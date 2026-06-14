冷凍とは思えない肉感。「揚げたてお肉の食感そのまま」シリーズ発売

株式会社カネ吉ヤマモトフーズ

共働き世帯の増加や冷凍食品需要の高まりにより、「おいしさ」と「簡便性」を両立した食品へのニーズが高まっています。

一方で、冷凍から揚げには、「肉の食感が失われる」 「パサつきやすい」 といった課題がありました。

そこで当社は、創業130年以上にわたり培ってきた肉の知見と冷凍技術を融合。

揚げたてならではのお肉の食感とジューシーさを閉じ込め、自然解凍や電子レンジ調理でもおいしく召し上がれる「揚げたてお肉の食感そのまま」シリーズを発売いたします。

お肉の食感そのまま冷凍製法

冷凍技術を融合することで、お肉の繊維や旨みを最大限に保持。

解凍後や加熱後も肉質の変化を抑え、揚げたての食感とジューシーさを実現しました。

独自配合の秘伝油で香ばしく

長年のノウハウをもとに独自配合した秘伝油を使用。

香ばしい風味とコクを引き出し、お肉のおいしさをさらに引き立てています。

国産鶏を使用

使用する鶏肉はすべて国産。

素材本来の旨みを活かしながら、安心してお召し上がりいただける品質にこだわりました。

自然解凍OK・お弁当にも便利

もも肉むね肉

自然解凍にも対応しているため、お弁当のおかずとしても活躍。

忙しい朝でも手軽に使用できます。

電子レンジで温めるだけ

調理は電子レンジで温めるだけ。

油を使わず簡単に、出来立てに近い味わいをお楽しみいただけます。

商品ラインナップ

揚げたてお肉の食感そのまま ももから揚げ（醤油）自然解凍OK

国産鶏もも肉を使用。

醤油ベースの味付けで、肉の旨みを存分に味わえる王道のから揚げです。

価格 \900（税込）

商品を見る :https://oumigyuu.co.jp/products/5065022000105

揚げたてお肉の食感そのまま むねから揚げ（塩こうじ）自然解凍OK

国産鶏むね肉を使用。

塩こうじで仕上げることで、しっとりやわらかな食感と上品な旨みを実現しました。

価格 \800（税込）

商品を見る :https://oumigyuu.co.jp/products/5065023000104

■ 株式会社カネ吉ヤマモトフーズについて

カネ吉山本は、明治二十九年に近江八幡にて創業して以来、お陰様で百二十年以上の長き間ご愛顧いただき、豊かな自然の元で育まれた近江牛の伝統と品格を守り続けてまいりました。

創業時は冷蔵庫も無かった時代、冬場に月二回販売しておりました。現在は、ＩＴの時代、流通の進化およびネット販売の普及により全国のお客様にお届けすることが出来るようになりました。

また、冷凍技術は解凍時の鮮度・風味が「生に限りなく近い」状態となり、自信を持ってお届けしております。商いも時代の流れにより幾度も変化してきましたが、「おいしかった」の声を聞かせていただけることを一番の喜びとして、今後も一層努力して参る所存でございます。

会社概要

社名：

株式会社カネ吉ヤマモトフーズ

本社所在地：

滋賀県近江八幡市鷹飼町558

代表取締役：

徳地 清匡

事業内容：

食肉、惣菜加工品の販売、レストラン業

創業：

1896年（明治29年）

オンラインショップ

カネ吉山本 公式オンラインショップ LINK(https://oumigyuu.co.jp/)

カネ吉山本 楽天市場 LINK(https://www.rakuten.co.jp/kanekichiyamamoto/)

カネ吉山本 amazon LINK(https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%81%8B%E3%81%AD%E3%81%8D%E3%81%A1%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E3%80%82/page/267EAA6B-B835-4F4B-92A1-55F6EA8763F5)

カネ吉山本 Yahoo!Shopping LINK(https://store.shopping.yahoo.co.jp/kanekiti/)

▼メディア関係者様へ

掲載・取材用の素材（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。

■お問い合わせは こちら(https://oumigyuu.co.jp/pages/contact-company)