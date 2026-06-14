株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：太田 正仁）は、当社がプロデュースする7人組バーチャルアイドルグループ「FouRTe Project（フォルテ・プロジェクト）」が開催する1st LIVE「ALL IN」のキービジュアルを解禁し、同時にLIVEグッズの事前販売を6月4日(木)に開始することをお知らせします。

■クレジット情報

色塩様 https://x.com/oxSTL?s=20 行間様 https://x.com/gyoukan000?s=20

公式ライブグッズを事前販売！

■グッズ概要

～ALL IN ペンライト～

価格：\4,000（税込） 商品サイズ：W約3.5cm×H約25cm

～ALL IN マフラータオル～

価格：\2,800（税込） 商品サイズ：W約110cm×H約20cm

～ALL IN Tシャツ/サイズ2種～

価格：\4,800（税込） Mサイズ 身丈：約67cm 身幅：約52cm 肩幅：約46cm 袖丈：約20cm Lサイズ 身丈：約70cm 身幅：約55cm 肩幅：約50cm 袖丈：約22cm

～ALL IN トートバッグ～

価格：\2,200（税込） 本体：約W37cm×H40cm 持ち手：約W2.5cm×H68cm

～ALL IN アクリルスタンド/全7種～

価格：\2,000（税込） プレート本体：約W12cm×H17cm 全身パーツ：約W5.9cm×H14.1cm 台座パーツ：約W5.5cm×H3cm ネームパーツ：W約3.7cm×H2.2cm

～ALL IN ステッカー4枚セット/全7種～

価格：\1,000（税込） 商品サイズ：約6.7cm以内

～ALL IN ランダム缶バッジ/全7種～

価格：\600（税込） 商品サイズ：Φ57mm

～ALL IN ランダムチェキ風カード/全32種～

価格：\300（税込） 商品サイズ：W約5.4cm×H約8.6cm

■購入サイト

https://clan-market.com/collections/fourte-project-1st-live-all-in-goods

初オフラインライブ「FouRTe Project 1st LIVE "ALL IN"」

FouRTe Project初となるオフラインライブ 「FouRTe Project 1st LIVE "ALL IN"」を、2026年8月14日（金）にZepp DiverCity（TOKYO）にて開催します。 公演タイトル「ALL IN」に込められたのは、何者でもなかった7人が、夢に向かってすべてを賭けるという決意。 デビューから歩んできた軌跡のすべてを、この一夜にぶつけます。 本公演でしか聴けない楽曲披露はもちろん、メンバーそれぞれの個性が光るカバーパフォーマンスも織り交ぜ、FouRTe Projectの"今"を凝縮したセットリストでお届けします。 歌とダンス、そして最新の演出技術が融合する圧倒的なステージにご期待ください。 ファーストライブにして、すべてを賭ける一夜。 7人の運命が動き出す瞬間を、ぜひ会場で目撃してください。

■チケット先行受付について

6月3日(水) より、以下のチケット先行受付を開始しました。 【ticketbook先行(先着)】 6月3日(水) 18:00 ～ 6月10日(水) 23:00

▼チケット申込みはこちら

https://e-ticketbook.com/fourte-allin/2604-tb/

また、6月13日(土)より、以下プレイガイドでの先行受付（先着）を実施いたします。 ローチケ https://l-tike.com/fourte-v/ （Lコード：74298）

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/fourte-project-t/ （Pコード：329410）

イープラス https://eplus.jp/fourte-v/

■FouRTuneプレゼントキャンペーン

2枚以上のチケットをお申込みいただいたFC有料プラン会員様を対象に、特別なプレゼント企画を実施します。 - 1等：全員サイン入り 1st ALBUM ／ 抽選で10名様 - 2等：『FouRTe Project 1st LIVE "ALL IN"』リハーサル映像 ／ 抽選で100名様 - 参加賞：メンバー指定ボイスメッセージ ／ 応募者全員 ※購入枚数分プレゼント ＜対象＞ 2枚以上のチケットを購入されたFouRTe Project OFFICIAL FANCLUB（月額／年額プラン）会員様 ※既に終了したチケット先行で2枚以上のチケットを購入されたお客様や、既にチケットをお持ちのお客様が応募期間内に追加でチケットを購入した場合も対象となります。

