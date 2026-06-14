【大阪・梅田】2026年6月11日、話題の「韓国ダイニングまにぽぽ」がグラングリーン大阪の「タイムアウトマーケット大阪」に移転リニューアルオープン！

株式会社KAENN

東心斎橋で5年にわたり愛されてきた韓国ダイニングまにぽぽは、2026年6月11日(木)にグラングリーン大阪南館地下1階のタイムアウトマーケット大阪へ移転オープンいたします。

・【2026年6月11日 グランドオープン！ 洗練された空間で、待望の新ランチメニューもスタート】

■ 注目スポット「タイムアウトマーケット大阪」へ移転リニューアルオープン！

2026年6月11日（木）、韓国ダイニングまにぽぽは、多くの注目を集める大阪の新たなランドマーク「グラングリーン大阪」南館地下1階にある食のエンターテインメント空間「タイムアウトマーケット大阪」に、装いも新たに移転リニューアルオープンいたします。

洗練された空間のなかで、自慢の韓国料理とともに特別なお時間を皆様へご提供いたします。

■ 大人気の韓国風フライドチキンから、オモニ直伝の伝統の味まで

まにぽぽ看板メニューの韓国風フライドチキンは、これまで各種メディアやSNSでも多数取り上げられ、数多くのお客様から絶大な支持をいただいています。

肉汁がジュワッと広がる、一皿でも大満足のボリューム満点なフライドチキンは、バリエーション豊かな自家製ソースとの相性も抜群です。

そのほか、本場オモニ（お母さん）直伝のチヂミ、目にも鮮やかな具だくさんなキンパなど自慢の定番メニューを取り揃えております。

■ 待望の新ランチメニューがスタート！

さらに今回の移転オープンに伴い、新たにランチメニューの提供をスタートいたします。

オフィス街や商業施設が融合するグラングリーン大阪ならではのニーズに合わせ、お昼時でも手軽に、そして大満足していただけるセットメニューなど、多彩なラインナップをご用意いたしました。

ご友人やご家族と過ごす大切なプライベートのひとときにはもちろん、近隣で働くオフィスワーカーの皆様のランチミーティングや、出張・旅行で大阪を訪れた際のカジュアルなビジネスランチなど、幅広いシーンで思いのままに、まにぽぽの味をご堪能ください。

新しく生まれ変わる「韓国ダイニングまにぽぽ」で、スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。

【韓国ダイニングまにぽぽについて】

2021年、不安定な社会情勢の真っ只中、多くの人々との温かいご縁に支えられて「韓国ダイニングまにぽぽ」は誕生しました。

店名の“まに”は韓国語で「たくさん」、“ぽぽ”は「チュー、つまり胸のトキメキ（キュン）」を意味しています。私たちの根底にあるのは、お越しいただくすべての方に「たくさんの愛情」を届けるお店であること。

各専門分野のスタッフがこだわり抜いた【空間 × 料理 × おもてなし】が融合した新店舗で、20代の女性層を中心に、世代を超えて本場の熱気と美味しさ、そして新しい体験をお届けしてまいります。

【運営会社：株式会社KAENNについて】

私たちは「食の力で人と地域を豊かにする」をコンセプトに、「韓国ダイニングまにぽぽ」を運営しています。

食を通じて、人と文化をつなぐ。そんな強い想いを胸に、株式会社KAENNは「食×空間」をプロデュースし、「夢を叶えられる飲食店」の創造に挑戦し続けます。飲食業界に新たな価値を提供し、BtoB（メディア・パートナー企業）とBtoC（飲食店で働きたい人、食を楽しみたい人）の双方に貢献し、共に豊かな未来を創る企業を目指します。

【韓国ダイニングまにぽぽ】

公式HP ＞＞＞

https://manipopo.com/

公式Instagram ＞＞＞

https://www.instagram.com/manipopo__shinsaibashi

公式Tiktok ＞＞＞

https://vt.tiktok.com/ZSevWs6ex/

代表：岡本 昌晃

所在地：〒542ｰ0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目12-19 エイトビルヂング4F

電話番号：06ｰ6125ｰ5999