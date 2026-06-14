【沖縄古宇利島で旬を堪能する】La BOMBANCE 古宇利島、九州産鰻や沖縄県産高級魚を味わう夏限定コースを提供開始

合同会社 One Suite

合同会社One Suite（本社：沖縄県今帰仁村／代表社員：貝塚志朗）が沖縄本島北部にある古宇利島にて運営するホテル「One Suite THE GRAND（ワンスイート ザ・グランド：今帰仁村古宇利）」内レストラン「La BOMBANCE 古宇利島」は、沖縄県産食材と全国から厳選した旬の食材を融合させた夏季限定コースの提供を開始いたしました。

本コースでは、沖縄の海や大地が育む豊かな食材に加え、九州産の鰻や石垣牛など全国各地の旬の味覚を取り入れ、古宇利島ならではの食体験をお届けいたします。

de la mer 海コース 20,570円（こちらのコースにはスペシャリテの「車海老ソーミンチャンプルー」は含まれません）沖縄と旬の恵みが出会う、夏の始まりを告げる一皿

コースの幕開けを飾るのは、La BOMBANCEの定番の先付“茶碗蒸し”。

今夏は旬を迎えた九州産鰻を使用した「鰻茶碗蒸し」をご用意いたしました。

炭火の上で香ばしく焼き上げた蒲焼き鰻と、沖縄県産ナーベラ（食用へちま）の優しい味わいを合わせ、べっこう餡をベースに、最後は食感のアクセントに揚げ米と山椒の香りを添えます。

続く前菜盛り合わせでは、恩納村で漁獲される島蛸の天ぷらやグルクン南蛮漬け、夜光貝おろし和えなど、沖縄ならではの食材を少量多彩に楽しめる構成としました。

沖縄の海が育む高級魚を料理人の技で引き立てる

お造りには、県産の生本鮪と九州産シマアジをご用意。4月末から6月終わり頃までの限定的に沖縄近海で水揚げされる天然の生本鮪は、冷凍せずフレッシュな状態で提供できることが大きな魅力です。

また、沖縄三大高級魚のひとつとされるアカジンミーバイ（スジアラ）は、皮目を香ばしく炙り蒸しに。宜野座村産シークヮーサージャムと自家製ラー油を合わせた特製ソースが、魚の旨味を引き立てます。

さらに、大宜味村で水揚げされるしっかりと脂の乗った琉球スギとアーサー真丈を合わせたお椀は、出汁文化と沖縄食材の調和を表現しています。

沖縄の家庭料理を特別な一皿へ昇華

今回新たに、La BOMBANCE 古宇利島のスペシャリテとして提供するのが、「車海老ソーミンチャンプルー」です。沖縄の家庭料理として親しまれるソーミンチャンプルーをベースに、古宇利島の南に位置する屋我地島産の車海老、そしてトリュフ、蟹を組み合わせ、La BOMBANCEならではの創作和食のエッセンスが、たっぷりと詰まった一皿へと昇華させました。

車海老の頭と殻から抽出した濃厚なアメリケーヌソースをお好みで合わせることで、味わいの変化もお楽しみいただけます。

「車海老ソーミンチャンプルー」はde la lune 月コース 25,410円にてご提供しております石垣牛とアグー豚で締めくくる沖縄の豊かな食文化

メイン料理には、石垣牛ランプ肉の炭火焼をご用意。赤ワインとバルサミコのソースに、泡盛で蒸した旬のイチジクや紅芋コロッケを添えています。

締めくくりの土鍋ご飯には、塩蒸しにしたアグー豚とセーイカを使用。

沖縄の伝統的な炊き込みご飯「ジューシー」に、琉球黒紫米を合わせることで、彩りと栄養価を兼ね備えた一品に仕上げました。

La BOMBANCE西麻布本店の名物デザートを沖縄風にアレンジ

デザートには東京西麻布にあるLa BOMBANCE本店で長年親しまれている「白いコーヒー」と地元今帰仁村産の蜂蜜を使用したバスクチーズケーキをご用意。

「白いコーヒー」は生クリームをベースにしたフランス料理の伝統的なデザートのブラン・マンジェに、一晩かけてコーヒー豆の香りを移したLa BOMBANCEの名物デザートです。古宇利島店では、この名物デザートに今帰仁村産の黒糖を添える唯一無二のスタイルで提供をしています。

甘さを控えめに仕上げたブラン・マンジェに、お客様ご自身で黒糖を加えながら味わっていただくことで、コーヒーの豊かな香りと黒糖のやさしい甘みの調和をお楽しみいただけます。

東京本店から受け継がれる人気の味に、古宇利島ならではの食文化を掛け合わせた当店オリジナルの一皿です。

古宇利島から発信する、新たな食体験

La BOMBANCE 古宇利島では、沖縄が誇る豊かな食材と全国各地の旬の恵みを掛け合わせることで、この土地ならではの新たな食体験の創造を目指しています。

古宇利島の美しい海や自然に囲まれた特別な空間の中で、生産者の想いや季節の移ろいを感じていただける一皿一皿をご用意しました。

東京・西麻布のLa BOMBANCEから受け継ぐ技と感性を大切にしながら、沖縄ならではの食文化や地域の魅力を織り込み、ここでしか味わうことのできない美食の時間をお届けしています。

ご宿泊のお客様はもちろん、レストランのみをご利用のお客様にも、古宇利島ならではの景色とともに楽しむ特別な食体験をご提供してまいります。

【One Suite THE GRAND（ワンスイート ザ・グランド）】

所在地：沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利2451

電話：0980-51-5770

メール：thegrand@onesuite.jp

公式サイト：https://onesuite.thegrand.jp/

【La BOMBANCE 古宇利島（ラ・ボンバンス）】

所在地：One Suite THE GRAND 本館2階

電話：090-7587-5770

メール：labombance@onesuite.jp

公式サイト：https://onesuite.thegrand.jp/restaurant/