MAJ受賞アーティストのCup of Joe、Hindiaらが出演する「Sound Scramble 2026」渋谷公演が盛況のうちに終了！15日は大阪公演へ
Cup of Joe ［Photo by 新倉映見 ( えみだむ )］
Hindia ［Photo by 新倉映見 ( えみだむ )］
6月11日、東京・渋谷のライブハウス3会場で開催された「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVEーShibuya Sound Scramble 2026ー」。日食なつこ、Billyrrom、かりゆし58、ジ・エンプティ、四星球、板歯目、kiyu、7co、PompadollSら国内アーティストに加え、Cup of Joe（フィリピン）、Hindia（インドネシア）、Winningshot（韓国）、RIKI（台湾）らアジア各地のアーティストが出演し、ジャンルやカルチャーの垣根を越えたライブイベントとして大きな盛り上がりを見せた。
本イベントは、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の開催ウィークの一環として開催される。
昨年、京都のライブハウス2会場で実施された「MUSIC AWARDS JAPAN SOUND SCRAMBLE supported by 京都芸術大学」を発展させ、今年は東京・大阪へと開催地を拡大した。
さらに「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」では、アジアのポップミュージックを称える特別賞の受賞作品も発表された。
「Philippine Popular Music特別賞」には、Cup of Joeの「Multo」が選出。
また「Indonesian Popular Music特別賞」には、Hindiaの「everything u are」が決定した。
いずれも「Sound Scramble 2026」に出演するアーティストであり、今回の受賞発表により、ライブパフォーマンスとあわせて国内外からさらに注目を集めている。
東京公演に続き、6月12日には大阪・Music Club JANUSにて「Osaka Sound Scramble 2026」を開催。新たに出演が発表された音田雅則をはじめ、SATOH、RIKI (台湾)、Winningshot (韓国)が出演した。
Winningshot ［Photo by 小野 秀梧］
RIKI ［Photo by Mizuki Tsuji］
6月15日には大阪・BIGCATにて、Billyrrom、Furui Riho、Rol3ert、Hindia (インドネシア) 、Cup of Joe (フィリピン)が出演する公演も予定されている。
多彩なアーティストが集結するSound Scramble。MUSIC AWARDS JAPAN 2026の最優秀アジア楽曲賞にノミネートされたことでも注目を集めているCup of Joe（フィリピン）を含む、アジアから駆け付ける4アーティストは、大阪の会場にも出演する。
事前にアーティストの楽曲をチェック！
■Spotify Playlist：Sound Scramble
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX0TpUL9oTRDo
〈開催概要・大阪〉
■名称
MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE
ーOsaka Sound Scramble 2026ー
2026年6月12日（金）
時間：18:30開場／19:00開演
会場：Music Club JANUS
出演：音田雅則 / SATOH / RIKI (台湾) / Winningshot (韓国)
チケット情報：オールスタンディング 4,400円（1ドリンク別）
2026年6月15日（月）
時間：17:30開場／18:15開演
会場：BIGCAT
出演：Billyrrom / Cup of Joe (フィリピン) / Furui Riho / Hindia (インドネシア) / Rol3ert
チケット情報：オールスタンディング 4,400円（1ドリンク別）
https://bigcat-live.com/
※shown by countries/ regions
■プレイガイド情報：各プレイガイドで一般販売中
e+：https://eplus.jp/oss2026/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/majw-oss2026/
ローチケ：https://l-tike.com/music_awards_japan_week/
Tickets for International Visitors(e+) ：https://eplus.tickets/oss2026/
■JANUS・BIGCAT店頭販売：オールスタンディング 3300円
※全券種入場時にドリンク代別途必要
Sound Scramble 2026 特設HP：https://soundscramble.com/
お問い合わせ先：GREENS 06-6882-1224（平日12:00～18:00）
https://www.greens-corp.co.jp/
■共通クレジット
主催：一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（略称：CEIPA）
共催：一般財団法人 日本音楽産業・文化振興財団 (略称:JMCE)
企画 / 制作：MUSIC AWARDS JAPAN 2026 実行委員会 / Shibuya Sound Scramble実行委員会 / A.C.P.C.関西支部会 / FM802
協力：TOKYO CALLING / TOKYO PLAYGROUND
■関連リンク
オフィシャルサイト：https://www.musicawardsjapan.com/ja/
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