＜応募期間＞ 6月1日(月) 11:00 ～ 6月12日(金) 23:59 ※詳細は、ファンクラブサイトをご確認ください。 この機会にぜひ、お誘い合わせの上お申込みください。

公演概要

公演名：FouRTe Project 1st LIVE "ALL IN" 日程：2026年8月14日（金） 会場：Zepp DiverCity（TOKYO）（東京都江東区青海1丁目1-10） 開場 17:30 ／ 開演 18:30 出演：FouRTe Project（玖音レオ／朔楽はるひ／朔楽はづき／翠凰稜巳／御影漣／アルテ・ロベルト／剣翔）

■お問い合わせ

キョードー東京 TEL：0570-550-799（平日 11:00～18:00／土日祝 10:00～18:00）

「FouRTe Project OFFICIAL FANCLUB -FouRYou- 」

**ご入会はこちらから** https://fourte-fc.com/ FouRTe Project公式ファンクラブは、2026年4月1日（水）11:00より本オープンしました。 チケット先行を始め、生配信や動画、CHAT、バースデーメールなどの会員限定コンテンツを含め、ファンの皆さまに向けた多数の特典をご用意しています。 また、6月30日(火) 23:59までは早期入会キャンペーンを実施中です。 ぜひ、この機会にご入会ください。

**【会員プラン】** - ①年額会員 会費：5,500円（税込） 特典：チケット最速先行抽選予約（年額会員先行）、会員限定コンテンツ、メールマガジン配信 ほか - ②月額会員 会費：550円（税込）／月 特典：チケット先行抽選予約、会員限定コンテンツ、メールマガジン配信 ほか ※各プランの詳細・特典内容は、ファンクラブサイトをご確認ください。 ファンクラブサイト：https://fourte-fc.com/s/fc/

最新リリース楽曲「ALL IN」について

2026年8月14日（金）にZepp DiverCity（TOKYO）にて開催される、FouRTe Project初のオフラインライブ「FouRTe Project 1st LIVE "ALL IN"」。 『ALL IN』は、そのライブタイトルを冠した、FouRTe Projectの“覚悟”と“決意”を描いた一曲です。 “すべてを賭けて、このステージへ向かう。” そんな7人の強い想いを、疾走感あふれるロックサウンドとエモーショナルなメロディに乗せた、「ダンスナンバー」として表現しました。 デビューからこれまで、さまざまな挑戦を重ねてきたFouRTe Project。 仲間と支え合いながら進んできた軌跡、そしてこれから先の未来へ向かう覚悟を、真正面から歌い上げています。 サウンドプロデュースはこれまでの楽曲同様、☆Taku Takahashi（m-flo）が担当。 作詞は数々のHIT作を手がけるFunk Uchino。 ライブ会場での一体感を意識した重厚なビートと高揚感のある展開が特徴で、FouRTe Project史上もっとも“ライブ映え”する一曲に仕上がっています。

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=GABtbcoZmwU

■リリース情報

楽曲名：ALL IN アーティスト：FouRTe Project 配信開始日：2026年5月20日（水） 配信先：Spotify、Apple Music、Amazon Music、LINE MUSIC ほか主要音楽配信サービス 配信URL：https://fourte.lnk.to/ALLIN

■クレジット情報

Produced by: ☆Taku Takahashi (m-flo) Produced by: Motoyuki Oi (ClaN Enterrainment) Words: Funk Uchino Music: ☆Taku Takahashi (m-flo) Arranged by: ☆Taku Takahashi (m-flo), Mitsunori Ikeda Chorus & Chorus Arranged by: 岩越涼大 Recorded by: Yohei Kunii (ONEly Inc.) Recorded at: ONEly Recording Studio Mixed by: D.O.I. (Daimonion Recordings) Mixed at: Daimonion Recordings Mastered by: Manabu Matsumura at Universal Music Studios Harajuku