＝LOVE　＝LOVEの「とくべチュ、して」が、MUSIC AWARD JAPAN 2026　にて最優秀ガールズアイドルカルチャー 楽曲賞 （グループ／ソロ）を受賞！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

昨年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計1.７億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破、さらに4/1(水）発売された20thシングル『劇薬中毒』は通算7作目のビルボード、オリコン週間シングルランキング共に１位を獲得し、累計出荷50万枚超えを果たすなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。

6月13日、音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催され、SGCホール有明での授賞式「Premiere Ceremony」にて最優秀ガールズアイドルカルチャー 楽曲賞 （グループ／ソロ）が発表され、＝LOVEの「とくべチュ、して」が見事受賞した。プロデューサーの指原莉乃は「音楽関係者の投票により決まる賞だと伺い、一応長く音楽業界に身を置く者ですが（一応）、向き合ってきた楽曲を評価していただけたのだと思うと、身に余る光栄です。投票してくださった皆様、ありがとうございます！」と受賞の喜びをコメントしている。

＝LOVEは、4月18(土)、19日(日)に＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナル公演を神奈川県・横浜スタジアムで開催。約7万人を動員し大成功を収めている。

さらに6月20日(土)、21日(日) には、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で2日間で約12万人を動員予定の大規模な＝LOVE STADIUM LIVEの開催も控えている。勢いがさらに加速する=LOVEに今後もぜひ大注目していただきたい。

★『とくべチュ、して』配信はこちら

https://equallove.lnk.to/tokubechu_koisuki

★『とくべチュ、して』Music Video

https://youtu.be/F3P8vcZkIh4

『とくべチュ、して』

作詞：指原莉乃

作曲：浦島健太、菊池博人

編曲：菊池博人

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：SACO MAKITA

★新曲『劇薬中毒』好評配信中！

https://equallove.lnk.to/GekiyakuChudoku

★『劇薬中毒』Music Video

https://youtu.be/Bco8bY9r_H4

『劇薬中毒』

作詞：指原莉乃

作曲：齋藤奏太

編曲：APAZZI

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

監督：新宮良平 (BABEL LABEL)

振付：SACO MAKITA

Producer：三池智之,土屋桂希(north river)

★＝LOVE STADIUM LIVE

■日時：2026年6月20日(土)

会場：東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）

開場 15:30/開演 17:30

■日時：2026年6月21日(日)

会場：東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）

開場 15:30/開演 17:30

https://equal-love.jp/news/detail/11325

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル 『＝LOVE』 でメジャーデビュー。これまでに20作のシングルをリリースし、すべてオリコン 週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春”サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル 『ナツマトぺ』、15thシングル 『ラストノートしか知らない』 、19thシングル『ラブソングに襲われる』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム 『全部、内緒。』 でもオリコン 週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）

2025年2月に通算18枚目となるシングル 『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』 を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。『とくべチュ、して』がストリーミング累計1.7億回再生、TikTokの総再生回数も22億回再生を突破するなど話題沸騰の中、「第67回輝く！日本レコード大賞」にてプロデューサーの指原莉乃が当楽曲にて作詩賞を受賞。10月に発売した19thシングル『ラブソングに襲われる』は自己最高初週売上となる33.3万枚を突破し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Sales ともに1位を獲得。

2026年4月1日(水)に発売された20thシングル表題曲『劇薬中毒』は累計出荷50万枚超えを記録し、シングルでは通算 7 作目のビルボード、オリコン週間シングルランキング共に１位を獲得した。

2026年4月18日(土)、4月19日(日)には、＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナルを神奈川県・横浜スタジアムで開催し大成功を収め、6月20日(土)、21日(日) には自身最大規模となる東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）にて＝LOVE STADIUM LIVEの開催も控えている。

＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

■HP：https://equal-love.jp/

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