アン ミカ、イケメン参加者を大絶賛！ 25歳モデル・オダミユが巧みなテクニックを披露…若槻千夏も驚愕「狙われたら危ないぞ」｜ABEMA婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第1話は本日夜9時放送

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、20代女性の“ガール”と30代女性の“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げるオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第1話を、2026年6月14日（日）夜9時より放送いたします。

■『ガールオアレディ3』とは

本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショーです。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20～30代女性を中心に大きな話題を呼びました。参加者には、総フォロワー数400万人を誇る※人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結。

■アン ミカ、イケメン参加者を大絶賛「私はブレない、色の白い人が好き」「骨が活きている」

第1話では、20代“ガール”と30代“レディ”のもとに、A～Hの名札をつけた個性豊かな8名の男性が登場。女性陣は、男性に姿が見えず、声も聞こえない “マジックミラー越し”に男性陣を品定めします。

スタジオMCのアン ミカは、自身の好みの男性について「私は本当に、これブレないんですけど、色の白い人が好きで。あと骨が好きなんですよ」と告白。果たしてアン ミカが絶賛した男性参加者は？さらに、藤森、若槻の好みの参加者も明らかになります。

■25歳モデルが巧みなテクニックを披露！

色白長身イケメンを見事指名し、若槻千夏も驚愕「狙われたら危ないぞ」

過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つ20代“ガール”でモデルのオダミユは、Fの名札をつけた男性について「Fの方チェックのシャツだけど、中々それを着こなせる人っていなから、グッド」と高評価。これには過去にオダミユ参加の恋愛リアリティーショーを見ており、彼女のことをよく知る若槻も「オダミユに狙われたら危ないぞ」と語ります。

続いて、男性たちの見た目以外の情報を「年齢、職業、年収、結婚歴、理想の結婚時期、子供が欲しいか、好きなタイプ」の7項目から3つだけ選んで知ることができる「内面フィルタリング」へ。

この重要な選択において、オダミユが巧みなテクニックを見せます。初めは20代“ガール”4人の中で、別の項目に決まりかけていたものの、オダミユは「気になる人のタイプ知って、一旦そっちのキャラでいく」と言い、自然な流れで自らが知りたい「好きなタイプ」へと他のガールたちを誘導。この見事な立ち回りに、スタジオの若槻も「ほらね、オダミユは上手いんですよ。変えちゃったもん。仕切ってないのに変えちゃったもん」と驚愕し、藤森も「コントロールしてるね、ガールを」と感心しきり。さらに、男性陣の年収や職業などのリアルな情報が明かされ、女性陣は大興奮。“本音むき出し”の品定めを経て、彼女たちは一体誰に狙いを定めたのか…？

年齢も立場も異なる8人の女性たちが男性陣の姿やリアルなプロフィールを前に、早くも本音を剥き出しにした『ガールオアレディ3』第1話は、2026年6月14日（日）夜9時より放送です。ぜひご期待ください。

■「ABEMA」『ガールオアレディ3』 概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1849

#1配信日時：2026年6月14日（日）夜9時～

#1放送URL：https://abema.go.link/fHZSL

【スタジオMC】

アン ミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

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