【開催レポート】オンライン英会話QQEnglish、英語学習者がつながる場を創出｜参加者の9割以上が再参加を希望した大人向け英語×ZUMBAイベントを開催

株式会社QQ English

株式会社QQEnglish（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、2026年5月23日、東京都内にて大人向けイベント「フィリピン人の先生と一緒にZUMBAを踊ろう！」を開催いたしました。本イベントは、英語学習者同士の交流やフィリピン人教師とのコミュニケーションを通じて、英語を楽しみながら使う機会を提供することを目的に開催したものです。

当日は18名が参加し、英語アクティビティやZUMBA体験を通じて交流を深めました。イベント終了後のアンケートでは、参加者の91.7％が「また参加したい」と回答。さらに、83.3％がQQEnglishのリアルイベントへの参加が初めてだったことから、英語学習者同士がリアルでつながる場へのニーズの高さがうかがえる結果となりました。

フィリピン人教師と交流しながら英語を楽しむ

イベントレポートの詳細はこちら :https://www.qqeng.com/blog2/study/zumba-adults-2026.html

イベント前半では、フィリピン人教師と参加者がチームを組み、モニターに表示される問題にチームで話し合いながら回答していく英語クイズやフィリピンの人気ゲーム「Pinoy Henyo（ピノイ ヘニョ）」に挑戦しました。「Pinoy Henyo」はボードに書かれている英単語を、ボードを持った人がチームメンバーへYes/Noで答えられる英語の質問をしながら推理し、正解を当てていくゲームでより多くの単語を当てたチームが勝利となります。英語でヒントを出し合いながら答えを導くゲームを通じて、参加者同士や教師との交流が自然に生まれ、会場は終始笑顔に包まれました。

また、ゲーム以外の時間には、普段オンライン上で学習している受講生同士が直接顔を合わせ、英語学習の悩みや学習方法について語り合う姿も見られました。

英語で体を動かす「ZUMBA」を体験

英語クイズ挑戦する参加者と出題をするフィリピン人教師の様子フィリピンの人気ゲーム「Pinoy Henyo（ピノイ ヘニョ）」

イベント後半では、フィリピンで人気のダンスフィットネス「ZUMBA」を実施しました。フィリピン人教師による英語での掛け声や説明を聞きながら体を動かし、英語を学ぶだけでなく、実際に使いながら楽しむ体験を提供しました。

アンケートでは、66.7％の参加者がZUMBAを「最も楽しかったプログラム」と回答しており、英語と運動を組み合わせた新しい学習体験への高い満足度がうかがえました。

参加者の9割以上が「また参加したい」と回答

ZUMBAを踊る参加者とフィリピン人教師たちラストスパートで照明を落とし、盛り上がる様子

イベント終了後に実施したアンケートでは、

・91.7％が「また参加したい」と回答

・83.3％がQQEnglishのリアルイベント初参加

という結果となりました。

参加者からは、

「新しい出会いもあり、とても楽しい時間を過ごせました」

「英語学習のモチベーションがさらに上がりました」

「普段オンラインでしか会えない先生と直接話せて嬉しかったです」

「同じように英語を学ぶ仲間と出会うことができました」

といった声が寄せられました。

また、参加者は30代から60代まで幅広く、そのうち半数を50代・60代が占めるなど、英語学習への関心の広がりもうかがえる結果となりました。

■ イベント概要

・イベント名：フィリピン人の先生と一緒にZUMBAを踊ろう！

・開催日：2026年5月23日

・参加人数：18名

・内容：英語アクティビティ、交流会、ZUMBA体験

・主催：QQEnglish

・詳細：https://www.qqeng.com/blog2/event/zumba04-general/

今後の展開

QQEnglishでは、オンライン英会話やセブ島留学を通じて英語学習の機会を提供しています。一方で、英語学習を継続するためには、学ぶだけでなく、実際に英語を使う機会や同じ目標を持つ仲間との交流も重要です。今後もQQEnglishは、英語学習者同士がつながり、学びを継続するきっかけとなるイベントを通じて、英語を楽しみながら学べる環境づくりに取り組んでまいります。

QQEnglishについて

CampusTopグループの教師たち

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。

英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。

子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

QQEnglish公式サイト（オンライン英会話） https://www.qqeng.com/

QQEnglish セブ島留学 https://qqenglish.jp

QQEnglish YouTube https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos