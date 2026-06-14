【ライブレポート】鈴華ゆう子１０ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｌｉｖｅ華まつり～十年大祝宴～

日本コロムビア株式会社

和楽器バンドのボーカルとしても活躍する鈴華ゆう子。そのソロデビュー10周年という記念すべき節目、そして彼女の誕生日を大々的に祝うため、2026年6月13日（土）、東京・いちょうホールにて「鈴華ゆう子 10th Anniversary Live 華まつり ～十年大祝宴～」が開催された。会場は全国から集まったファンの熱気で満ち満ちていた。

ライブの始まりを告げるオープニング映像がステージ幕に映し出され、その後幕が一気に落とされる劇的な演出とともに鈴華ゆう子が登場した。大祝宴の1曲目を飾ったのは、ファン待望のライブ初披露となる新曲「神代夜想曲」（６月７日リリース）である。鈴華の唯一無二の歌声が会場に響き渡り、一瞬にして独自の和の空間へと引き込んだ。

勢いそのままに「Incubation」、「ケサラバサラ」へと繋げ、最初のMCへ。その後も妖艶な魅力が光る「泥棒猫」を披露し、「カンパニュラ」のMCでは客席のファンを一度座らせ、じっくりとその美麗なバラードを響かせるなど、緩急自在なステージングで観客を魅了した。

中盤戦は、さらなる視覚的・聴覚的仕掛けが満載のステージとなった。スモークが立ち込める中で激しく歌い上げた「SAMURAI DIVA」、ヘッドセットを装着してステージを舞った「巡り巡る」。そして「剣舞」では、スペシャルゲストとして日本壮心流のご子息であり俳優の入倉慶志郎が登場し、鈴華ゆう子自身も剣舞で共演を果たし、二人の力強い剣舞で祝宴に躍動をもたらした。

その後、会場を驚かせたのは、客席の後方からサプライズ登場したゲストのよさこいチーム「倭奏（わっか）」である。圧巻の演舞とよさこい太鼓のビートが鳴り響くと、会場全体が一体となってお祭り騒ぎのリズムを刻んだ。衣装替えを終えた鈴華もステージへ加わり、その熱気のまま倭奏10周年記念作品で、鈴華が歌唱参加した「響粋（ひすい）～hisui～」へ。続くお馴染みの名曲「千本桜」へと突入すると、よさこいチームがこの日のために作られた「華まつり」の大きな旗を力強く振り、ステージには大量の桜吹雪が激しく舞い散る。視覚・聴覚のすべてを圧倒するドラマチックな演出に、客席のボルテージは最高潮に達した。

熱気あふれるパフォーマンスを終えてよさこいチームが退場し、迎えた後半戦。イントロでの熱い煽りとともに、ステージには和楽器バンドのメンバーでもあるゲストの亜沙が登場した。この日ならではの特別なコラボレーションは「骸に歌えば」から始まり、会場をさらに熱く盛り上げると、続く「金魚掬いと夢花火」では亜沙自身の歌唱パートも盛り込まれ、二人の息の合った掛け合いにファンは歓喜。さらに亜沙の代表曲である「吉原ラメント」が披露されると、会場の盛り上がりは一段と跳ね上がった。

畳みかけるように「甲賀忍法帖」「永世のクレイドル」を披露、「百年夜行」では観客も一斉に扇子を振り、会場は圧倒的な一体感に包まれた。本編ラストに向けて「The Battle of the Monkey and The Crab」、「Step forward」と駆け抜け、最後は重厚な「Dark spiral journey」で情熱的に本編を締めくくった。

鳴り止まないアンコールの声に応えて再び登場した鈴華は、切々と「戦火の灯火」を歌い上げ、その後のMCでは10年間の歩みとファンへの深い感謝を語った。続いて披露された「パピヨン」で会場が温かな空気に包まれると、いよいよ本当のフィナーレへ。

アンコール3曲目となるラストナンバーは「戦-ikusa-」。ステージには再び亜沙が呼び込まれ、さらにここで、なんと観客として来場していた和楽器バンドの尺八・神永大輔がサプライズで客席からステージに登場。思わぬ盟友の集結に会場は熱狂の渦に包まれた。サビとともに銀テープが華やかに宙を舞い、最高にドラマチックで豪快な大団円を迎えて、10周年の大祝宴は幕を閉じた。

また、この日のアンコールのMCで、ソロデビュー10周年記念ツアー「万華の宴 ―10周年東名阪巡礼―」および「衣装＆写真展 万華の苑」の開催が発表された。11/28に大阪、12/12に名古屋、12/20に東京で行われるツアーと、東京世田谷区にて開催される特別展示会の鈴華10周年の節目を飾る2大イベントが発表された。10周年の節目を迎え、さらに加速していく彼女の旅路をぜひチェックしてほしい。

【公演情報】鈴華ゆう子ソロツアー「万華の宴―10周年東名阪巡礼―」

鈴華ゆう子 ソロデビュー10周年記念ツアー

「万華の宴 ―10周年東名阪巡礼―」の開催が決定！

ソロデビューから10年の節目となる今年。

これまでの歩みの中で生まれた数々の楽曲とともに、大阪・名古屋・東京を、ロックサウンドの熱量と華やかな演出が交差する新たなステージで巡ります。



ソロ活動10年の感謝と新たな一歩を込めたステージを、ぜひお見逃しなく。



◆ 公演情報 ◆

大阪・TEMPO HARBOR THEATER

【日時】2026年11月28日(土)

【会場】TEMPO HARBOR THEATER（大阪府大阪市港区海岸通１丁目５－１０）



名古屋・ボトムライン

【日時】2026年12月12日(土)

【会場】ボトムライン（愛知県名古屋市千種区今池４丁目７－１１ メトロビル）



東京・日経ホール

【日時】2026年12月20日(日)

【会場】日経ホール（東京都千代田区大手町１丁目３－７ 日経ビル 3階）





【リリース情報】『神代夜想曲』(読み:カミシロヤソウキョク)

作詞・作曲:黒うさ 編曲:倉内達也

2026年6月7日(日)配信リリース

COKM-46594

配信リンク:https://suzuhanayuko.lnk.to/KamishiroYasokyoku

「神代夜想曲」MV:https://youtu.be/VW8jgOk3NmE