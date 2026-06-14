【東京グレートベアーズ】戸嵜嵩大選手 レンタル移籍先決定のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、戸嵜嵩大選手のレンタル移籍先が台湾プロバレーボールリーグ所属の台北イーストパワーに決まりましたので、お知らせいたします。

東京グレートベアーズと台北イーストパワーは、トップチームおよびユース年代における選手や指導者の人材交流、共同イベントや交流試合の開催協力を通じて、両クラブの認知向上やファンの拡大、ビジネス機会の創出などを目的としたパートナーシップ契約を2025年8月に締結しており、本移籍は同パートナーシップ締結後、初となる選手のレンタル移籍となります。

引き続き戸嵜選手へのご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

■戸嵜 嵩大（とざき・たかひろ）選手プロフィール

【ポジション】アウトサイドヒッター

【 生年月日 】1995年6月14日（31歳）

【 出 身 】東京都西東京市

【身長／体重】191cm／87kg

【 利き腕 】右

【 経 歴 】駒澤大学高校→駒澤大学→東レアローズ→VC長野トライデンツ→BNI46→東京グレートベアーズ→Diamond food VC→台北イーストパワー

【 背番号 】9

■台北イーストパワー ／ TAIPEI EAST POWER

2021年に設立された「イーストパワーバレーボールトレーニングキャンプ」を母体としています。2025年秋に新設される台湾プロバレーボールリーグ（TPVL）に、台北市を代表して正式に加盟しました。

ホームタウン 台北市

チームカラー ブラック・オレンジ・ホワイト

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/