓶の中の不思議な世界」

開催期間：2026年６月23日（火）～7月26日（日）

休館日：月曜日※7月20日（月曜日）は開館し翌日21日休館

開催時間：10:00～18:00（最終入館は17:30まで。最終日は15：00閉場）

開催場所：神戸海洋博物館2階企画展示室

入館料：大人900円、小人（小・中・高校生）400円



【関連イベント】親子ボトルシップ教室

日 時：2026年8月23日（日）13：00～16：00（12:30受付開始）

※7月の教室は受付終了

対 象：小学校3～6年生※保護者の同伴が必須です。

会 場：神戸海洋博物館1階講堂

参加費：1600円 ※博物館の展示を見学希望の方は別途入館料が必要です。

定 員：各日先着30名

募 集：神戸海洋博物館公式ホームページにて先着順で受付中。

※定員に達し次第募集終了。

公式HP：https://kobe-maritime-museum.com/