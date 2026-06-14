sooupコンサルティング　7月4日（土）「第8回sooup優駿特別」を高知競馬協賛レースとして開催

株式会社sooupコンサルティング高知競馬夜さ恋ナイター

管理部門・バックオフィス支援を展開する株式会社sooupコンサルティング(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：和田 博信)は、sooupコンサルティング創立10周年記念事業の一環として、高知競馬場の企業協賛レースを7月4日（土）に「第8回sooup優駿特別」として開催します。

■ 9年以上の歴史を誇る協賛レース「sooup優駿特別」

弊社代表の和田が、ふるさとの高知競馬場を少しでも盛り上げたいとの想いから、2017年から2024年までは個人協賛レースとして開催。会社創立10周年となる今年は、企業協賛レースとして開催します。

sooup優駿特別 過去の勝ち馬

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155962/table/11_1_ec3626dbca80cf0dae914ad704c89ffe.jpg?v=202606141151 ]

■ sooupコンサルティング 代表取締役 和田博信 コメント

私は高知県で幼少期を過ごし、高知競馬場は身近な存在でした。馬券が買えるようになってからも、高知に帰ってきた際には、来場しておりました。ハルウララ号の活躍などもありましたが、地方競馬が冬の時代に突入し、高知競馬場も厳しい状況におかれました。しかし、2009年のナイター設備の導入や「夜さ恋ナイター」の開催により復活を遂げた高知競馬に少しでもお役に立てることはないかと考え、2017年から個人協賛レースを実施させていただきました。

今後もsooup優駿特別を継続して、高知競馬を盛り上げていきたいと考えております。

■ 高知競馬場内に『いつも機嫌のいい人が考えていること』PRブース設置

高知競馬場内に弊社代表の著書『いつも機嫌のいい人が考えていること』の広報ブースを設置し、書籍購入者には限定ミレービスケットなどをプレゼント予定！書籍のプロモーション映像なども放映される予定になっております。当日は弊社代表和田も表彰式に参加のため来場いたします。皆様、お誘いあわせの上、高知競馬場へご来場ください。

『いつも機嫌のいい人が考えていること』和田博信

■ 著者プロフィール和田 博信（わだ ひろのぶ）

1977年愛知県生まれ。高知県育ち。sooupコンサルティング代表取締役。

日本サムスン、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング、ＥＹ税理士法人を経て、2006 年フルライン株式会社に参画、2016 年sooup コンサルティング創業。

現在は管理部門支援を行い、東レやロイヤルホテルなどの大企業からベンチャー企業まで、累計660社以上のコンサルティングに携わる。

これまでに累計1000 億円超の収益改善を実現し、3600 件以上のクライアントの社内外で課題解決したノウハウを「落としどころの本質」として企業・団体研修も実施。

高知県をこよなく愛しており、高知県に6 年連続企業版ふるさと納税を行う。

高知競馬場での協賛レースsooup優駿は今年で8回目を数える。

本書が初の著書。

X：https://x.com/sooupconsulting(https://amzn.asia/d/01wW2yVq)

■ 書籍の概要

タイトル：いつも機嫌のいい人が考えていること

著 者：株式会社sooupコンサルティング 代表取締役 和田博信

価 格：1,600円（税抜）

ページ数：256ページ

判 型：A５判

ISBN ：978-4868380450

出版社名：総合法令出版

予約受付：Amazon、楽天ブックス他各種サイト及び全国の書店で好評発売中

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【株式会社sooupコンサルティング 会社概要】

所在地 ：東京都豊島区東池袋3-21-18 第一笠原ビル4階

代表者 ：代表取締役社長 和田 博信

設 立 ：2016年7月1日

事業内容 ：管理部門・バックオフィスコンサルティング事業

企業サイト：https://sooupconsulting.co.jp/