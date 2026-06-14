【新商品／中部国際空港発着】スカイマーク利用「スカイステイション　鹿児島ゴルフ」を販売開始！♪スカイマーク公式ダイナミックパッケージ『たす旅』ではシギラクーポンセール実施中♪

スカイパックツアーズ株式会社

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークを利用した価格固定型のパンフレット旅行商品「スカイステイション 鹿児島ゴルフ」【中部国際空港空港発着】（2026年5月20日出発～2026年10月24日帰着）の販売を開始しました。スカイマークだけを取り扱う専売店だからできるスペシャルプライス！早めのご予約がお得です。

スカイマークでお得に沖縄を満喫！

「スカイステイション 鹿児島ゴルフ」

1．かごしま空港36カントリークラブ

平均70ヤードの広大なフェアウェイ。OBを気にすることなくドライバーを振りぬけるアメリカンスタイル

2. 溝辺カントリークラブ

名匠・小林光昭氏設計。コースレート72.6を誇る県内屈指の高難易度。

3．両クラブとも天然温泉の大浴場を併設

ゴルフの後は天然温泉の大浴場でゆっくり疲れを癒すことができます！

4. 空港から便利な立地

鹿児島空港から「かごしま空港36カントリークラブ」は車で約15分、「溝辺カントリークラブ」は車で約10分の好立地

５．旅行前・旅行中の利便性にも配慮

本商品では、受託手荷物20kgまで無料、事前座席指定OK、出発5日前まで受付OKとし、旅行前の安心感と利便性を高めています。

鹿児島ゴルフ

【デジタルパンフレット】

https://www.skypaktours.co.jp/individual/pamphlet/

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

《たす旅》＊たす旅で検索

https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

かごしま空港36カントリークラブ溝辺カントリークラブスカイマーク１.スカイマーク２.スカイマーク３.

【商品概要】

・商品名：スカイマークで行く「鹿児島ゴルフ」【中部国際空港発着】

・設定期間：2026年5月20日（水）出発～2026年10月24日（土）帰着

【商品特色】

・ホテルの組み合わせは自由自在！

・飛行機搭乗時の受託手荷物がお一人様20Kgまで無料です。

・航空座席の事前座席指定が無料で可能です。

・初泊以外の宿泊や飛び泊もOKです。

・旅行期間を2～14日間まで予約可能です。

スカイマーク専売店

【ご旅行のお申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

https://www.skypaktours.co.jp/

《取り扱い旅行会社を大募集中》

弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。

詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551

【WEB予約限定】期間限定で、スカイマーク公式ダイナミックパッケージ「たす旅」で「波音と星空、心ほどけるリゾート｜宮古島・シギラセブンマイルズリゾート9施設・クーポンSALE」を開催♪最大50,000円OFFクーポン配布中

たす旅

【キャンペーン概要】

予約対象期間：2026年5月27日（水）11:00 ～ 2026年6月17日（水）18:00

旅行対象期間：2026年5月28日（木）出発 ～ 2026年10月24日（土）帰着

対象ホテル：シギラセブンマイルズリゾート９施設限定

※割引クーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。

ホテル シギラミラージュ

ホテル シギラミラージュ ビーチフロント

アラマンダ スプレンディド

シギラベイサイドスイート アラマンダ

アラマンダ インギャーコーラルヴィレッジ

ホテルブリーズベイマリーナ

ホットクロスポイント サンタモニカ

ホテル シーブリーズコーラル

ウェルネスヴィラ ブリッサ

『たす旅』の特徴

・スカイマーク公式ページ掲載

・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。

・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。

・出発前日の16：59まで申し込み可能。

・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。

・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。